Hepimiz eski konsollarda veya oyun salonlarında favori dövüş oyunlarımızı oynamışızdır. Street Fighter 6, bu hissi yakalamayı amaçlayan serinin en son oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Modern bir dövüş oyunu gibi görünse de, Street Fighter 6, yeni ve geri dönen oyuncular için erişilebilir olma konusunda harika bir iş çıkarıyor. Dövüş oyunlarının veteranları, becerilerini test etmek istediklerinde Street Fighter 6’nın hala zorlu olmasını sevecekler, ancak yeni oyuncular da daha dostça kontrol şemalarını kullanarak keyfini çıkarabilirler.

İçindekiler Street Fighter 6 inceleme

Street Fighter 6 inceleme

Yeni başlayanlar Street Fighter 6’nın kontrollerine alışmalarına ve ölümcül bir dövüşçü olmak için temel mekanikleri öğrenmelerine yardımcı olacak bir dizi yeni özellik bulacak. Yeni kontrol şeması, büyük hareketleri kullanmak ve icra etmek çok daha kolay olduğu için yeni başlayanlar düşünülerek geliştirilmiş. Ancak, eğer bir veteran iseniz ve modern kontrolleri biraz fazla basit buluyorsanız, her zaman “Klasik” kontrol şemasını tercih edebilirsiniz.

Dövüş oyunları tamamen kas hafızasına dayandığı için, Klasik mod, veteran oyuncuların kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlar ve yeni kontrol şemalarını öğrenme gereksinimini ortadan kaldırır. Ancak, yeni başlayanlar da klasik kontrol şemalarına geçmeye başlayabileceklerini hissetmeye başladıklarında, geçişi kademeli olarak yapmak için kullanabilecekleri bir “Hibrit” kontrol şeması bulunuyor.



Street Fighter 6’nın oynanışı son derece duyarlıdır ve oyunculara eski Street Fighter oyunlarını hatırlatan dövüş mekaniği sunuyor. Başlık modern grafiklere sahip olsa da, özünde hala bir Street Fighter oyunu gibi hissettirir.

Zamanımın çoğunu düşmanlarla savaşarak geçirirken, Street Fighter 6 aynı zamanda geniş bir açık dünya gibi modern özellikler de sunuyor. Dünya Turu modunda, kendi karakterinizi yaratabilir ve dünyanın dört bir yanındaki geri dönen karakterlere meydan okuyarak nihai Street Fighter olmak için mücadele edebilirsiniz.

Bu modda, karakterinizin en iyi dövüşçü olma yolculuğuna odaklanan keyifli bir hikaye de deneyimleyeceksiniz. Ayrıca, bu modda yan görevleri tamamlayabilir, rastgele NPC’lerle savaşarak hareketleri pratiğe dökebilir ve Ryu veya Dhalsim gibi Tur Ustalarının kilidini açabilirsiniz.

Herhangi bir dövüş oyunu, eski favorileri sunarken yeni dövüşçüler eklemesi olmadan tam anlamıyla tatmin edici olmazdı. Neyse ki, Street Fighter 6, JP, Jamie, Lily, Manon ve diğerleri gibi birçok yeni karaktere sahipken, Ryu gibi ikonik karakterleri de içeriyor. Bu, çeşitli oyunculara hitap eden yeni bir dövüş oyunundaki en dengeli dövüşçü kadrosudur.

Street Fighter 6’daki ikonik karakterler önceki karakter modellerine benzese de, yeni dövüşçülerin de aynı derecede ilgi gördüğünü belirtmek gerekir. Her karakterin animasyonu, hareket seti ve genel görünümü özenle yapılmıştır. Birçok dövüş oyunu genellikle yeni karakterlere çok fazla önem vermezken, bu oldukça cesaret vericidir.

Ancak Street Fighter 6 söz konusu olduğunda, yeni karakterler yalnızca farklı görünmekle kalmaz, aynı zamanda oyuncuların ustalaşması gereken benzersiz oyun mekaniğine sahiptir. Farklı kombinasyonlar, saldırı menzilleri ve hareket incelikleri ile yeni karakterleri öğrenmek, oyuncuların aşması gereken bir zorluk parçasıdır.

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Street Fighter 6, piyasaya sürüldüğünde görüntüleriyle son derece heyecan verici bir dövüş oyunu olacak gibi görünüyor. Street Fighter 6, zıt renklere sahip yeni bir soluk getiren bir oyun olarak dikkat çekiyor. NPC’ler açık dünyada diğer oyunlardakilerle aynı seviyede olmasına rağmen, çoğu karakter modeli son derece ayrıntılı ve göze çarpıyor.

Performans açısından, Street Fighter 6 Performans Modunda olağanüstü bir şekilde çalışıyor ve konsol oyuncuları için tercih edilen ayar PlayStation 5 için olacaktır. Dövüş oyunları hassasiyet ve doğru zamanlama gerektirdiği için, oyunu mümkün olan en yüksek kare hızında oynamak akıllıca olacaktır. Performans Modunda Street Fighter 6, süper akıcı bir şekilde 60 FPS’de çalışır. Ancak, oyunun görsel açıdan güzel görünmesini istiyorsanız, her zaman 30 FPS çözünürlük modunda oynayabilirsiniz.

Street Fighter 6, tüm zamanların en uzun soluklu dövüş oyunlarından biri olabilir ve diğer oyunlar, örneğin Mortal Kombat için de bir tehdit oluşturabilir. Anlamlı özellikler, başlangıç dostu erişilebilirlik seçenekleri ve çeşitli oyun modlarıyla Street Fighter 6, 2023’ün en keyifli oyunlarından biri olacak diyebiliriz.