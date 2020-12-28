Oyun
Stranded Deep, Epic Games Store’da ücretsiz
Epic Games Store yıl sonu indirimi kapsamında, 24 TL değerindeki hayatta kalma oyunu Stranded Deep ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Oyunu, 29 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz ve kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.
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Epic Games Store’un yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store, yeni yıl indirimleri kapsamında ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. On ikinci günün ücretsiz oyunu, henüz erken erişimde olan ve bir hayatta kalma oyunu olan Stranded Deep oldu. Oyunu, 29 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Oyun, kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
17 Aralık itibarıyla başlayan kampanyayla birlikte, 15 gün boyunca her gün bir oyun Epic Games Store’da ücretsiz olarak oyunculara sunulacak. Epic Games Store’da, yıl sonuna kadar toplamda 15 adet oyun ücretsiz olarak verilecek. Şimdiye kadar Cities: Skylines, Oddworld new n tasty, The Long Dark, Defense Grid 1, Alien: Isolation, Metro 2033 Redux, Tropico 5, Inside, Darkest Dungeon, My Time in Portia ve Night in Woods ve Stranded Deep olmak üzere toplam 12 oyun Epic Games Store’da ücretsiz olarak oyunculara verildi.
Stranded Deep Hakkında
Oyun
Nintendo, Mario-Kart turları yapan şirkete karşı davayı kazandı
Engadget Japonya’dan alınan haberlere göre açılan mahkemede Tokyo’da Mario-Kart temalı turlar yapan go-kart şirketi haksız bulundu.
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Bu yılın başlarında o zamanki ismi MariCar olan Street Kart şirketi; 50 milyon Yen, yani yaklaşık 483.000 Dolarlık bir telif ücreti ödemeye tabi tutulmuştu. Şirket temyiz yoluna gitti ancak Japonya Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi ve mahkeme Nintendo’yu haklı buldu.
Nintendo, Mari Mobility firmasını ilk olarak 2017 yılında da mahkemeye vermişti. Çünkü bu tip turları yapan başka şirketler de olsa, MariCar sürücülerin Mario Kart karakterleri gibi giyinmelerine izin vererek daha büyük bir ihlale sebep oluyordu. Aynı zamanda sonradan haklı çıkacağı gibi Nintendo, isminin kötü şeylerle yan yana gelmesi ve güvenlik açısından da korkuları vardı.
İlk davayı kaybeden MariCar şirketinin öncelikle 10 milyon Yen ile yaklaşık 97.000 Dolar ödeme yapması sonucuna varılmıştı. Sonrasında ise arabalarına çok da mantıklı olmayan bir şekilde “Nintendo ile alakasız” türünden yazıları yapıştıran şirketin ödeyeceği rakam, temyizin ardından 50 milyon Yene yükseldi.
Bu arada da tabii ki salgın nedeniyle Street Kart uygulaması oldukça fazla müşteri kaybı yaşamaya devam ediyor. Bununla alakalı olarak yapılan kitle fonu toplama kampanyası ise yerlilerin turistlere karşın bu tip turları o kadar sevmemesi nedeniyle başarısız oldu.
Ancak Nintendo ise, 2021’de gelecek olan Super Nintendo World platformunun bir parçası olarak; kullanıcılara oyunu tecrübe etme imkanı verecek olan Mario Kart Artırılmış Gerçeklik trenini sunmaya hazırlanıyor.
Oyun
n11.com, Netmarble ve Doğuş Teknoloji, yeni bir oyun ekosistemi kuruyor!
n11.com ve Güney Koreli oyun geliştirici Netmarble’ın Türkiye ofisi Netmarble Turkey ve Doğuş Teknoloji iş birliği ile, mobil oyun ekosistemi kurma hazırlığı içerisinde. Hazırlanan 4 farklı başlıktaki mentörlük programı kapsamında gençlere iş modeli oluşturma, büyüme stratejisi, oyun trendleri, görsel ile UI tasarımı, kodlama, oyuncu deneyimi tasarımı, oyun içi metrik geliştirme ve oyun ekonomisi konusunda eğitimler verilecek.
