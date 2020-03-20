Haber
Epic Games Store’da, 159 TL değerinde iki oyun ücretsiz oldu!
Her hafta belirli oyunları kullanıcılar için kalıcı ve ücretsiz bir şekilde sağlayan Epic Games, bu hafta sevilen oyun Watch Dogs ve The Stanley Parable’ı ücretsiz bir şekilde edinme imkanı tanıyor.
Bir süre önce Ubisoft’un kendi platformu üzerinde ücretsiz bir şekilde sunulan Watch Dogs o dönem içerisinde kullanıcıları çok mutlu etmişti. Bu durum, kampanyayı kaçıranlar ve evde kalmamız gereken bugünlerde yeni oyun arayanlar için süper bir fırsat olarak göze çarpıyor.
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Watch Dogs tanıtım videosu
2014 yılında piyasaya sürülen oyunda Aidan Pearce adlı bir hackerı kontrol ediyoruz ve açık dünya üzerinde belirli görevler ile düşmanımız olan yapay zekanın belirlediği kurallara meydan okuyoruz.
Sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) veya Windows 8 (Sadece 64 bit)
- İşlemci: Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66Ghz veya AMD Phenom II X4 940 @ 3.0Ghz
- RAM: 6 GB
- Ekran Kartı: DirectX 11 destekli 1 GB Video RAM – Nvidia Geforce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770
- Harddisk: 25 GB boş alan
Yüksek ayarlar
- İşletim Sistemi: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) veya Windows 8 (Sadece 64 bit)
- İşlemci: Sekiz çekirdekli – Intel Core i7-3770 @3.5 GHz veya AMD FX-8350 X8 @4 GHz
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: DirectX 11 destekli 2 GB Video RAM – Nvidia Geforce GTX 560 Ti veya AMD Radeon HD 7850
- Harddisk: 25 GB boş alan
The Stanley Parable tanıtım videosu
Platform bünyesinde ücretsiz verilen diğer oyun The Stanley Parable’da ise karmaşık bir dünya içerisinde ne olduğunu anlamamız gerekiyor, kuralları bulunmayan ve basit düşman öldürme gibi mekanikleri barındırmayan oyun, kullanıcılar tarafından “Garip” olarak nitelendiriliyor.
Sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7/8
- İşlemci: 3.0 GHz P4, Dual Core 2.0 (or higher) or AMD64X2 (or higher)
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: ATI Radeon X800 or higher / NVIDIA GeForce 7600
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Yüksek ayarlar
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3 2120 / AMD FX 4100
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: ATI Radeon X800 or higher / NVIDIA GeForce 7600
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
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Ubisoft’un çok sevilen ve yeni serileriyle birlikte uzun bir hikaye ömrü sunan oyunu Watch Dogs ve The Stanley Parable’ı kalıcı olarak elde etmek için 26 Mart’a kadar vaktiniz olduğunu unutmayın.
Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 10 ve Narzo 10A, 26 Mart’ta geliyor!
Realme, birkaç gün önce yeni Narzo serisini tanıtacağını duyurmuştu. Bugün ise şirket, 26 Mart‘ta Narzo 10 ve Narzo 10A akıllı telefonlarını bir lansmanla tanıtacağını açıkladı. Etkinlik 12:30’da (7 AM UTC) başlayacak ve Realme India‘nın resmi kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.
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Realme Narzo 10 ve Narzo 10A hakkında neler biliniyor?
Realme, lansman tarihini duyurmanın yanı sıra, telefonlar hakkında hype oluşturmak için birkaç ayrıntıyı doğruladı. Cihazların kameraları ile ilgili görsel ve detaylı bilgi paylaşıldı. Narzo 10 arka tarafta 48 MP ana kamerası ve dörtlü bir kamera dizilimi ile gelecek. Narzo 10A modeli ise f/1.8 diyafram aralığına sahip bir ana kamera ve üçlü bir kamera dizilimi bulunduracak.
Realme tarafından ortaya çıkarılan bir diğer özellik ise cihazların 6.5 inçlik su damlası çentikli bir ekran tasarımı kullanıcak olması. Bunun haricinde cihazlar hızlı şarj destekli 5000 mAh‘lik bir pil ve işlemci konusunda oyun oynamak için tasarlanmış, A sınıfı olarak gösterilen bir işlemci bulunduracaklar.
