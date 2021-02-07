Tablet piyasasında görülen anormal artış geçici olabilir

Salgından kötü etkilenen telefon piyasasının aksine tablet piyasası bu süreçte anormal bir artış yaşadı.

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Geçen yılın ilk çeyreği beklenildiği gibi nispeten kötü geçmişti. Öyle ki tablet piyasası 2019 aynı döneme nazaran %18’lik bir düşüş yaşamıştı. Ancak sonrasında ise farklı araştırma firmalarına göre tablet piyasası 2020 yılının geri kalanındaki çeyreklerde; yıl bazında sırasıyla %26, %25 ve %54’lük artışlar gördü.

Canalys’in geçen haftaki raporuna göre ise; 2020 toplam satışları 2019’a oranla %28 artış görürken 35 milyon civarı cihaz satışına ulaştı. Ancak Digitimes tarafından gelen bilgiler bu artışın devamlı olmayacağını söylüyor. Buna göre 2021 ilk çeyreğindeki talepte önemli bir düşüş görmemiz olası.

2020 yılının son üç çeyreğine oranla 2021 ilk çeyreğinde %31’lik bir düşüş yaşayabiliriz. Bu düşüşün ise yıl sonuna kadar sürebileceği tahmin ediliyor. Digitimes Araştırma geçen yıla göre piyasanın durumunu tam olarak kestiremiyor. Ancak bu alanda boyut olarak daha büyük cihazların popüler olacağı tahmin ediliyor. Bunun da en çok satan markaların genel kazançlarını yüksek tutması için yeterli olması mümkün.

Bununla birlikte yeni gelen bir rapor da Huawei yerine TCL firmasının 2020 dördüncü çeyrekte en çok tablet satan beşinci firma olduğunu gösteriyor. Ki Huawei firmasının 2021 başlarında da bu düşüşünü devam ettireceği tahmin ediliyor. Diğer büyük üreticilerin de ilk iki çeyrekte stok azlığından etkilenmeleri muhtemel. Dolayısıyla piyasadaki düşüşün ne kadarlık bir kısmına talep azlığının neden olacağı netleşmiş değil.

Buna karşın yıllık bir düşüş beklemek için biraz erken de olabilir. Çünkü ilk çeyrekteki düşük rakamların ikinci çeyrek başlangıcıyla birlikte Apple, Samsung ve Lenovo gibi büyük markalardan gelecek ürünlerle gelişim göstermesi hiç de az bir ihtimal değil.