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Netmarble Turkey, Doğuş Grubu ile beraber oyun endüstrisindeki yükselişi yakalamaya çalışacak
Oyun endüstrisi hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Yıl başından itibaren dev satın alma ve birleşmelerin yanı sıra oyun oynama sürelerinin arttığı sektörde oyun içi satın alımlar da arttı. Analistler 2020 yılı içerisinde 44,1 milyar mobil oyun indirildiğini ve yıl sonuna kadar 2,7 milyar kullanıcının oyunlara 77,2 milyar dolar harcayacağını belirtirken; Türkiye’de özellikle hyper casual ve casual oyun kategorisinin yükselişe geçtiğini belirttiler. Oyun stüdyosu sayısı, çift basamaklı sayılardan dört basamaklı sayılara doğru yükselirken; yaşanan hareketlilik bu alana girmek isteyen gençlerin ve kuruluşların da ilgisini çekmeye başladı.
Dünyanın yanı sıra, ülkemizde de hızla gelişen mobil oyun ve oyunculuk konusunda yeni bir adım atmak için; Netmarble Turkey, n11.com ve Doğuş Teknoloji güçlerini birleştirdi. Sektörün gelişimine altyapıdan destek vermek isteyen, ekibini kurmuş ya da kurmamış tüm gençleri hedefleyen oyun ekosistem programı ile; Türkiye’nin bu alandaki en etkin ağının kurulması planlanıyor. Türkiye’nin oyun sektöründe daha fazla söz sahibi olması için hayata geçirilen ekosistem; programıyla gençlere mentörlük eğitimi dijital ortamda 4 ana başlık altında verilecek. Oyun fikir üretiminde gençlere eğilimin tespiti, oyunlara özel trend raporları, araştırmalara erişim ve daha birçok eğitim Netmarble Turkey tarafından verilecek. Gençler aynı zamanda alanında uzman eğitmenler tarafından; oyun tasarımı, UI design, 2D, 3D, interaktif tasarım, animasyon ve efekt tasarım eğitimi de alacak.
Birçok bölüm ve uzmanlık alanından katılımcılar aranıyor
Oyunun geliştirme safhasında ise Doğuş Teknoloji ile Netmarble eğitmenleri katılımcılara proje yönetimi, oyun geliştirme, kaynak yönetimi, SDK entegrasyonları ve stüdyoları destekleyen diğer yazılımlar hakkında çalışmalar ve eğitimler düzenleyecek. 10 hafta sürecek eğitim kapsamında ise, n11.com ve Netmarble Turkey eğitmenleri; yeni kullanıcı kazanımı, kampanya yönetimi, uygulama içi satın alma ve reklam, marka değerinin artırılması ve oyun tasarımı konusunda gençleri eğitecek. Eğitim programına üniversitelerin ekonomi, istatistik, mühendislik, psikoloji, organizasyonel davranış, davranış bilimi, görsel tasarım, oyun tasarımı gibi bölümlerinde okuyan öğrenciler ya da mezunlar başvurabilecek. Eğitim programı sonrasında ekipler oluşturularak yeni bir ekosistem kurulacak. Başvurular ise, www.gamershubtr.com üzerinden alınacak.
Genel
Halo: Infinite Xbox One sürümü iptal edilmedi!
Halo: Infinite Xbox One sürümünün iptal edilmediği öğrenildi. Yapımcı firma eski nesil konsol için herhangi bir iptal durumu düşünmüyor.
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Halo: Infinite Xbox One için sorunsuz bir şekilde çıkacak!
Halo: Infinite ertelemenin ardından hayranlarını bazı konularda şüphelere düşürdü. Özellikle Cyberpunk 2077‘nin çıkışından bu yana yapımcı firmaya yaşattıkları ve oyunculara beklenen performansı konsollar nezdinde sağlayamaması oyun dünyasında hareketlenmeye neden oldu. 2021 yılına ertelenen oyun, eski nesil konsol kullanıcılarını biraz endişelendirmişe benziyor. Konuyla ilgili 343 Industries firması topluluk yöneticisi John Junyszek‘e sorular soran hayranlar, aldıkları cevap ile birlikte bir nebze olsun nefes aldılar.
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