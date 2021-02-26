Oyun
Subnautica: Below Zero PC, Playstation ve Xbox’a Mayıs’ta geliyor
Beğenilen açık dünya su altı hayatta kalma oyunu olan Subnautica’nın devam oyunu 14 Mayıs’ta geliyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 820-4.165TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Unknown World stüdyosunun geliştirdiği Subnautica: Below Zero; bir süredir Steam üzerinde Erken Erişim’de idi. Ancak şimdiye kadar oyunun Nintendo Switch hariç herhangi bir platforma geleceği açıklanmamıştı.
Şimdi ise firmanın açıklamasına göre Subnautica devam oyunu; Windows ve Mac bilgisayarlar için Steam ve Epic Games üzerinden kullanıcıyla buluşacak. Aynı zamanda Switch dışında PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X için çıkacak olan oyun; fiziksel ve dijital kopyaları ile 30 Dolar fiyata sahip olacak.
Unknown Worlds oyunun Bandai Namco işbirliği ile çıkacağını da bildiriyor. Buna göre Amerika, EMEA ve Japonya için fiziksel kopyaları Bandai Namco dağıtacak. Switch için ise daha önce bu platformda olmayan ilk oyunla beraber Subnautica: Below Zero devam oyununu barındıran fiziksel kopya 60 Dolardan satışta olacak.
Oyundan bahsedecek olursak Planet 4546B’yi keşfetmeye devam edecek olan oyuncular bu sefer soğuk bir dünyada hayatta kalmaya çalışacaklar. Stüdyonun Erken Erişim’den gelen geri dönüşleri dikkate alarak geliştirdiklerini söylediği Below Zero; yeni hikayesi ve sırlarıyla oyuncuları karşılayacak. Bununla beraber yine üretilebilecek yeni teknolojilerin yanında; derin sularda karşılaşacakları yeni yaratıklar gibi çeşitli şeyler de oyuncular tarafından keşfedilmeyi bekliyor.
Genel
Epic Games, Sunless Sea oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Sunless Sea oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Valheim, 3 haftada 4 milyondan fazla sattı
Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 31,00 TL olan Sunless Sea adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Sunless Sea, strateji, rogue-like, RPG ve macera oyunlarının ögelerini karıştıran türlerin bir karışımı. Oyun sırasında yeni bölgeler keşfeder, kaynakları topluyor, diplomasi yapıyor ve savaş yürütüyoruz. Oyun doğrusal ilerlemiyor verdiğiniz kararlar oldukça önemli. Yolculuğunuz başarılı da olabilir, başarısız da olabilir. Ayrıca yeraltı kolonilerini özgürleştirmeye mi yoksa onları kalıcı olarak Britanya İmparatorluğu’na mı tabi kılmaya karar veren de siz olacaksınız.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Sunless Sea oyunu için minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP veya daha yenisi
- İşlemci: 2Ghz veya daha iyisi
- Bellek: 1 GB RAM
- Ekran Kartı: en az 1280×768 çözünürlük veya DirectX destekli bir ekran kartı
- Depolama: 700 MB boş alan
Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Sunless Sea oyununu henüz indirmediyseniz 04.03.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Mobil
PUBG Mobile’ın yeni oyunu geliyor!
Mobil cihaz kullanıcılarının en çok oynadığı oyunların listesinde en üst sıralarda şüphesiz olarak PUBG Mobile geliyor. Bu oyunun yayıncı firmalarından Krafton ise bugün yeni bir duyuru gerçekleştirdi. PUBG: NEW STATE adı verilen yeni mobil oyunun bu yılın sonlarında Android ve iOS işletim sistemli mobil cihazlar için geleceği konuşuluyor!
Bu da ilginizi çekebilir: 19,95 TL’ye A101’de satılacak PUBG KOLU! | Farklı cihazlarda test ettik!
Firmanın “Battle Royale’in evrimi” olarak adlandırdığı bu yeni oyunun ön kayıtları da şimdiden bu adresten alınmaya başlandı. Ayrıca bu linkten oyunun internet sitesine giderek de yine ön kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Oyuna ön kayıt yaptıran oyuncuların birtakım avantajlarla karşılaşacağı da belirtiliyor.
Hemen aşağıda ise PUBG: NEW STATE’in duyurusuyla birlikte yayınlanan fragman (trailer) videosu yer alıyor. Videoyu izleyerek oyunda nelerin değiştiğini görebilirsiniz.
