Samsung’un problemli Galaxy Note 7 serisinin kullanımı önlemek için güncelleme yayınlayacağı uzun süre önce kesinleşmişti.

Ancak Amerika’da ki T-Mobile, Verizone, At&T ve Sprint gibi büyük GSM şirketleri kullanıcıları tatil döneminde mağdur etmemek adına Samsung’un yayınlayacağı güncellemeyi daha ileri bir tarihte dağıtacaklarını açıklamışlardı. T-Mobile, Galaxy Note 7’yi kullanılmayacak hale getirecek olan güncellemeyi yayınlamaya başladı.

Güncelleme kullanıcıları sürekli olarak telefonu kullanmamaları ve değişim programı dahilinde telefonu geri iade etmeleri için uyarı çıkaracak aynı zamanda telefonun şarj olmasını engelleyecek. Yani telefonun şarjı bir kez bittiğinde bir daha açılmayacak.15

Kullanıcılar bu güncellemeyi yüklemeyerek bu problemden kaçabilir ancak telefonun bataryasının her an alev alma riski var. Ayrıca Note 7 hala daha uluslararası uçuşlarda kapalı olsa dahi yasaklı. Diğer taraftan telefon hiçbir şekilde Android güncellemesi de gelmeyecek