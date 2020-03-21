Haber
Steam’de, 98 TL değerinde dört oyun ücretsiz oldu!
Dünya çapında yayılan Coronavirus salgını nedeniyle oyun firmalarının bugünlerde sık sık, kalıcı ücretsiz oyunlar sağladığını görüyoruz. Dün yayınladığımız Epic Games Store haberinden sonra, bugün ise Steam üzerinde Tomb Raider, Deiland, Drawful 2 ve Lara Croft and the Temple of Osiris adlı oyunlar ücretsiz olarak elde edilebilir hale geldi. Mağaza fiyatları toplamı 98 TL değerinde olan dört oyunu nasıl elde edebileceğinizi ve oyunların neler sunduğunu sizler için listeledik.
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Tomb Raider
Bir japon efsanesi için araştırma yapma amacıyla uzun bir yolculuğa çıkan Lara Croft, yolculuk esnasında hava koşullarının kötüleşmesiyle bir takım ciddi sorunlar ile karşılaşır ve Tomb Raider kişiliğini kazanmaya başlar.
Oyunun Steam mağaza fiyatı 34 TL olarak belirlenmiş
Oyuna ait Steam bağlantısı için tıklayın
Lara Croft and the Temple of Osiris
Çeşitli bulmacalar ile yolumuza çıkan düşmanları alt ettiğimiz ve amacımıza ulaşmak için birçok farklı oynanış stilini deneyebileceğimiz bir çeşit aksiyon-macera oyunu.
Oyunun Steam mağaza fiyatı 21 TL olarak belirlenmiş
Oyuna ait Steam bağlantısı için tıklayın
Deiland
Günlük hayatta gördüğümüz tarım ve inşaat gibi işlerle uğraşacağımız oyun, RPG ögeleriyle birlikte uzun süreli bir oynanış sunuyor.
Oyunun Steam mağaza fiyatı 25 TL olarak belirlenmiş
Oyuna ait Steam bağlantısı için tıklayın
Drawful 2
Bir çizim oyunu olarak tanıtılan Drawful 2’de, arkadaşlarımız ile bir çizim yaparak bu çizimin hangi nesneye yada canlıya ait olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Ayrıca Steam Remote özelliğini destekleyen oyun, tablet ve mobil platform üzerinde de eş zamanlı oynanış vadediyor.
Oyunun Steam mağaza fiyatı 18 TL olarak belirlenmiş
Oyuna ait Steam bağlantısı için tıklayın
Oyunları ücretsiz bir şekilde elde etmek için, alt kısımlarda yer alan bağlantılara giderek, hesabıma ekle butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca kampanyaların 24 Mart tarihinde sona ereceğini lütfen unutmayın.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 serisi basın görselleri sızdı!
Huawei P40 serisi akıllı telefonlarını 26 Mart tarihinde tanıtacak. Tanıtım tarihi yaklaştıkça cihazlar ile ilgili daha çok bilgi sızdırılmaya devam ediyor. Son olarak cihazlara ait basın görselleri sızıdırıldı.
Yaptığı bilgli sızıntıları ile ünlü olan Evan Blass bu kez seriye ait cihazların basın görsellerini paylaştı. Siyah ve gümüş renk seçeneklerinin göründüğü görseller P40 ve P40 Pro modellerine ait. Sızan görsellerde dikkati, Pro modelinin ekranının üst ve alt çene bölümünde dahi eğimli olması çekti. Ayrıca Pro model baz modelin sahip olmadığı fazladan bir kamera sensörüne daha sahip.
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Huawei P40 Serisi özellikleri
Kore kaynaklı bir diğer sızıntı da serinin üçüncü akıllı telefonu olan P40 Pro Premium’un kamerası hakkında. Sızıntıya göre cihaz 2 adet telefoto lense sahip olacak. Lenslerden biri f/4.0 diyafram açıklığına sahip ve 10x yakınlaştırma sunabilen 240 mm lens olacak. Bu lensin çözünürlüğü ile ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor. Diğer lens ise f/2.0 diyafram açıklığı ile 8 megapiksel çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırmaya sahip ve 80 mm’lik bir lens olacak. Her iki sensör de OIS ve elektronik sabitleme özelliklerini sunacak. Ayrıca bu akıllı telefonun ismi de henüz belli değil. İsim seçenekleri arasında P40 Premium, Pro Premium ve Pro Premium Edition var.
Serinin en üst seviye akıllı telefonu P40 Premium’un, ana kamera olarak 52 megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir lens kullanması bekleniyor. Cihaz bu lens ile piksel birleştirme teknolojisini kullanılarak 13 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar üretebilecek. Cihazda bulunması beklenen bir diğer lens ise 40 megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip olan geniş açı lensi. Ön kısımda, ekranın sol üst köşesinde bulunan 40 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ve 3D ToF kamera destekli selfi kamerası olması bekleniyor. Böylece daha güvenli bir yüz tanıma ile kilit açma sağlanabilecek ve daha doğal portre fotoğrafları üretilebilecek.
