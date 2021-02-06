Haber
Huawei’den Google’a bir rakip daha geliyor: Petal Translate
ABD’li teknoloji devi Google’ın Translate hizmetine, “Petal Translate” adlı yepyeni bir rakip geliyor. Huawei tarafından geliştirilen Petal Translate’in ticari marka başvurusu şimdiden tamamlanmakta olup, yetkili otoritelerce resmileşti.
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Huawei, Petal markası adı altında geliştirdiği dijital servislerini sayısını artırmaya devam ediyor. Şimdiye dek Petal Maps, Petal Search, Petal Mail hizmetleriyle Google’a ve diğer teknoloji üreticilerine rakip olan Huawei’nin bu kezse Petal Translate adlı çeviri hizmeti üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
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Anavatanındaki yasal otoritelere 53487717 kodlu başvuru numarasıyla Petal Translate için ticari marka başvurusunda bulunan Huawei, yeni dijital hizmetinin nasıl olacağıyla ilgili bilgi vermedi. Resmi marka logosu da gün yüzüne çıkmayan Petal Translate’in başta İngilizce, Almanca, Çince olmak üzere popüler birçok dil arasında çeviri hizmeti sunacağı belirtiliyor.
Huawei Petal Translate ile Google’a rakip olacak
Şu anda çeviri hizmetleri arasında en popüler konumunda bulunan Google Translate, 100’den fazla dili destekliyor. Ayrıca Google Translate, sadece metin çevirileri yapmakla kalmıyor; aynı zamanda konuşarak söylediğimiz cümleleri de hedefimizdeki dile anında çevirebiliyor. Bununla birlikte, her türlü belge ve fotoğraf içerisindeki metinleri istediğimiz dile Google Translate sayesinde çevirebiliyoruz.
Yani anlayacağınız, Google’ın Translate hizmeti bayağı kullanışlı ve işlevsel özelliklerle kullanıcılarına hizmet veriyor. Huawei’nin de Google’a tam anlamıyla rakip olmak için, Petal Translate hizmetine büyük yatırımlar yapması gerekecek. Öyle ki Microsoft ve Yandex’in de kendi içlerinde çeviri hizmetleri var; fakat bu hizmetler bile Google’a tam manasıyla dişli birer rakip değiller.
Hatırlayacak olursanız Huawei, Google’ın Haritalar uygulamasına kendi geliştirdiği Petal Maps ile rakip olmuştu. Hattâ şirket, Petal Maps’in “en iyi konum doğruluğu” sunabildiğini iddia etmişti. Eğer Huawei, Petal Translate ile de buna benzer iddialı yaklaşımlar sergilerse ve gerçekten bu iddiasını karşılayabilirse, işte o zaman Google’a dişli bir rakip olacağını söyleyebiliriz. Ancak herhangi bir albeniye sahip olmadığı müddetçe Google Translate’i kullanmaya alışanlara kendisini benimsetmesi mümkün gözükmüyor.
Oyun
Prince of Persia Remake oyunu süresiz ertelendi
Ubisoft’un Hindistan stüdyosu, bir süredir Prince of Persia Remake oyunu geliştiriyordu. Geliştirilen oyun beğenilmeyince süresiz olarak erteleme aldı.
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Ubisoft, dünya çapında pek çok stüdyoya sahip Fransa merkezli bir oyun şirket. Kısa dönem önceye kadar Avrupa’nın en büyük oyun geliştiricisi olan şirket, bu unvanı Cyberpunk sebebiyle oluşan heyecandan dolayı, CDPR firmasına kaptırdı. Yine de oldukça büyük bir firma olan Ubisoft’un elinde pek çok marka var. Prince of Persia da bu markalardan biri. Bir dönem filmleri ve oyunlarıyla oldukça popüler olan seri bir süredir oldukça sessizdi. Özellikle geçtiğimiz yıl gelen bir haberle bu sessizlik bozulmuş oldu. Ubisoft, Prince of Persia Remake oyunu üzerinde çalışıyordu. Ancak oyundan gelen son haberler, tat kaçıracak cinsten. Oyun, belirsiz bir tarihe erteleme aldı. Ubisoft, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Prince of Persia oyunu süresiz erteleme aldı
Bir süre önce Ubisoft tarafından duyurulan oyunun, ilk olarak 21 Ocak tarihinde çıkması planlandı. Ancak şirket, bu tarihin 18 Mart’a ertelendiğini duyurdu. Gelen son haber ise daha da tat kaçıracak cinsten. Ubisoft bir açıklama yaparak oyunun süresiz ertelendiğini duyurdu. Gelen açıklama ise şöyle; “Sevilen oyun serimiz hakkında sizden çok sayıda geri bildirim aldık. Geliştirici ekiplerimizi mümkün olan en iyi oyunu yapmaya yönlendiren, sizin tutkunuz ve desteğinizdir. Bununla birlikte, Prince of Persia: The Sands of Time Remake’in çıkışını ileri bir tarihe ertelemeye karar verdik. Bu yeni geliştirme süresi, ekiplerimizin orijinaline sadık kalırken yeni hissettiren bir yeniden yapımın geliştirilmesini sağlayacak.” Ubisoft, oyunu Hindistan’da bulunan bir stüdyosuna emanet etmişti. Hayranlar yapım için heyecanlı olsalar bile, ortaya çıkan videolar beğenilmemiş ve yeterli bulunmamıştı. Şirketin konuyla ilgili adım atmış olması ise özellikle oyuncular için önemli. Prince of Persia Remake için, yeni haberlerin gelmesi heyecanla bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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İnternet
Mozilla Firefox yeni görünümünü denememiz mümkün
Mozilla Firefox tarayıcısının yeni bir görünüşe geçeceğini bir süredir biliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yeni ara yüz Proton UI ile alakalı bazı bilgiler de ortaya çıkmıştı. Bu bilgilere ise yenileri katılmaya devam ediyor.
