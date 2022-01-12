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Fiat, Crysler, DS, Jeep ve Citroen’in elektrikli araçları | Stellantis standı #CES2022
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Stellantis standını CES 2022’de geziyoruz.
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Fiat, Crysler, DS, Jeep ve Citroen’in elektrikli araçları | Stellantis standı #CES2022
Fransız Groupe PSA ile İtalyan-Amerikan Fiat Chrysler Automobiles şirketlerinin birleşmesiyle kurulan markada Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall markaları yer alıyor.
Fiat 500, Jeep Rubicon, Citroen Ami gibi elektrikli araçları gördüğümüz bu standda DS’i Formula-E aracı da yer alıyor.
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