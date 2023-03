Geçtiğimiz gün ortaya çıkan sahibini milyoner yapan jelatini bile sökülmemiş ilk iPhone’un satışı haberlerinin ardından, şimdi de çok daha değerli bir parça satışa sunuldu. Steve Jobs imzalı bir plaket, 95.000 dolarlık dudak uçuklatan fiyatıyla satışta!

Bu Ödül Neden Bu Kadar Değerli?

Steve Jobs, genelde bir şeyleri imzalamadığı ve Jobs’un imzası çok nadir rastlanan bir şey olduğu için, ödülden ziyada burada para eden asıl şeyin Jobs’un imzası olduğunu söylemek mümkün.

Günümüz Türkiyesi için 1.806.000 liralık ağızları açık bırakan bir satış fiyatına sahip olan 95.000 dolarlık bu ödül, satışın yapıldığı ülke olan ABD’de de olay oldu. Zira ABD’de 89.990 dolara oldukça lüks bir elektrikli araç olan Tesla Model S‘i alabiliyorsunuz.

Tam 2000 yılında Jobs hayattayken Apple’ın eski bir pazarlama yöneticisi olan Suzanne Lindbergh’e verilen bu ödül, firmada 10 yılını doldurmuş kişilere özel olarak hazırlanmış.

Ödülün üzerinde,”Bu on yıllık plaket, Apple’ın olağanüstü başarısına on yıllık kişisel başarılarıyla katkıda bulunanları ödüllendiriyor. Apple sizi yalnızca yeteneğiniz, coşkunuz ve enerjiniz için değil, aynı zamanda on yıllık yaratıcılığınız ve kariyerinize bağlılığınız için de onurlandırıyor. Umarız siz de bizim gibi yolculuğun kendisinin en iyi ödül olduğuna inanmaya devam edersiniz.” ifadeleri yer alıyor.

Bu ödülün diğer bir özelliği de Steve Jobs’un ıslak imzasına sahip olması. Zira firma ilerleyen yıllarda baskı imzalara geçti ve şirkette verilen ödüller de artık bu şekilde dağıtılıyor.

Lindbergh, Apple’da 25 yıl boyunca çalışmış ve 2013 yılında firmadan ayrılmış. Dünya genelinde yayınlanan dizi ve filmlerde Apple’ın ürün yerleştirmelerini yapan Suzanne Lindbergh, çalıştığı vakitte firmanın en yüksek kademelerinde yer almasıyla öne çıkıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Steve Jobs'un imzası bu kadar değerli mi?