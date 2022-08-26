SteelSeries, yeni kulaklıkları Nova 7, 3 ve 1 ile Arctis Nova’nın çoklu evreninin kapısını her oyuncuya açıyor. SteelSeries Sonar Audio Software tarafından desteklenen Arctis Nova 7, Nova 3 ve Nova 1 kulaklıklar, oyun deneyimini sınıfının en iyisi performans ve ses kalitesiyle birleştiriyor.

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SteelSeries oyun sektörüne sunduğu katkıyı, piyasaya her geçen gün sunduğu yeni ürünlerle devam ettiriyor. Oyun ve e-spor ekosisteminde dünya lideri olan ve en çok ödül alan ses serisi Arctis’in yapımcılarına ait e-spor ekipman markası SteelSeries, dünya çapında ses tekniklerine ve hava dalgalarına hükmedecek yeni kulaklığını tanıttı. SteelSeries’ın yeni kulaklığı Arctis Nova 7, tüm zamanların en çok satan oyun kulaklıklarından birinin mirasçısı olarak biliniyor.

SteelSeries, dört yıllık yenilikçi ve titiz mühendislik çalışmaları sayesinde sınırları zorlamak, günümüzün hızla değişen kültüründe oyuna yönelik yaşam tarzının sorunlarını çözmek için üretmeye devam ediyor. Marka bu doğrultuda dünyanın 1 numaralı premium oyun kulaklığını yeniden icat etmek için yola çıktı. Nova Acoustic System ile tasarlanmış, High Fidelity ses özelliğine sahip, Sonar Audio Software Suite ile güçlendirilmiş ve 360° Uzamsal Ses sunan Nova 7, başkaları tarafından duyulmayan sınırlı ayrıntıları oyuncuların duymasını sağlıyor.

Formula 1 takımlarının da kullandığı çift yönlü mikrofon

Kablosuz kullanım özgürlüğü ve eşzamanlı sese sahip olan oyuncular, 2,4 GHz ve Bluetooth özellikleri sayesinde aynı anda iki ses akışını dinleyebiliyor. Kulaklığı kullananlar, USB-C ile PC, Mac, PlayStation ve Switch arasında kolayca geçiş yapabiliyor. SteelSeries’ın yeni ürününde, ClearCast Gen 2’nin yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği oyunculara olağanüstü netlikte iletişim olanağı sağlıyor. Kulaklıkta kullanılan çift yönlü mikrofon, bugün aktif olarak Formula 1 takımları tarafından kullanılıyor. Tüm bu özellikler Sonar Software ile bir araya geldiğinde, oyuncunun ve ekibinin klavyeye dokunup tuşa vurmasından kaynaklanan arka plan gürültüsünü ve dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kolaylıkla kaldırıyor. Ek olarak; mikrofon hareket halindeyken tamamen geri çekildiği takdirde kulaklığa kusursuz bir şekilde uyum sağlayan benzersiz bir tasarım oluşturuyor.

SteelSeries; Arctis Nova 7 ile birlikte, Arctis Nova 3 ve Nova 1 kulaklıklarıyla Nova çoklu evrenini ve oyun sesinin geleceğini daha da ileri taşıyor. Arctis Nova kulaklıkları düşük ses kalitesi ve yüksek bas sesi ile ilgili sorunları tamamen ortadan kalkıyor. Aynı kulaklığın birden fazla platformda kullanılamaması ya da tüm gün kullanımdan kaynaklanan yorgunlukla ilgili sorunlar oyuncular için dert olmaktan çıkıyor. SteelSeries, ürün geliştirmelerinde kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alıyor. Farklı fiyat seviyeleri için özel olarak tasarlanmış ürünlerle kullanıcıların en iyi deneyimi yaşaması hedefleniyor.

360° Uzamsal ses, oyunculara benzersiz bir avantaj sağlıyor

Nova Akustik Sistemi ile donatılan genişletilmiş Nova ailesindeki her kulaklık, rekabette çıtayı yükseltmeyi ve oyunculara olağanüstü bir ses deneyimi yaratmayı amaçlıyor. Kulaklıklar, seste eşsiz bir netlik sunan özel tasarımlı High Fidelity hoparlör sürücülerini, sürükleyici bir ses ortamı sağlayan 360° Uzamsal Sesi içeriyor. Oyuncular için de profesyonel düzeydeki ilk parametrik Ekolayzer’e sahip olan Sonar Audio Software Suite’ten oluşan bileşim her bir frekansı ayarlamaya olanak vererek, oyunculara oyun içinde avantaj sağlıyor.

Acemilerden hırslı e-spor profesyonellerine, bütçesi dar olanlardan donanıma yüklü yatırım yapanlara, sıradan kullanıcılardan ses teknolojisi meraklılarına kadar birçok oyuncu farklı özelliklere sahip ürünleri talep edebiliyor. Oyuncular, oyun tarzlarına, bütçelerine ve kişisel tercihlerine göre genişletilmiş Nova serisindeki üç seçenek arasından seçim yapabiliyor.