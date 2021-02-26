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Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
Tabletler için aksesuar önerileri yaptığımız bu videomuzda, MediaMarkt Meydan AVM mağazalarından sesleniyoruz. Son dönemde satış adedi olarak fazlasıyla ilgi gören tabletleri birçok farklı noktada kullanmak mümkün.
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Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
Biz de bu videomuzda MediaMarkt mağazalarında bulunan aksesuarlar ile tabletinizi daha efektif nasıl kullanabileceğinizi aktardık. Sizler de kendi favori aksesuarlarınızı yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın.
İyi seyirler…
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iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
iPhone 12 Pro kullanıcı deneyimi ile karşınızdayız. 12 Pro kullanıcısı olan Mehmet Şiyar, bu videoda iPhone’un en yeni ve en güçlü telefonu hakkındaki düşüncelerini aktarıyor. 1,5 aylık iPhone 12 Pro deneyimini göreceğiz.
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iPhone 12 Pro Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
Mehmet Şiyar Akbalık daha önce iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max de kullanmış iken iPhone 12 Pro ile bir önceki nesil telefonların farkı da göreceğiz. Bakalım Mehmet Şiyar için telefonun detayları ve iPhone 12 Pro kullanıcı deneyimi nasılmış.
İyi seyirler…
Aksesuar
Hem klasik hem sportif | Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 incelemesi
Amazfit GTR 2 ve GTS 2 incelemesi ile karşınızdayız. Türkiye’de resmi olarak yer almaya başlayan Huami bünyesindeki marka, incelediğimiz GTR 2 ve GTS 2 modellerinin yanı sıra tüm modellerini artık Türkiye garantili olarak satışa sundu.
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Hem klasik hem sportif | Amazfit GTR 2 ve GTS 2 incelemesi
Amazfit akıllı saatlerini satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/19178d49
Amazfit, tek amacı akıllı bileklik ve saat üretmek olan bir firma. Hem Android hem iOS ekosisteminde kolaylıkla çalışabilen saatlerin detaylarını GTR 2’yi deneyimleyen Aydoğan ve GTS 2 kullanan Eren ile hoş sohbet eşliğinde aktarıyorlar.
Amazfit GTR 2 klasik tarzda saat arayanlar için ideal. Diğer yandan GTS 2 ise Apple Watch gibi dijital akıllı saat tarzında. Zepp App üzerinden kontrol edilen ve sağlık bilgilerini toplayan saatin bazı beğenmediğimiz noktaları da oldu.
Peki güncel fiyatları ile hem GTR 2 ve hem de GTS 2 modelleri satın almaya değer mi? Cevabı videomuzda!
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HUAWEI MATE X2 | Galaxy Fold gibi ama daha iyisi!
Huawei Mate X2 bugün Çin’de yapılan özel bir lansman ile tanıtıldı. Hem Harmony OS’i alacak ilk cihaz olacağı açıklanan telefon, Samsung Galaxy Z Fold 2’den ilham alınmış olsa da sonuç olarak çok daha iyi bir telefon ortaya koyulmuş.
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HUAWEI MATE X2 | Galaxy Fold gibi ama daha iyisi!
Telefonun özellikleri;
Açık Boyut: 161.8 mm x 145.8 mm x 4.4 mm ~ 8.2 mm
Kapalı Boyut: 161.8 mm x 74.6 mm x 13.6 mm ~ 14.7 mm
Ağırlık: 295 gram
Dış Ekran: 6.45 inç OLED, 2700 x 1160 piksel, 90 Hz
İç Ekran: 8 inç OLED, 2480 x 2200 piksel, 90 Hz
İşlemci: HUAWEI Kirin 9000
Grafik: Mali-G78
RAM: 8 GB
Depolama: 256 GB / 512 GB
İşletim Sistemi: EMUI 11.0 (Android 10) – Harmony OS ile değiştirilebilir
Arka Kamera: 50 MP + 16 MP + 12 MP + 8 MP
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 4500 mAh
Hızlı Şarj: 55 Watt
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Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
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Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
Hem klasik hem sportif | Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 incelemesi
ARKASINDA EKRAN OLAN LAPTOP | Lenovo Thinkbook Plus!
HUAWEI MATE X2 | Galaxy Fold gibi ama daha iyisi!
Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
Hem klasik hem sportif | Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 incelemesi
ARKASINDA EKRAN OLAN LAPTOP | Lenovo Thinkbook Plus!
HUAWEI MATE X2 | Galaxy Fold gibi ama daha iyisi!
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