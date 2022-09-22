Son günlerde fiyatı artan oyun fiyatları ve bilgisayar donanımları güncel oyun severlerini bulut oyun sistemine itti. Artın oyunlarını bulut tabanlı oynamak isteyenler için Logitech şirketinin yeni ürünü Logitech G Cloud piyasaya sürüldü. Kısaca tanımlayacak olursak adından da anlaşılacağı üzere cihaz, bulut tabanlı oyunlar için tasarlanmış Android 12 destekli bir el konsolu. Cihaz tanıtıldıktan hemen kısa bir süre sonra satışa çıktı ve şuan Dünya’nın çoğu yerinde hizmet veren web mağazalarında mevcut. Aynı zamanda cihazı ön sipariş üzerinden daha ucuza almak isteyenler, şirketin kendi online mağazasını ziyaret edebilir.

İçindekiler Logitech G Cloud Cihazının Kullanımı ve Teknik Özellikleri

Logitech G Cloud Cihazının Kullanımı ve Teknik Özellikleri

Cihazın kendisine daha yakından bakacak olursak, yeni konsol resimlerden de anlayabileceğiniz gibi, bulut akışı için Xbox Cloud Gaming ve Nvidia GeForce Now ile kullanılmasının yanı sıra diğer cihazlarınızdan yerel akış için Xbox uygulamasını ve Steam Link’ini destekler nitelikte tasarlanmış. Öte yandan, Android’de çalışan diğer yayın hizmetlerini (örneğin Google Stadia ve Amazon Luna) de indirebilirsiniz. Cihazın Android temelli olduğunu zaten belirtmiştik. Buradan anlayacağınız üzere yeni canavar sadece bulut tabanlı oyunları değil, Android üzerinden indirebileceğiniz yerel oyunları da destekliyor.

Teknik özelliklere bakacaksak, G Cloud gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor. Cihaz için tanımlanmış yonga seti ne kadar güçlü ve verimli olsa da üst düzey oyunları kaldıramayacağını belirtmekte fayda var. Ayrıca konsolun kasasında 4 GB RAM ve 64 Gb dahili hafıza da bulunuyor. Şirket, bu depolama alanının bir konsol için küçük olduğunu düşünenler adına yeni ürüne microSD kart yuvası da eklemiş. Yeni el bilgisayarı 12 saatin üzerinde bir pil ömrü vaat ediyor. Şarj işlemi USB-C üzerinden 2,5 saatte tamamlanıyor. Aynı zamanda cihazda, 3.5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.1 ve stereo hoparlörler var.

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