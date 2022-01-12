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Fiat, Crysler, DS, Jeep ve Citroen’in elektrikli araçları | Stellantis standı #CES2022

Stellantis standını CES 2022’de geziyoruz.

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Fiat, Crysler, DS, Jeep ve Citroen’in elektrikli araçları | Stellantis standı #CES2022

Fransız Groupe PSA ile İtalyan-Amerikan Fiat Chrysler Automobiles şirketlerinin birleşmesiyle kurulan markada Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall markaları yer alıyor.

Fiat 500, Jeep Rubicon, Citroen Ami gibi elektrikli araçları gördüğümüz bu standda DS’i Formula-E aracı da yer alıyor.

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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