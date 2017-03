Nintendo’nun açıklamasına göre Super Mario Run’ın Android versiyonu 23 Mart tarihinde çıkacaktı ancak şirket oyunu sürpriz bir şekilde bir gün önce indirmeye açtı. İos sürümünde olduğu gibi oyunun Android versiyonunda da oyunun ilk dört bölümü ücretsiz. Ancak World Tour, Toad Rally ve Kingdom Builder modlarını oynamak için oyunu satın almak gerekiyor.

We've released #SuperMarioRun on Android a bit early! Download it now on Google Play: https://t.co/u4H9bycTyr pic.twitter.com/4nHnPWD9de

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 22, 2017