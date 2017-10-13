Stranger Things 2. Sezon’un Son Fragmanı Yayımlandı!

Stranger Things ikinci sezonunun çıkmasına bir kaç hafta kalmasına rağmen son yayımlanan fragmanı ile bütün dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

San Diego Comic-Con’da yayımladığı son fragman kadar büyük bir fragman olamasa da, hayranlarını bir kez daha çıldırtan bu fragmanda her şey daha korkunç ve dev bir hal almış gözüküyor. Fragmanda da görebileceğiniz gibi farklı yaratıklar ve çocukların “Upside Down” adlı boyuta geçmeleri ile işler bir hayli kızışacak gibi duruyor.

27 Ekim’de çıkacak olan Strangers Things 2. Sezonunu Netflix’den izleyebilirsiniz.