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Tarayıcının son gelen nightly versiyonlarında güncellemeyle gelecek genel ve menüdeki yeniliklerin bazısı ortaya çıktı. Aynı zamanda yenilenen Yeni Sekme menüsünü de daha fazla kişiselleştirme seçeneğiyle birlikte denemek mümkün.
Firefox menüsünün yeni hali eskisinden çok daha temiz ve basit gözüküyor. Önceki modellerde ve tasarımlarda deneyimlendiği üzere daha kullanışlı bir hal almış durumda. Örneğin Seçenekler ve Yazdır gibi seçenek simgeleri tarayıcıdan kalkmış. Onun yerine tarayıcı tamamen yazı tabanlı bir hale getirilmiş.
Bunun yanında Mozilla menüyü temizlemek için başka yollara da başvuruyor. Öyle ki menüde artık daha az madde görülebiliyor. Dolayısıyla menü alışılandan biraz daha kısa halde kalıyor. Onun dışında ise Firefox, Korumalar, Kütüphane ve Kişiselleştirme kısımları da gitmişe benziyor. Diğer menü kısımlarını da ya başka bir isimle veya yeri değişmiş bir şekilde görebiliyoruz.
Yenilenen Yeni Sekme sayfası Kişiselleştir butonuyla özelleştirmeyi daha da kolaylaştırıyor. Yenilikler kullanıcıya çeşitli seçenekler veriyor. Artık bu kısımdan görüntülenen site kısa yollarının sırasında düzenlemeye gidilebiliyor. Aynı zamanda Snippet ve Pocket önerilerinin de gösterilip gösterilmemesi seçilebiliyor.
Güncellenmiş Yeni Sekme sayfasına şu yolları izleyerek ulaşabiliyoruz:
- Mozilla Firefox tarayıcısını açtıktan sonra about:config adresine gidin
- Arama kısmına browser.newtabpage.activity-stream.newNewtabExperience.enabled yazın
- Ayarı true olarak ayarlayın
- Ardından Firefox tarayıcısını yeniden başlatın
Genel
Samsung Galaxy SmartTag Türkiye’de satışa çıktı
Samsung, geçtiğimiz ay düzenlenen Unpacked 2021 etkinliğinde Galaxy S21 ailesi ile birlikte tanıtılan Samsung Galaxy SmartTag ürününü bugün itibarıyla Türkiye’de satışa çıkardı.
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Samsung Galaxy SmartTag, kaybetmek istenmeyen ürünlere takılarak (Örneğin; valiz, çanta ya da otomobil anahtarı) takip edilmesi için hazırlanan bir cihazdır. Söz konusu ürün sonunda Türkiye pazarına ilk adımını attı.
Galaxy SmartTag üzerinde var olan BLE teknolojisi sayesinde tek bir tuşla cihaza sinyal göndererek bağlı olduğu ürünün yerini tespit ediyor.
4×4 cm boyutlarında, 1 santimetre kalınlığında olan Samsung SmartTag, plastik gövdesi ve IP53 sertifikası sayesinde sudan etkilenmiyor. Beyaz, açık kahverengi ve siyah renk seçenekleri olan cihazlar 220mAh’lık CR2032 pille çalışıyor. Tek pille 280 gün boyunca cihazı kullanmak mümkün oluyor.
Güney Koreli teknoloji devi, nesne takip cihazını kullanmak için bir de SmartThings Find uygulamasını duyurmuştu. Bu uygulama şimdilik sadece Samsung cihazlarda çalışıyor. Ancak ileriki dönemde uygulama diğer Android cihazlara da destek verecek.
Samsung, güvenlik konusunu sıkı bir şekilde ele alıyor. SmartTag, cihazlar arasında gerçekleşen iletişim şifrelendiği için herhangi bir veri sızıntısına izin vermiyor. Söz konusu cihazı kullanmak için Android 8 veya üstü bir işletim sistemini destekleyen bir Samsung cihaza sahip olmanız gerekiyor.
Son olarak Samsung Galaxy SmartTag; yurtdışında 29,99 dolara satılırken Samsung Türkiye’nin resmi internet sitesinde 299 TL’lik bir fiyattan listeleniyor.
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