Tablet nedir sorusunun cevabı bu videoda sizleri bekliyor. Eskiden bugüne tablet kavramı, tabletlerin yükselişi ve düşüşü.

Tablet nedir? Tablet veri tüketimden üretimine doğru evrilmeye başlayan cihazlar olarak dijital hayatımızın “vazgeçilebilir” bir parçasıdır. Zamanında Microsoft’un önayak olduğu tablet konsepti uygun işletim sistemi yokluğu ve belki de kalemle kullanımın kısıtlı olması nedeniyle çok fazla rağbet görmedi. Elbette bu noktada termal sıkıntılar ve genel olarak x86 (veya x86_64) sistemlerin mobiliteyle sorunlu olmaları da önemli bir ayrıntı.

Apple iPad ile herkesin ihtiyaç duyması gereken bir arzu nesnesi olarak tablet kavramını allayıp pullayınca işler değişti. Son yedi yılda önce yükselen sonra da kendi içine çöken tablet pazarı farklı bir alana doğru da gitmeye başladı. Bu videomuzda tablet nedir sorusunun cevabının yanı sıra bu değişimi de anlatıyoruz.

Bugünkü durumda “tablet nedir?”

Tablet pazarı alternatif, ince ve aşırı taşınabilir Windows bilgisayarlar üretmeye de başladığı için tablet nedir dendiğinde artık tablet bir de bilgisayardır diye cevap verebiliyoruz. Elbette x86/x86_64 CISC ile ARM benzeri RISC mimarileri arasındaki yoğrut yeme farkı ciddi bi belirleyici noktayken elbette Windows gibi masaüstü işletim sistemlerini çalıştırabilen tablet modelleri kendisine iyi şekilde piyasada yer buluyor, bilgisayar işini neredeyse bırakıp giden Samsung geçen sene TabPro S, bu sene de Galaxy Book serileriyle ben buradayım diyor. Bu akıma daha birçok bilgisayar üreticisi de katılıyor.