PUBG Mobile’ın bu yeni oyunundaki değişikliklerden bizler de bahsedecek olursak, Battle Royale modunun fazlasıyla geliştirildiğini görüyoruz. Oyundaki silah özelleştirmelerinin arttığını ve hatta drone’ların da oyuna eklendiğini görmekteyiz. Silahlara bomba fırlatma eklentisi , atış modu seçimi ve silahın performansını artıracak diğer bazı yeni özellikler de oyuna dahil olmuş.
Bunlara ek olarak birçok yeni aracın da oyuna eklendiğini görüyoruz. Örnek vermek gerekirse hemen yukarıdaki videoda, Tesla’lara benzeyen otomobilleri veya yarış motosikletlerini görmek mümkün. Firma, bu yeni oyunun özelliklerini öğrenmenin kolay fakat uzmanlaşmanın zor olduğunu da söylüyor. Oyunun grafiklerinin geliştirildiği de dikkatimizi çekiyor.
Ayrıca stabilite ve performans konusunda da bazı iyileştirmeler mevcut. Bu yeni oyunun 2051 yılı baz alınarak hazırlandığını da son olarak belirtmiş olalım. Ayrıca oyunda TROI adlı yeni harita ve interaktif özellikler de şimdiden merak konusu olmuş durumda.
İlginizi çekecek bazı uygun fiyatlı ürünleri eklediğimiz Hepsiburada listemizi de ziyaret edin!
Genel
Valheim, 3 haftada 4 milyondan fazla sattı
Son zamanların en popülerin oyunu Valheim, çıktığı günden bu yana satış rekorlarını alt üst etmeye devam ediyor. Hayatta kalma oyunu sadece 3 haftada 4 milyondan fazla sattı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: CD Project Red, Cyberpunk 2077 için 1.2 yamasını erteledi!
Oyun dünyasında bağımsız yapımlara olan ilgi sürüyor. Küçük çaplı ekipler hatta kimi zaman bir kişinin elinden çıkan oyunlar son dönemde kalitelerini arttırmayı başardı. Oyuncuların büyük çaplı oyunlarda bulamadıklarını da sunabilen yapımlar, popülaritesini arttırarak yollarına devam ediyor.
Son haftalarda birden ortaya çıkan ve şu anda Steam’in tüm zamanların en hızlı büyüyen hiti olma yolunda ilerleyen hayatta kalma oyunu Valheim satış rekorları kırmaya devam ediyor.
İskandinav topraklarında geçen oyunda, öncelik hayatta kalma üzerine kurulu. İnşaat ve tarım konularına da giren oyunda, mitolojik karakterlere rastlamak da mümkün. Ayrıca oldukça küçük boyutlara sahip yapım uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca Eşli oynama imkanı sunan oyun Steam‘de 32 TL‘den satılmakta. Üstelik oyunda Türkçe dil desteği de mevcut.
Valheim oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri (64 bit)
- İşlemci: 3,0 GHz Intel i5 veya üzeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 970 veya üzeri
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
İsveç’teki beş kişilik bir ekip olan Iron Gate Studio‘nun Valheim oyununu piyasaya sürmesinden bu yana sadece üç hafta geçti ve şimdiden büyük bir başarı yakaladı. Viking dönemini konu alan hayatta kalma oyunu; henüz yeni olmasına rağmen 4 milyondan fazla kopya satışı gerçekleştirdi.
Iron Gate oyun üzerinde çalışmaya devam ederken, Valheim’ın bu ilgi ve ivmeyi uzun vadede devam ettirip ettiremeyeceği büyük merak konusu.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Ersin Akman, 5 gün önce
-
Yazan: indirimkuponu, 6 gün önce
-
Yazan: Frkrbk, 1 hafta önce
-
Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
-
Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
Huawei P40 4G Sessizce Resmiyet Kazandı
Cuma Raporu #143: Redmi K40, Mate X2, DOĞRU MU? ve dahası
Subnautica: Below Zero PC, Playstation ve Xbox’a Mayıs’ta geliyor
Nvidia RTX 3060 kartı bu teknolojiyle daha performanslı olabilecek
Xiaomi Mi Pad 5, teknik özellikleri ve fiyatıyla birlikte görüntülendi!
Cuma Raporu #143: Redmi K40, Mate X2, DOĞRU MU? ve dahası
Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
Hem klasik hem sportif | Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 incelemesi
ARKASINDA EKRAN OLAN LAPTOP | Lenovo Thinkbook Plus!
Cuma Raporu #143: Redmi K40, Mate X2, DOĞRU MU? ve dahası
Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
Hem klasik hem sportif | Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 incelemesi
ARKASINDA EKRAN OLAN LAPTOP | Lenovo Thinkbook Plus!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.