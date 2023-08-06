International Data Corporation (IDC), 2023’ün ikinci çeyreği için dünya çapında tablet ve Chromebook sevkiyatları raporunu yayınladı. Rapora göre, tablet sevkiyatları bir önceki yıla göre %29,9’luk bir artışla 28,3 milyon birime ulaştı. Ancak, Chromebook’lar için ise sevkiyatlar %1,8 düşüşle 5,8 milyon birime geriledi.

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Tablet talebindeki zayıflık, tüketicilerin artan enflasyon ve ekonomik belirsizlik nedeniyle harcama konusunda temkinli davranmasından kaynaklanıyor. Ayrıca, devam eden çip kıtlığı ve tedarik zinciri kesintileri, tabletlerin kullanılabilirliğini sınırlayarak sevkiyat düşüşüne katkıda bulunuyor.

Bu dönemde, Apple tablet pazarında liderliğini sürdürdü ve 10,5 milyon adet sevkiyatla %37,0 pazar payına sahip oldu. Ancak bu, yıllık bazda %16,8’lik bir düşüşü temsil ediyor. Samsung, 5,8 milyon adet sevkiyat veya %20,6 pazar payı ile ikinci sırada yer aldı ve yıllık bazda %18,3 azaldı. Lenovo ise 2,1 milyon adet sevkiyat veya %7,6 pazar payı ile üçüncü sıraya yükseldi, ancak sevkiyatları yıldan yıla %38,8 azaldı.

Çinli satıcılar HUAWEI ve Xiaomi, ilk beş içinde yer aldılar. Huawei 1,7 milyon adet veya %5,9 pazar payı sevk ederken, Xiaomi 1,0 milyon adet veya %3,6 pazar payı sevk etti. Her iki şirket de sevkiyatlarının yıllık bazda %20’den fazla düştüğünü gördü.

Chromebook pazarında ise sevkiyatlar da düştü, ancak tabletlerden daha düşük bir oranda. Sevkiyatlar yıllık bazda sadece %1,8 düşüşle 5,8 milyon adede ulaştı. HP, 0,9 milyon adet sevkiyat veya %15,6 pazar payı ile Chromebook pazarına liderlik etti ve yıllık bazda %69,2 artış kaydetti. Lenovo, 1,3 milyon adet sevkiyatla veya %21,7 pazar payıyla ikinci sırada yer aldı ve yıllık bazda %3,1 artış yaşadı. Dell Technologies ise 1,5 milyon adet sevkiyat veya %25,6 pazar payı ile üçüncü sırada yer aldı, ancak yıllık bazda %14,9 azaldı.

Gelecek çeyreklerde, tablet sevkiyatlarındaki düşüşün tüketicilerin harcama konusunda temkinli davranmaları ve tedarik zinciri aksaklıklarının devam etmesi nedeniyle muhtemel bir şekilde süreceği öngörülmektedir. Ancak, cihazların eğitim ve kurumsal kullanım için hala popüler olması nedeniyle Chromebook pazarının nispeten sabit kalması beklenmektedir.