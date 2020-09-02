Akıllı Telefonlar
T ekranlı LG Wing için tanıtım tarihi belli oldu!
Akıllı telefon birimini sil baştan oluşturma kararı alan LG’nin dönebilen ekranlı yeni bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. LG Wing adı verilen fütüristik tasarımlı telefonun ne zaman tanıtılacağı belli oldu.
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LG Wing, 14 Eylül’de resmi olarak duyurulacak!
Bilindiği üzere LG, amiral gemisi sınıfındaki G serisini sonlandırıp daha çok orta-üst seviye telefonlara yönelme kararı almıştı. Bu anlayışın ilk ürünü olan LG Velvet geçtiğimiz aylarda duyurulurken, deneyim odaklı yeni telefonların duyurulmaya devam edeceği belirtiliyordu. Dönebilen ekranlı bir yapıya sahip olan ve çift ekran ile kullanılabilen LG Wing ise markanın Velvet modelinden sonraki yeni kozu olacak.
14 Eylül’de “Keşfedilmemişi Keşfet” sloganıyla bir etkinlik düzenleyecek LG, yayınlanan tanıtım videosundan hareketle Wing adlı yeni modelini duyurmaya hazırlanıyor. 23 saniyelik videoda üst üste konumlanan iki ekran yer alırken, bu ekranların dönmesi ile T şekli elde ediliyor. LG Wing’in sızdırılan kullanım videolarında da ekranın T şeklini aldığı net şekilde görülüyordu. Dolayısıyla etkinlikte yeni telefonun duyurulma ihtimali neredeyse kesin gibi gözüküyor.
LG Wing’in dönebilen OLED ekranı 6.8 inç, gövdeye yerleşik ikinci ekran ise 4 inç boyutuna sahip olacak. 90 derecelik açıda aktifleşen ikinci ekran; yön tarifi, çağrı yanıtlama ve medya kontrolü gibi işlevlere ayrılacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alacağı iddia edilen LG Wing’in yaklaşık 1.000 dolarlık fiyat etiketi ile çıkış yapacağı belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A42 5G, duyuruldu!
Samsung Galaxy A42 5G firma tarafından tanıtıldı. İlk görsellerin paylaşıldığı cihaz en ucuz Samsung markalı 5G telefon olmayı hedefliyor.
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Samsung Galaxy A42 5G, en ucuz 5G’li Samsung olmayı hedefliyor!
Samsung, 5G özellikli akıllı telefon sayısını arttırmayı amaçlıyor. Son bir yıl içerisinde kullanımı yaygınlaşan akıllı telefonlara yenisini eklemeyi planlayan firma Galaxy A42 5G modelini duyurdu. Hayranlarına ve takipçilerine cihazın ilk görsellerini paylaşan akıllı telefon üreticisi, piyasadaki en ucuz 5G özellikli Samsung telefonu çıkarmayı hedefliyor. Yeni nesil haberleşme teknolojilerine sahip en ucuz Samsung marka akıllı telefon olmasına kesin gözüyle bakılan cihazın, akıllı telefon piyasasında diğer rakipleri ile nasıl rekabet edeceği ise merak konusu. Hali hazırda Çinli üreticiler piyasada bu konuda önemli bir ağırlığa sahip iken, Samsung‘un işi pek kolay gözükmüyor.
Tasarım detayları belli olan Samsung Galaxy A42 5G, 6.5 inçlik Super AMOLED ekran ile bizleri karşılıyor. Damla çentikli ekran tasarımına sahip olacağı öğrenilen cihazın bir adet de ön kamerası bulunmakta. Kamera detayları bilinmeyen cihaz arka tarafta bizleri dörtlü kurulum ile karşılıyor. Teknik özellikleri bilinmeyen cihazın en bilinen özelliği 5G‘li olması. Bunun dışında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, yapılan yorumlara göre firma cihazı yıl sonuna doğru piyasaya çıkarabilir. Bakalım firma, bünyesindeki en ucuz 5G özellikli cihazı ne zaman tanıtacak bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Vivo V20 SE, Geekbench’te teknik özellikleriyle görüntülendi!
V2022 model numarası taşıyan yeni Vivo akıllı telefon, geçtiğimiz hafta Endonezya sertifikasyon sitesi olan IMDA’da görüntülenmişti. İlk olarak 91Mobiles tarafından bildirilen aynı cihaz, Indonesia Telecom’un sitesinde görüntülendi. Bu da bizlere V2022’nin Vivo V20 SE olarak satışa çıkacağını gösterdi.