P40 Premium modelinin 6.7″ boyutunda 1440 x 3160 piksel çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme oranına sahip bir dokunmatik ekrana sahip olması bekleniyor. Kirin 990 5G platformundan gücünü alacak akıllı telefonun 12 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesine sahip olabilir. Depolama tarafında akıllı telefonun Huawei Nano Hafıza Kartı ile arttırılabilir depolamayı desteklemesi de olması muhtemel bir özellik.
Seriye ait tüm cihazlar Android 10 işletim sistemi temelinde EMUI 10.1 arayüzü ile gelecek. P40 ve P40 Pro modelin 8GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi seçeneklerine sahip olması bekleniyor. Cihazların tüm özellikleri 26 Mart tarihinde gerçekleşecek tanıtım etkinliğinde kesinleşecek.
Akıllı Telefonlar
Google, Android 11’e programlanabilir jest özelliği ekleyebilir!
Google, Android 11 Geliştirici Sürümü’ne çok enteresan bir özellik dahil etti. Eğer nihai sürüme de dahil olursa, telefonun arka tarafına iki kez dokunduğumuzda bir işlevin çalışmasını (son uygulamalar sekmesi gibi) sağlayabileceğiz.
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Firma, Android 11 Geliştirici Sürümü’nü yayınlamasıyla birlikte ortaya “Colombus” hareketleri adı verilen yeni bir jest sistemi çıktı. Yeni fonksiyon dahilinde telefonun arka kısmına dokunduğunuzda cihazınızdaki akselometre devreye giriyor ve yaptığınız çift dokunuşu algılıyor.
Yayınlanan ikinci geliştirici sürümü ile ortaya çıkan yenilikten birçok ipucu gösterildi. Ortaya çıkan ipuçlarına göre Colombus sistemi çift dokunuş ile “ekran fotoğrafı alma, son uygulamaları görüntüleme” gibi birtakım işlevleri yerine getirebiliyor. Bunu yaparken de cihazın içerisindeki akselometre ve jiroskopları kullanıyor.
Colombus şu an için sadece Pixel 3 XL, Pixel 4 ve Pixel 4 XL cihazlarında deneyimlenebiliyor. Yukarıdan da videosunu izleyebileceğiniz fonksiyon bir hayli yaratıcı olmuş gözüküyor .
Colombus sisteminden öğrendiğimize göre oluşturulan yazılım, her koşulda çalışabiliyor. İster telefonunuzun ekranını kapatın, ister kamerayı açın. Tüm fonksiyonlara göre programlanabiliyor. Bunları yaparken de herhangi bir gereksiz şarj tüketimi cihazın gerçekleşmiyor.
Ek olarak yeni hareket sistemiyle ilgili tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz;
- Kamera açma.
- Alarmı susturma.
- Google Asistan’ı başlatma.
- Müziği oynatma ve durdurma.
- Gelen aramayı sessize alma.
- Kronometreyi kapatma.
- Ek olarak kullanıcıların insiyatifine bırakılmış özellikler (Bildirimleri sabitten kaldırma gibi).
XDA’in haberine göre bu özellik donanımsal olarak Pixel 2’den beri Google’ın üretmiş olduğu cihazlarda bulunuyor. Ama tabii ki firmanın resmi olarak yazılımsal destek vereceğini açıklaması gerekiyor. Yine de geliştiriciler bir şekilde cihazlara bu güzel özelliği eklemenin bir yolunu bulacaklardır.
Yazılım
Windows 10 arayüzü yenileniyor!
Microsoft yakın zamanda, kullanıcı odaklı ve abonelik sistemi ile çalışacağı söylenen Office 365 servisini tanıtacağı bir etkinlik yapacak. Fakat etkinlikte bundan fazlasının konuşulması bekleniyor. Windows 10 Ürün Sorumlusu Panos Panay, Instagram üzerinden yaptığı video paylaşımında gelecek yeni arayüzü kullanıcılara tanıttı.
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The team made this video to celebrate making it to 1 billion MAD on Windows 10 and I wanted to share it with all of you. Now at a time when so much of our work and communication is taking place through our devices, it’s especially humbling to know that Windows can help empower a billion people to stay connected to the things and people they care about #Windows
Paylaşılan video Windows’un günümüzdeki haline gelişi ile başlıyor. Videoyu yakından incelediğimizde kullanıma sunulacak yeni arayüz genelinde yuvarlatılmış köşeler dikkat çekiyor. Ayrıca kilit ekranında ve arayüz genelinde bulunan yazı tipleri değiştirilmiş. Windows 10, yeni arayüzü ile daha düz bir yapıya bürüneceğe benziyor. Bununla beraber kişiselleştirme tarafında kullanıcılara daha çok seçenek sunulacak. Dosya Gezgini de Microsoft’un Akıcı Dizayn (Fluent Design) adını verdiği arayüz konseptine uyum sağlamış.
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Video boyunca kullanıcı odaklı olduğuna dikkat çekilen yeni Windows 10 arayüzü oldukça modern görünüyor. Kullanıma ne zaman sunulacağı henüz bilinmeyen yeni arayüzün tanıtım etkinliği sırasında tüm özellikleri ortaya çıkacak.
Video içinden alınan yeni arayüz görüntülerini yakından inceleyebilirsiniz.