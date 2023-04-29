Geçtiğimiz gün geç saatlerde çok ilginç bir olay yaşandı ve Steam’ın yakında gelecekler listesinde ülkemizin çok sevilen Kurtlar Vadisi dizisinin oyunu gözüktü. Yarış oyunları kategorisinde görünen bu oyun için sistem gereksinmleri bile açıklanmış durumda. Oyun sayfasına göre, bu oyunun geliştiricisi Valve. Bu esrarengiz olayın nasıl yaşandığı ise çok şaşırtıcı!

İşte Steam’deki Kurtlar Vadisi Oyunu!

Steam’de ortaya çıkan kurtlar vadisi oyunun görselleri, ülkemizde yayınlanan diziden alınmış. Oyun açıklaması kısmına ise “Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV’de “Bu bir mafya dizisidir” sloganıyla yayımlanmaya başlayan aksiyon, dram, istihbarat ve politik türündeki bir Türk televizyon dizisidir.” yazılmış.

Valve’ın bununla beraber Netflix ve Amazon gibi bir yayın hizmetini devreye sokacağı ve Kurtlar Vadisi’nin ülkemizde yayınlanacak ilk yapım olduğu iddia edilse de olay aslında çok daha farklı.

Yarış oyunları kategorisinde bir oyun geliştiren bağımsız bir oyun geliştiricisi, oyunu istediği popülerliğe ulaşamayınca oyunun adını yeniden düzenliyor. Daha önce de oyunlarının adını GTA 6 gibi popüler isimlerle değiştiren geliştirici, şimdi de Türk kullanıcıların ilgisini çekmek için bir başka oyunun adını “Kurtlar Vadisi” olarak değiştirmiş durumda.

Her ne kadar artık Steam uygulama mağazasında Kurtlar Vadisi sayfası yer alsa da, artık bu sayfaya ulaşmaya çalıştığınızda yeniden Steam ana sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Bu ilginç olay sayesinde oyunu istek listesine atanların sayısı arttı. Yani geliştirici bir bakıma istediğine ulaşmış durumda.

Bu esrarengiz olay Türk oyuncular arasında büyük ses getirdi. Oyunun 5 Mayıs’ta çıkacağı bilgisi de ana sayfada yer alınca birçok Türk kullanıcı oyunu istek listesine ekledi ve beklemeye başladı. Ancak görünen o ki, bu heyecanlı bekleyiş bir hüsranla sonuçlanacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Kurtlar Vadisi oyunu tutar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!