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Vivo V20 SE hakkında Geekbench’te neler ortaya çıktı?
Vivo V20 SE, Geekbench 5‘ten geçti ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Geekbench listesine göre cihaz sekiz çekirdekli ve Trinket kod adlı bir yonga seti ile gelecek. Yonga setinin taban frekansı 1.80 GHz olarak belirlenmiş. Trinket, daha önce Snapdragon 665 yonga setinin kod adı olduğu için bu yonga seti ile gelmesi muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte Geekbench 5 listesi, cihazın 8 GB RAM’e sahip olacağını da gösteriyor. Cihazın arayüzü Android 10 tabanlı FunTouch OS olacak.
V20 SE, Geekbench testinde tekli çekirdekte “316“, çoklu çekirdekte “1377” puan aldı. V2022 model numaralı cihaz, TKDN, Indonesian Telecom, IMDA ve Geekbench gibi sertifika ve karşılaştırma sitelerinde yer alsa da telefon hakkında henüz çok fazla şey bilmiyoruz. Telefonun önceki modeli olan V19, Snapdragon 712 yonga setinden gücünü alıyor. Bu cihazdaki “SE” takısı sebebiyle daha alt segment bir işlemci kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu sertifikaların ardından cihaz hakkındaki detaylı bilgileri ve renderları yakın zaman içerisinde göreceğimizi tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Ekran altı kameralı ZTE Axon 20 5G duyuruldu!
Akıllı telefon üreticileri, tam ekran formunu yakalamak için şimdiye kadar damla çentik, delikli ekran ve pop-up kamera gibi çözümler kullandı. Pek çok markanın üzerinde uzun süredir çalıştığı ekran altı kamera teknolojisini ilk kullanan telefon ise ZTE Axon 20 5G oldu!
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ZTE Axon 20 5G tanıtıldı: Ekran altı kameralı ilk telefon!
Axon 20 modelinin ön plana çıkan en önemli özelliği, tahmin edilebileceği üzere ekran altında bulunan ön kamerası oluyor. Büyük araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucu ortaya çıkan tasarım, 5 yenilikçi teknolojinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ekranın çok küçük bir kısmı yüksek saydamlıkta üretilirken, organik ve inorganik film katmanlarıyla sensöre ışık girişi sağlanıyor. Ön kamera ve ekran arasındaki renk senkronizasyonu sağlanması için çift kontrol yongası kullanılırken, sürücü devreleri ise görüntüde oluşabilecek paraziti önlemek açısından özel olarak tasarlanmış.
ZTE Axon 20 5G, yazılım tarafında özelleştirilmiş piksel matrisi ve selfie algoritmasıyla dikkat çekiyor. Kamera geçişini daha tutarlı hale getiren piksel matrisi kullanılırken, düşük ışık gibi çeşitli koşullar için yeni bir selfie algoritması oluşturulmuş. Böylece 5 farklı teknoloji, ekran altı kamera çözümü için bir araya getiriliyor.
Donanım tarafında ise rekabetçi düzeydeki orta-üst seviye özellikler yer alıyor. 6.92 inç boyutundaki Full HD+ OLED ekran, 90Hz tazeleme ve 240Hz dokunmatik tepki hızı ile geliyor. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucu, %100 DCI-P3 renk gamı ve 10-bit renk derinliği ekran özelliklerine eşlik ediyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alan Axon 20 5G’de 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri bulunuyor.
Arka yüzünde dörtlü kamera paketine yer veren ZTE Axon 20 5G, 64 megapiksel çözünürlüklü ana kameranın yanında 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörleri taşıyor. Ekran altına gizlenen kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde ve özel çekim modlarıyla destekleniyor. Telefondaki 4.220 mAh kapasiteli batarya, 30W hızlı şarjı destekleyen Quick Charge 4+ teknolojisiyle donatılıyor.
Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkan Axon 20 5G’nin 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı sürümü 322 dolardan satışa sunulacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip versiyon 366 dolar fiyat etiketine sahip. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunan üst versiyon ise 410 dolar fiyat etiketiyle 10 Eylül’den itibaren bulunabilecek.