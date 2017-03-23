Nintendo’nun akıllı telefonlar için ilk oyunu olan Super Mario Run, Aralık ayında iOS telefonlara gelmişti ve Android için daha sonra geleceği açıklanmıştı.

Nintendo’nun açıklamasına göre Super Mario Run’ın Android versiyonu 23 Mart tarihinde çıkacaktı ancak şirket oyunu sürpriz bir şekilde bir gün önce indirmeye açtı. İos sürümünde olduğu gibi oyunun Android versiyonunda da oyunun ilk dört bölümü ücretsiz. Ancak World Tour, Toad Rally ve Kingdom Builder modlarını oynamak için oyunu satın almak gerekiyor.