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CES’te Uzay Mekiği Gördük! | Sierra Nevada Dream Chaser #CES2022
CES 2022 turumuzda Sierra Space’in standını ziyaret ettik ve Dream Chaser’ın maketi ve Sierra Uzay İstasyonu’nu tanıttıkları alanda ufak bir gezinti yaptık.
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CES’te Uzay Mekiği Gördük! | Sierra Nevada Dream Chaser #CES2022
Eren Özmen ve Fatih Özmen tarafından kurulan Sierra Nevada’nın planladığı uzay mekiği CES 2022 kapsamında sergilendi. Dream Chaser adıyla üretilmesi planlanan uzay mekiğinin maketini sergileyen şirket, aynı zamanda Blue Origin ile beraber Orbital Reef adını verdiği bir uzay istasyonu da planlıyor.
Bu videoda Dream Chaser maketini, yeni nesil astronot kıyafetlerini ve Orbital Reef uzay istasyonunu görebilirsiniz. İyi seyirler…
#CES2022 #DreamChaser #OrbitalReef
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