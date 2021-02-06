ABD’li teknoloji devi Google’ın Translate hizmetine, “Petal Translate” adlı yepyeni bir rakip geliyor. Huawei tarafından geliştirilen Petal Translate’in ticari marka başvurusu şimdiden tamamlanmakta olup, yetkili otoritelerce resmileşti.

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Huawei, Petal markası adı altında geliştirdiği dijital servislerini sayısını artırmaya devam ediyor. Şimdiye dek Petal Maps, Petal Search, Petal Mail hizmetleriyle Google’a ve diğer teknoloji üreticilerine rakip olan Huawei’nin bu kezse Petal Translate adlı çeviri hizmeti üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Anavatanındaki yasal otoritelere 53487717 kodlu başvuru numarasıyla Petal Translate için ticari marka başvurusunda bulunan Huawei, yeni dijital hizmetinin nasıl olacağıyla ilgili bilgi vermedi. Resmi marka logosu da gün yüzüne çıkmayan Petal Translate’in başta İngilizce, Almanca, Çince olmak üzere popüler birçok dil arasında çeviri hizmeti sunacağı belirtiliyor.

Huawei Petal Translate ile Google’a rakip olacak

Şu anda çeviri hizmetleri arasında en popüler konumunda bulunan Google Translate, 100’den fazla dili destekliyor. Ayrıca Google Translate, sadece metin çevirileri yapmakla kalmıyor; aynı zamanda konuşarak söylediğimiz cümleleri de hedefimizdeki dile anında çevirebiliyor. Bununla birlikte, her türlü belge ve fotoğraf içerisindeki metinleri istediğimiz dile Google Translate sayesinde çevirebiliyoruz.

Yani anlayacağınız, Google’ın Translate hizmeti bayağı kullanışlı ve işlevsel özelliklerle kullanıcılarına hizmet veriyor. Huawei’nin de Google’a tam anlamıyla rakip olmak için, Petal Translate hizmetine büyük yatırımlar yapması gerekecek. Öyle ki Microsoft ve Yandex’in de kendi içlerinde çeviri hizmetleri var; fakat bu hizmetler bile Google’a tam manasıyla dişli birer rakip değiller.

Hatırlayacak olursanız Huawei, Google’ın Haritalar uygulamasına kendi geliştirdiği Petal Maps ile rakip olmuştu. Hattâ şirket, Petal Maps’in “en iyi konum doğruluğu” sunabildiğini iddia etmişti. Eğer Huawei, Petal Translate ile de buna benzer iddialı yaklaşımlar sergilerse ve gerçekten bu iddiasını karşılayabilirse, işte o zaman Google’a dişli bir rakip olacağını söyleyebiliriz. Ancak herhangi bir albeniye sahip olmadığı müddetçe Google Translate’i kullanmaya alışanlara kendisini benimsetmesi mümkün gözükmüyor.