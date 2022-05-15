Apple, iPhone XS neslinin normal bir nano-SIM‘e ek olarak eSIM desteği eklediği 2018’de ilk çift SIM’li iPhone’u tanıttı. Bu özellik, o zamandan beri piyasaya sürülen her iPhone Apple’da, hatta daha ucuz iPhone SE’de bile mevcuttu. Bu yılki birkaç rapor, Apple veya operatör ortakları tarafından hiçbir şey onaylanmamasına rağmen, Apple’ın yakında yalnızca eSIM özellikli iPhone’ları satmaya başlayabileceğini iddia etti.

Steve Jobs, iPhone’da SIM kart istemedi

Ancak, Steve Jobs’un 15 yıldan daha uzun bir süre önce orijinal iPhone’u SIM kart yuvası olmadan yapmak istediği ortaya çıktı. Apple mühendisleri, teknolojinin o sırada uygulanabilir olmadığına onu ikna etmek zorunda kaldı.

Şimdi bile, SIM kartsız bir iPhone yapmak yalnızca Apple’a bağlı değil. Operatörlerin bu özelliği desteklemediği sürece mevcut iPhone’ların hiçbirinde eSIM işlevini kullanamaz. Apple’ın iPhone ve Apple Watch’ta eSIM teknolojisine geçişi, operatörlerin eSIM desteğini hızlı bir şekilde izlemesini sağladı. Diğer satıcılar da bu özelliği Android telefonlarında benimsedi.

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Ancak yine de, operatörlerin henüz eSIM işlevselliğini kullanıma sunmadığı pazarlar olabilir. Telefonun bir operatör ağına bağlanması için fiziksel bir SIM kart kullanılmalıdır. Son söylentiler, Apple’ın bu yıl en kısa sürede yalnızca eSIM özellikli iPhone‘ları satmaya başlayabileceğini iddia etti.

Diğer söylentiler, iPhone 15’in SIM kart yuvası olmadan gönderilen ve bunun yerine çift eSIM işlevini destekleyen ilk iPhone olabileceğini söyledi.

Steve Jobs, SIM kartsız bir iPhone istiyordu

Apple’ın kurucu ortağı ve ikonik CEO’su Steve Jobs’un SIM yuvası olmayan bir iPhone istediğinin ortaya çıkması kimseyi şaşırtmamalı. Jobs muhtemelen 2007’de hiçbir bağlantı noktası veya açıklığı olmayan tam ekran bir iPhone yapmak isterdi. Ancak, bunu gerçekleştirecek teknoloji o sırada mevcut değildi. Şimdi bile, Apple henüz gerçek bir tam ekran telefon yapmadı.

Eski iPod başkan yardımcısı Tony Fadell, Bilgisayar Tarihi Müzesi özel etkinliği sırasında bu iPhone haberini Joanna Stern’e açıkladı. Jobs, SIM kart yuvasından bahsederken mühendislere ve tasarımcılara “içinde başka bir delik daha istemiyoruz” dedi.

Apple’ın kurucu ortağı, Apple’ın bunu nasıl yapabileceğine bir örnek olarak Verizon’u kullandı. Operatör, GSM operatörleri gibi bir SIM karta ihtiyaç duymayan bir CDMA ağına sahipti. Fadell’in Jobs’a CDMA kullanılabilirliğinin sınırlı olduğunu ve iPhone’un SIM kart desteği olmadan gönderilemeyeceğini açıklamak için tüm bir mühendis ekibine ihtiyacı vardı.

On beş yıl sonra, artık iPhone’un içinde sanal bir SIM kullanabiliyor. Ancak Apple, SIM yuvasını iPhone’dan rahatça çıkarabileceği bir yere henüz ulaşmadı.