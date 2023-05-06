Tabii adı verilen TRT Uluslararası Dijital Platformu, 7 Mayıs 2023 itibarıyla yayın hayatına başlıyor. Platformun tüm teknik altyapısı tamamı Türk mühendislerden oluşan TRT ekibi tarafından hazırlan Tabii nedir? Hangi içerikleri barındırıyor? Tümünün cevabını Aydoğan veriyor.

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Tabii nedir?

Tabii, TRT tarafından hazırlanan bir TRT Uluslararası Dijital Platformu’dur. Tıpkı Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, BluTV, Exxen vb. bir servis olan Tabii, TRT tarafından hazırlanan yapımları başta ülkemize ardından dünyaya tanıtacak

Tabii’de kaç içerik olacak?

TRT Uluslararası Dijital Platformu ilk aşamada Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Urduca ve Arapça dillerindeki içeriklerden oluşacak. 30 yeni yapım ve 184 yeni bölüm ile açılış aşamasında en zengin orijinal içeriğe sahip platform unvanını taşıyacak.

Tabii ücretli mi?

Hayır. İlk aşamada Türkiye’deki kullanıcılara ücretsiz olarak hizmet verecek olan Tabii, yurt dışında ise bir ücret talep edecek. Fakat şu an için bir fiyat bilgisi bulunmuyor

Tabii hangi dilleri destekliyor?

Türkçeye ek olarak ilk etapta İngilizce, İspanyolca, Arapça ve Urduca dillerinde erişim sunacak. Dijital platformun yüksek kaliteli seslendirmeleri ve altyazıları yakın zaman içinde daha fazla dil seçeneğiyle erişilebilir olacak.

Tabii’de hangi yapımlar var?

“Bizi Birleştiren Hikayeler” sloganı ile yola çıkan Tabii’de ilk aşamada 1973 Biltmore Oteli Cinayeti, Adalet, Akif, Altay, Aşkımız Yeter, Bozkır Arslanı Celaleddin, Dayton, Derin Mor, Eyvah Ramazan Bey, Hür, İbn-i Sina, Kapı, Kızılelma, Koyu Beyaz, Mahusa Trablusgarp, Metamorfoz, Mevlana Celaleddin Rumi, Modern Doğu Masalları, Organizasyon Bizim İşimiz, Serhat, Son Gün, Şanzelize Düğün Salonu, Şebeke, Tozkoparan İskender Gölge, Üniversideli, Yardımcı Oyuncu ve Yeşil Deniz Milenyum gibi yapım yer alacak.

Tabii Hangi platformlarda var?

Tabii, ilk aşamada tabii.com internet sitesi ve Androdi ile iOS uygulamaları üzerinden hizmet verecek. İlerleyen dönemlerde televizyon uygulamalarının da gelmesi bekleniyor.