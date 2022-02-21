Street Fighter 6 Resmi Olarak Duyuruldu; İşte Detaylar!

Resident Evil gibi oyunların arkasındaki Japon oyun geliştiricisi Capcom, franchise’ın 35. yıldönümünü kutlamak için marquis dövüş oyunu Street Fighter altında bir sonraki oyunu resmen duyurdu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Street Fighter 6 olarak adlandırılan yaklaşan oyun şu anda geliştiriliyor ve şirket son zamanlarda bunun için bir teaser paylaştı.

Street Fighter 6 Detayları Açıklandı!

Capcom geçtiğimiz günlerde Street Fighter 6 için bir geri sayım web sitesine bağlantı içeren bir tweet paylaştı. Şirket, Pro Tour dövüş oyunu sergisinin ardından oyunu duyurdu. Geri sayım web sitesi, Street Fighter 6‘nın yeni logosunu ve aşağıda ekte göz atabileceğiniz bir tanıtım videosunu sergiliyor.

Videoda, oyundaki karakterlerden biri olan yükseltilmiş Ryu’nun, daha önce devam filmi için alay edilmesine rağmen Street Fighter 5‘e eklenen son ve 45. karakter Luke ile yüzleşmeye hazırlanan kaslı vücudunu görebiliyoruz.

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Hatırlamak gerekirse, Street Fighter 5 Şubat 2016’da piyasaya sürüldü. Oyun, yaşam döngüsü boyunca iki büyük güncelleme aldı. İlk sürüm topluluktan pek ilgi görmese de, daha sonra Street Fighter 5: Arcade Edition ve Street Fighter 5: Champion Edition gibi güncellemeler oldukça iyi karşılandı. Şimdi Capcom, oyunculara daha gerçekçi bir zorlu sokak dövüşü deneyimi sunmayı hedefliyor.

Şirket, Street Fighter 6 hakkında fazla bir açıklama yapmamasına ve nihayet başlığı ne zaman yayınlayacağına dair bir haber olmamasına rağmen, Capcom 2022 yazında bir ara bu konuda daha fazla bilgi paylaşacağını doğruladı. Şimdilik geri sayımı kontrol edebilirsiniz.

Street Fighter 6‘nın yanı sıra, Street Fighter serisinin 35. yıldönümünü kutlamak için 10 klasik oyundan oluşan bir koleksiyon olan Capcom Fighting Collection‘ı da duyurdu. Dövüş Koleksiyonu 24 Haziran’da çıkacak ve PS4, Nintendo Switch, Steam ve Xbox One için geçerli olacak.