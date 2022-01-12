Stellantis standını CES 2022’de geziyoruz.

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Fransız Groupe PSA ile İtalyan-Amerikan Fiat Chrysler Automobiles şirketlerinin birleşmesiyle kurulan markada Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall markaları yer alıyor.

Fiat 500, Jeep Rubicon, Citroen Ami gibi elektrikli araçları gördüğümüz bu standda DS’i Formula-E aracı da yer alıyor.