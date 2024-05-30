Supercell Squad Busters oyunu resmen çıktı. Clash of Clans ve Brawl Stars gibi oyunlarla bildiğimiz oyun dünyasının dev ismi Supercell, bugün itibarıyla yeni battle royale oyunu Squad Busters‘ı piyasaya sürdü. Oyun, stüdyonun daha önceki popüler yapımları olan Clash Royale ve Boom Beach gibi oyunlardan tanıdığımız birçok karakteri bünyesinde barındırıyor. Squad Busters, ön sürümdeyken oldukça olumlu geri dönüşler aldı ve nihayet tüm oyuncuların beğenisine sunuldu. Hemen Android ve iOS cihazlarda bu oyunu deneyin.

Supercell Squad Busters Çıktı: Battle Royale Dünyasında Yeni Bir Soluk

Supercell Squad Busters, beklenildiği üzere, rekabetçi bir Supercell oyunu olma özelliklerini taşıyor. Oynaması ücretsiz olan oyun, uygulama içi satın alımlarla dolu. Yine de, arkadaşlarınızla hızlı ve eğlenceli maçlar yapmak istiyorsanız, bu oyun tam size göre. Oyunda bol miktarda oyuncuya karşı oyuncu aksiyonu bulunurken, oyuncuya karşı çevre mekanikleri de oynanışı ilginç kılıyor. Oyundaki nihai hedef, bir takım kurarak rakip takımları yenmek ve mücevherleri ele geçirerek takımınızın yükseltmeleri için ödeme yapmak.

Oyun, büyük ölçüde paralı hale getirilmiş durumda ve uygulama içi satın alımlar, ücretli sezon geçişleri ile birlikte öğe başına 3999.99 TL’ye kadar değişebiliyor. Şimdilik, Play Store’daki incelemeler olumlu olduğu için oyuncular bu durumdan memnun görünüyor. Ancak, bu tür bir para kazanma modelinin rekabetçi bir oyunda kazanmak için ödeme yapmaya (pay to win de diyebiliriz) doğru eğildiğini inkar etmek zor.

Supercell Squad Busters oyununda dokunmatik kontroller basit ama etkili. Ancak, oyun kontrolör desteği sunmuyor. Bu, herkes için eşit bir oyun alanı sağlasa da, bazı oyuncular bu kontrol türünü de tercih edebilir. Yine de, kontrol mekanizması oyun deneyimini olumsuz etkilemiyor ve oyun dokunmatik ekran aracılığıyla rahatlıkla oynanabiliyor.

Genel olarak, bir grup arkadaşınızla oynamayı planlıyorsanız, Squad Busters’daki para kazanma modeli önemli bir engel teşkil etmiyor. Oyun, küçük gruplar için mükemmel bir parti oyunu olarak çalışıyor ve ücretsiz olduğu için herkes kolaylıkla indirip oynayabiliyor. Ancak, çevrimiçi rekabet etmeyi planlıyorsanız, oyunun para kazanma özellikleriyle uğraşmanız gerekecek. Supercell, mobil oyun sahnesinde büyük bir isim ve Squad Busters ile bu başarısını sürdürmeye devam ediyor.

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Supercell Squad Busters kısa sürede çok eğlence arayanlar için oldukça iyi bir oyun olmuş. Android ve iOS ayrımı olmadan cihazlarınızda bu yeni Supercell oyunu olan Squad Busters’ı deneyebilirsiniz. Oyunun Google Play Store ve App Store’da ücretsiz olduğunu hatırlatalım.

Squad Busters App Store sayfasında gitmek için tıklayın

Squad Busters Google Play Store sayfasında gitmek için tıklayın

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Supercell oyunu Squad Busters sizce nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!