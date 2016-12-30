Super Mario Run, App Store’dan Sonra Şimdi de Play Store’da

Nintendo’nun ilk mobil oyunu Super Mario Run, 15 Aralık tarihinden beri iOS cihazlar için App Store’dan indirilebiliyor şimdi ise sıra Android’de.

Yeni iPhone modellerinin tanıtıldığı etkinlikte duyurulan Super Mario Run bir süredir App Store’da olmasına rağmen Android’e ne zaman geleceği belli değildi. Ancak bugün itibariyle oyunun uygulama sayfası Play Store’daki yerini aldı ama henüz indirilebilir değil.

Oyunun sayfasında indirme butonu yerine İndirilebilir Olduğunda Haber Ver butonu yer alıyor. Buradan kayıt yapan kullanıcılar oyun Android’e çıktığında e-posta üzerinden haberdar edilecek. 151 ülke de aynı anda iOS için yayınlanan oyun ilk haftasında inanılmaz bir popülarite yakaladı ve iki hafta içerisinde 50 milyondan fazla indirildi.

Oyunun Android versiyonu ise 2017’de indirilebilir olacak fakat henüz tam tarih belli değil. Ücretsiz olarak indirilebilen oyunun sadece ilk 4 bölümü oynanıyor. Diğer bölümler için ise oyunu satın almak gerekiyor. iOS için 25.99 TL’den satılan oyunun Play Store’da 10 dolar olması bekleniyor. Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.