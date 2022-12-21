Samsung’un Galaxy S23 serisi, teknoloji gündeminin en sıcak konularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce donanım özellikleri sızıntılarıyla gündemi meşgul eden seri, bir süredir tanıtım tarihi haberleriyle çalkalanıyordu.

Birçok sızıntı kaynağı, serinin tanıtımının Şubat ayında gerçekleşeceğini paylaşsa da, bu haberlerde tanıtımın gün bilgisine yer verilmiyordu. İsabetli sızıntılarıyla ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe’ün kısa bir süre önce Twitter’dan yaptığı paylaşım, tanıtımın gün bilgisini de içeriyor!

Tanıtım 1 Şubat’ta!

Samsung’un tanıtımı 2023 yılının başında yapacağı hakkında birçok iddia bulunuyordu. Bu iddiaların arkasında, Samsung’un Apple ve Google ile olan yarışta geride kaldığı ve Google ile Apple yeni nesil ürünlerini tanıtırken, Samsung’un bir önceki nesil ürünlerle yılı tamamladığı görüşü yer alıyordu.

Ancak Ice Universe’ün paylaşımı, tanıtımın 1 Şubat tarihinde gerçekleşeceğini gösteriyor. Hatırlatmak gerekirse, Galaxy S22 ailesi bu yılın 25 Şubat’ında tanıtılmıştı. Yani Samsung tanıtım tarihini biraz erkene çekse de, bunun büyük bir fark yaratmayacağını söylemek mümkün.

February 1 — Ice universe (@UniverseIce) December 21, 2022

2023’ün ilk Galaxy Unpacked etkinliği olması beklenen 1 Şubat etkinliğinde, Galaxy S23 ailesinin tanıtılması bekleniyor. Uzun bir süredir gündemin sıcak konularından biri olan Galaxy S23 serisi hakkında sertifika bilgileri de dahil olmak üzere birçok bilgi halihazırda mevcut. Öyle ki, cihazların Geekbench testi sonuçlarına dahi ulaşılabiliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S23 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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