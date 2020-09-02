T ekranlı LG Wing için tanıtım tarihi belli oldu!

Akıllı telefon birimini sil baştan oluşturma kararı alan LG’nin dönebilen ekranlı yeni bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. LG Wing adı verilen fütüristik tasarımlı telefonun ne zaman tanıtılacağı belli oldu.

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LG Wing, 14 Eylül’de resmi olarak duyurulacak!

Bilindiği üzere LG, amiral gemisi sınıfındaki G serisini sonlandırıp daha çok orta-üst seviye telefonlara yönelme kararı almıştı. Bu anlayışın ilk ürünü olan LG Velvet geçtiğimiz aylarda duyurulurken, deneyim odaklı yeni telefonların duyurulmaya devam edeceği belirtiliyordu. Dönebilen ekranlı bir yapıya sahip olan ve çift ekran ile kullanılabilen LG Wing ise markanın Velvet modelinden sonraki yeni kozu olacak.

14 Eylül’de “Keşfedilmemişi Keşfet” sloganıyla bir etkinlik düzenleyecek LG, yayınlanan tanıtım videosundan hareketle Wing adlı yeni modelini duyurmaya hazırlanıyor. 23 saniyelik videoda üst üste konumlanan iki ekran yer alırken, bu ekranların dönmesi ile T şekli elde ediliyor. LG Wing’in sızdırılan kullanım videolarında da ekranın T şeklini aldığı net şekilde görülüyordu. Dolayısıyla etkinlikte yeni telefonun duyurulma ihtimali neredeyse kesin gibi gözüküyor.

LG Wing’in dönebilen OLED ekranı 6.8 inç, gövdeye yerleşik ikinci ekran ise 4 inç boyutuna sahip olacak. 90 derecelik açıda aktifleşen ikinci ekran; yön tarifi, çağrı yanıtlama ve medya kontrolü gibi işlevlere ayrılacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alacağı iddia edilen LG Wing’in yaklaşık 1.000 dolarlık fiyat etiketi ile çıkış yapacağı belirtiliyor.