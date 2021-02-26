Subnautica: Below Zero PC, Playstation ve Xbox’a Mayıs’ta geliyor

Beğenilen açık dünya su altı hayatta kalma oyunu olan Subnautica’nın devam oyunu 14 Mayıs’ta geliyor.

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Unknown World stüdyosunun geliştirdiği Subnautica: Below Zero; bir süredir Steam üzerinde Erken Erişim’de idi. Ancak şimdiye kadar oyunun Nintendo Switch hariç herhangi bir platforma geleceği açıklanmamıştı.

Şimdi ise firmanın açıklamasına göre Subnautica devam oyunu; Windows ve Mac bilgisayarlar için Steam ve Epic Games üzerinden kullanıcıyla buluşacak. Aynı zamanda Switch dışında PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X için çıkacak olan oyun; fiziksel ve dijital kopyaları ile 30 Dolar fiyata sahip olacak.

Unknown Worlds oyunun Bandai Namco işbirliği ile çıkacağını da bildiriyor. Buna göre Amerika, EMEA ve Japonya için fiziksel kopyaları Bandai Namco dağıtacak. Switch için ise daha önce bu platformda olmayan ilk oyunla beraber Subnautica: Below Zero devam oyununu barındıran fiziksel kopya 60 Dolardan satışta olacak.

Oyundan bahsedecek olursak Planet 4546B’yi keşfetmeye devam edecek olan oyuncular bu sefer soğuk bir dünyada hayatta kalmaya çalışacaklar. Stüdyonun Erken Erişim’den gelen geri dönüşleri dikkate alarak geliştirdiklerini söylediği Below Zero; yeni hikayesi ve sırlarıyla oyuncuları karşılayacak. Bununla beraber yine üretilebilecek yeni teknolojilerin yanında; derin sularda karşılaşacakları yeni yaratıklar gibi çeşitli şeyler de oyuncular tarafından keşfedilmeyi bekliyor.