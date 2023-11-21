Steam Deck kullanıcıları, sevinçle karşılayabileceğiniz bir haberimiz var. SteamOS 3.5.5, oyun deneyiminizi iyileştirmeye yönelik bir dizi yenilikle Stable kanalına sunuldu. Bu güncelleme, beraberinde getirdiği önemli değişikliklerle dikkat çekiyor.

Ekran İyileştirmeleri: SteamOS 3.5.5’teki göze çarpan gelişmelerden biri, Steam Deck LCD ekranı için varsayılan renk ayarlarının düzenlenmesidir. Artık sRGB renk gamının emülasyonu, daha sıcak ve canlı bir renk paleti sunarak görsel deneyimleri güçlendiriyor. Kullanıcılar, Yeni Ayarlar -> Ekran Renklerini Ayarla özelliği aracılığıyla Renk Canlılığı ve Renk Sıcaklığı’nı özelleştirerek ekran renklerini ince ayar yapabilirler.

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Steam Deck, yüksek dinamik aralıklı görseller arayan kullanıcılar için artık harici ekranlarda HDR desteği sunuyor ve Gelişmiş Ekran Ayarları’nda ek HDR Analizi seçeneği bulunmaktadır. USB-C adaptörünüzün Değişken Yenileme Hızı (VRR) özelliğini desteklemesi durumunda, bu özellik menüde bulunabilir.

Genel İyileştirmeler: Steam Deck OLED, SteamOS 3.5.5 güncellemesiyle resmi destek alıyor ve aynı zamanda belirli iş yüklerindeki CPU performans sorunlarını düzelterek daha sorunsuz bir oyun deneyimi sunuyor. Harici depolama cihazları artık bağlandığında otomatik olarak tanınarak kullanıcı deneyimini kolaylaştırıyor.

Grafik sürücülerindeki güncellemeler, belirli oyunlarda performans artışları ve düzeltmeler sağlıyor. Ayrıca, daha yüksek uyku devam etme hızları ve Bluetooth bağlantı kararlılığında iyileştirmeler mevcut. Linux hid-steam sürücüsüne eklenen uzun basma seçeneği, denetici ve fare/klavye bağlantıları arasında geçiş yapmayı daha kullanıcı dostu hale getiriyor.

Firmware İyileştirmeleri: Firmware 118, Steam Deck’in performansını daha fazla kontrol sağlayacak şekilde voltaj dengeleme ayarlarını sunuyor. Steam Deck Dock Aygıt Yazılımı 121 ise Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteği sunarak ekran modlarını değiştirirken güvenilirliği artırıyor.

Güncellenmiş Arch Linux Tabanı: SteamOS 3.5.5, özel cihaz yükseltmelerinin yanı sıra güncellenmiş bir Arch Linux tabanını içeriyor. Bu, SteamOS’u destekleyen temel paketler için daha yeni performans, güvenlik ve kararlılık düzeltmeleri getiriyor. Yenilikler arasında yeni bir pencere düzenleme sistemi ve Keşfet’in (uygulama mağazası/yazılım yöneticisi) geliştirilmiş arama fonksiyonu bulunmaktadır.