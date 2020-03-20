Epic Games Store’da, 159 TL değerinde iki oyun ücretsiz oldu!

Her hafta belirli oyunları kullanıcılar için kalıcı ve ücretsiz bir şekilde sağlayan Epic Games, bu hafta sevilen oyun Watch Dogs ve The Stanley Parable’ı ücretsiz bir şekilde edinme imkanı tanıyor.

Bir süre önce Ubisoft’un kendi platformu üzerinde ücretsiz bir şekilde sunulan Watch Dogs o dönem içerisinde kullanıcıları çok mutlu etmişti. Bu durum, kampanyayı kaçıranlar ve evde kalmamız gereken bugünlerde yeni oyun arayanlar için süper bir fırsat olarak göze çarpıyor.

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Watch Dogs tanıtım videosu

2014 yılında piyasaya sürülen oyunda Aidan Pearce adlı bir hackerı kontrol ediyoruz ve açık dünya üzerinde belirli görevler ile düşmanımız olan yapay zekanın belirlediği kurallara meydan okuyoruz.

Sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi : Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) veya Windows 8 (Sadece 64 bit)

: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) veya Windows 8 (Sadece 64 bit) İşlemci : Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66Ghz veya AMD Phenom II X4 940 @ 3.0Ghz

: Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66Ghz veya AMD Phenom II X4 940 @ 3.0Ghz RAM : 6 GB

: 6 GB Ekran Kartı : DirectX 11 destekli 1 GB Video RAM – Nvidia Geforce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770

: DirectX 11 destekli 1 GB Video RAM – Nvidia Geforce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770 Harddisk: 25 GB boş alan

Yüksek ayarlar

İşletim Sistemi : Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) veya Windows 8 (Sadece 64 bit)

: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) veya Windows 8 (Sadece 64 bit) İşlemci : Sekiz çekirdekli – Intel Core i7-3770 @3.5 GHz veya AMD FX-8350 X8 @4 GHz

: Sekiz çekirdekli – Intel Core i7-3770 @3.5 GHz veya AMD FX-8350 X8 @4 GHz RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : DirectX 11 destekli 2 GB Video RAM – Nvidia Geforce GTX 560 Ti veya AMD Radeon HD 7850

: DirectX 11 destekli 2 GB Video RAM – Nvidia Geforce GTX 560 Ti veya AMD Radeon HD 7850 Harddisk: 25 GB boş alan

The Stanley Parable tanıtım videosu

Platform bünyesinde ücretsiz verilen diğer oyun The Stanley Parable’da ise karmaşık bir dünya içerisinde ne olduğunu anlamamız gerekiyor, kuralları bulunmayan ve basit düşman öldürme gibi mekanikleri barındırmayan oyun, kullanıcılar tarafından “Garip” olarak nitelendiriliyor.

Sistem gereksinimleri

Minimum İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7/8

Windows XP/Vista/7/8 İşlemci: 3.0 GHz P4, Dual Core 2.0 (or higher) or AMD64X2 (or higher)

3.0 GHz P4, Dual Core 2.0 (or higher) or AMD64X2 (or higher) Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: ATI Radeon X800 or higher / NVIDIA GeForce 7600

ATI Radeon X800 or higher / NVIDIA GeForce 7600 Depolama: 3 GB kullanılabilir alan Yüksek ayarlar İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i3 2120 / AMD FX 4100

Intel Core i3 2120 / AMD FX 4100 Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: ATI Radeon X800 or higher / NVIDIA GeForce 7600

ATI Radeon X800 or higher / NVIDIA GeForce 7600 Depolama: 3 GB kullanılabilir alan



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Ubisoft’un çok sevilen ve yeni serileriyle birlikte uzun bir hikaye ömrü sunan oyunu Watch Dogs ve The Stanley Parable’ı kalıcı olarak elde etmek için 26 Mart’a kadar vaktiniz olduğunu unutmayın.