Steam, en çok satan ve en çok oynanan oyunların gerçek zamanlı sıralamalarını gösteren istatistik sayfasını yeniledi.

Steam İstatistikleri yerini Steam Grafiklerine bırakıyor ve Valve artık daha fazla bilgiyi tek bir yerde gösteriyor. Önceden, istatistikler sayfası o zamanki oyuncu sayılarına göre en iyi oyunlardan oluşuyordu. Steam Charts artık tüm faktörleri tek bir yerde bir araya getiriyor. En çok satan oyunlar artık dlc ve oyun içi işlemler de dahil olmak üzere tüm gelirlere göre sıralanıyor. En çok oynanan oyunlar mevcut oyuncu sayısını gösterecektir. Daha önce olduğu gibi, en çok satan oyunları gösteren istatistikler de etiket ve tür sayfalarında yer almaya devam edecek.

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Valve’a göre, Steam Grafikleri sadece oyuncuların nelerden heyecan duyduğunu daha iyi göstermekle kalmayacak, aynı zamanda bir oyunun listede kaç hafta kaldığı ve bir oyunun sıralamada kaç sıra yukarı veya aşağı hareket ettiği gibi istatistikler de eklenecek. Listeyi bölgeye göre görüntülemek de mümkündür. Varsayılan olarak, kullanıcılara kendi ülkelerinin listesi gösterilir, ancak diğer ülkelere veya küresel bir görünüme geçmek de mümkündür.

Bu yazının yazıldığı sırada, 28’de çıkan ve şu anda çok oyunculu betası mevcut olan Call of Duty: Modern Warfare II, Steam’de en çok satan oyunlar listesinin başında yer alıyor. Aynı listede Cyberpunk 2077 dördüncü sırada yer alıyor. 2020 oyunu, çok sayıda hatası ve bazı konsollarda “neredeyse oynanamaz” durumda olması nedeniyle çok sayıda eleştiri aldı. Birçok oyuncu paralarını geri istedi. Şimdi Cyberpunk 2077, Netflix dizisi Cyberpunk: Edgerunners’ın yayınlanmasının ardından birçok oyuncu tarafından yeniden ele alınıyor. Counter-Strike: Global Offensive şu anda Steam üzerinden en çok oynanan oyun olurken, onu Dota 2 ve Apex Legends takip ediyor.