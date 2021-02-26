Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?

Amazfit GTR 2 ve GTS 2 incelemesi ile karşınızdayız. Türkiye’de resmi olarak yer almaya başlayan Huami bünyesindeki marka, incelediğimiz GTR 2 ve GTS 2 modellerinin yanı sıra tüm modellerini artık Türkiye garantili olarak satışa sundu.

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Amazfit, tek amacı akıllı bileklik ve saat üretmek olan bir firma. Hem Android hem iOS ekosisteminde kolaylıkla çalışabilen saatlerin detaylarını GTR 2’yi deneyimleyen Aydoğan ve GTS 2 kullanan Eren ile hoş sohbet eşliğinde aktarıyorlar.

Amazfit GTR 2 klasik tarzda saat arayanlar için ideal. Diğer yandan GTS 2 ise Apple Watch gibi dijital akıllı saat tarzında. Zepp App üzerinden kontrol edilen ve sağlık bilgilerini toplayan saatin bazı beğenmediğimiz noktaları da oldu.

Peki güncel fiyatları ile hem GTR 2 ve hem de GTS 2 modelleri satın almaya değer mi? Cevabı videomuzda!