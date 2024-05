Amazon Prime üyelerine sunduğu avantajlara her ay yenilerini eklemeye devam ediyor. Prime Gaming hizmeti kapsamında Haziran 2024’te üyelerine sunacağı ücretsiz oyunlar listesini duyurdu. Bu ay, Prime Gaming kütüphanesine tam 7 yeni oyun ekleniyor ve çeşitli oyun içi hediyeler de kullanıcılara sunuluyor. İşte Prime Gaming’in Haziran ayı için hazırladığı hediye listesi.

Geçtiğimiz ayın dikkat çeken oyunları arasında Tomb Raider Game of the Year Edition ve Fallout 3: Game of the Year Edition bulunuyordu. Bu oyunlar, nostalji severler ve yeni oyuncular için büyük bir fırsat sunmuştu. Mayıs ayında toplamda 9 farklı oyun Prime Gaming abonelerinin beğenisine sunulmuştu.

Haziran 2024’e geldiğimizde ise, Prime Gaming kütüphanesinin tamamen yenilendiğini görüyoruz. Bu ayın oyun listesi oldukça çeşitli ve her türden oyuncuya hitap edecek nitelikte. İşte Haziran 2024’te Prime üyelerine sunulacak oyunlar;

1. STAR WARS™ Battlefront II: Star Wars evreninde geçen bu aksiyon dolu oyun, hayranlarına destansı savaş sahneleri ve derin bir hikaye sunuyor. Hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlarıyla dikkat çeken oyun, Star Wars serisinin hayranlarını bir kez daha ekran başına kilitleyecek.

2. Weird West Definitive Edition: Vahşi Batı’nın karanlık ve gizemli dünyasında geçen bu RPG oyun, oyuncuları sıra dışı bir maceraya sürüklüyor. Farklı karakterler ve hikayelerle dolu bu oyun, türünün en iyi örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

3. Genesis Noir: Zaman ve uzay arasında geçen bu eşsiz macera oyununda, oyuncular büyük patlamayı durdurmak için mücadele edecek. Noir tarzı sanat tasarımı ve etkileyici müzikleriyle dikkat çeken Genesis Noir, oyunculara benzersiz bir deneyim sunuyor.

4. Everdream Valley: Masalsı bir dünyada geçen bu simülasyon oyunu, oyunculara kendi çiftliklerini kurma ve yönetme fırsatı veriyor. Rüya gibi atmosferi ve rahatlatıcı oynanışıyla Everdream Valley, stresli günlerin ardından huzur arayanlar için ideal bir seçenek.

5. Mythforce: Efsanevi kahramanlar ve destansı savaşlar ile dolu bu aksiyon oyunu, klasik çizgi film estetiğini modern oyun mekanikleriyle buluşturuyor. Kendi kahramanınızı yaratarak karanlık güçlere karşı mücadele edeceğiniz bu oyun, nostaljik bir macera sunuyor.

6. Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread: Eğlenceli ve aksiyon dolu bir platform oyunu olan Blast Brigade, oyuncuları renkli karakterlerle dolu bir dünyaya davet ediyor. Dr. Cread ve kötü ordusuna karşı verilen mücadelede hız, strateji ve refleksler ön planda.

7. Projection: First Light: Gölge oyunları temasıyla dikkat çeken bu bulmaca-platform oyunu, oyuncuları büyülü bir dünyaya götürüyor. Işık ve gölge mekanikleri üzerine kurulu olan Projection: First Light, yaratıcı bulmacaları ve etkileyici atmosferiyle öne çıkıyor.

Prime Gaming, sadece ücretsiz oyunlarla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda çeşitli oyun içi içerikler ve hediyeler de sunuyor. Haziran ayında da birçok popüler oyun için özel içerikler Prime üyelerini bekliyor. Fortnite, Apex Legends, Call of Duty gibi oyunlar için sunulan bu özel hediyeler, oyun deneyimini daha da zenginleştiriyor.

Prime Gaming üyeliği, Amazon Prime’ın sunduğu pek çok avantajdan sadece biri. Üyeler, ücretsiz kargo, Prime Video, Prime Music gibi hizmetlerden de yararlanabiliyor. Prime Gaming’in her ay sunduğu ücretsiz oyunlar ve içerikler, oyun severler için büyük bir fırsat sunuyor.

Haziran 2024 oyunlarıyla birlikte Prime Gaming, her türden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor. Eğer hala Prime üyesi değilseniz, bu fırsatları kaçırmamak için hemen üye olmayı düşünebilirsiniz.