Tanıtım sayfası, bu iki telefonun arka panellerini yakından görmemizi sağlayan görseller içeriyor. Bu görsellere göre Narzo 10, Realme 6i‘ye benziyor. Narzo 10, yeşil ve beyaz renk seçenekleri ile gözükürken, 10A modeli mavi bir tonda görülüyor. Ancak muhtemelen farklı renk seçenekleri de bulunacaktır.
Cihazları daha yakından incelediğimizde, arka tarafta bulunan parmak izi okuyucusunu da görebiliyoruz. Söylentilere göre Narzo 10, ismi değiştirilmiş Realme 6i, Narzo 10A ise Endonezya ve Tayland‘da piyasaya çıkan C3’ün üçlü kamera dizilimi ile yenilenen modeli. İlerleyen günlerde detaylar paylaşıldıkça her şey daha net ortaya çıkacaktır.
Akıllı Telefonlar
Apple Çin’de yavaş yavaş üretimini arttırıyor.
Corona virüs sebebiyle sıkıntı yaşayan firmalardan olan Apple, stok durumların düzenlemeye başladı. Çin‘de yer alan mağaza ve fabrikalarını tekrardan işletmeye başlayan firma bir nebze nefes aldı.
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Artık stok sorunu yaşanması beklenmiyor.
Corona virüsü, Çin üzerinde etkilerini azalttı. Ülke genelinde hayat normale dönerken vaka sayısında da ciddi bir azalma yaşandı. Bu durum karşısında Çin‘de bağlantıları olan firmalar yavaş yavaş normalleşme sinyalleri vermeye başladı. Apple da bu firmalar arasında yer alıyor. LoupVentures isimli internet sitesinde yer alan habere göre, daha önce mağazalarını ve fabrikalarını geçici olarak kapatmak zorunda kalan firma, tehlikenin azalmasıyla tekrardan üretime başladı. Üretimi artan ürünler ise Iphone 11 ve Iphone 11 Pro Max‘in 64 GBlık modelleri. Ayrıca 2. nesil Airpods üretiminde de bir artış gözlemlendi. Çin‘de işleri toparlayan Apple stok sorunu yaşamamak için önemli adımları atmış oldu böylece.
Çin‘de ki durumları düzelten Apple bu kez de Avrupa‘da sorun yaşıyor. Virüsün artık merkezi haline gelen Avrupa‘da çoğu firma mağaza ve fabrika kapatmak zorunda kalıyor. Apple da bu yoldan giderek Avrupa merkez olmak üzere bir çok yerde mağazalarını kapattı. Tabi bu da akıllara yeni bir soruyu getirdi. Apple‘ın arttırdığı üretimden kim faydalanacak? Fiziksel mağazaların kapatılması nedeniyle satışlarda düşüş beklenirken, sanal mağazasına da ürün alım sınırı koydu. Bu sebepten dolayı firma elinde fazladan kalan cihaz olacak mı şu an için kestirmek güç. Ama bu durum yaşanırsa Apple‘ın bir çözüm düşünmesi gerekebilir.
Akıllı Telefonlar
Huawei, 2 milyon bilişim uzmanı yetiştirecek!
Huawei, Endüstriyel Dijital Dönüşüm Konferansı’nda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademi Programı 2.0’ı duyurdu. Bu programla şirket, 2 milyon bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı yetiştirmeyi hedefliyor.
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Huawei, dijital teknolojiyi her yere yaymayı amaçlayan TECH4ALL girişiminin bir parçası olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademi Programı 2.0’ı duyurdu. İlk olarak 2013 yılında başlayan programın amacı; üniversitelerde ve okullarda bilgi ve iletişim teknolojileri bölümlerinin oluşturularak, ilgili müfredatın geliştirilmesiyle, daha fazla iletişim ve teknoloji uzmanının yetişmesini sağlamaktı.
Bu sene başlatılan ikinci fazda ise şirket hedefini büyüttü. Yeni plana göre Huawei; özellikle 5G ve yapay zeka (AI) teknolojisi çözümlerini, okullarla yaptığı işbirliklerine sürekli dahil ederek önümüzdeki 5 yılda dünya çapında 2 milyon bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı yetiştirecek.
Huawei, 50 milyon doları aşkın yatırım yapacak!
Bu hedefe ulaşmak için şirket, önümüzdeki beş yıl boyunca toplamda en az 50 milyon ABD doları yatırımla Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademi Geliştirme Teşvik Fonu’nu kuracak. Bu fon, öğrencilerinin pratik becerilerini geliştirmeleri için öğretici deney ekipmanları sağlayacak.
Kurulan fon aracılığıyla öğretmenlere eğitimler verilerek, programın istikrarlı bir şekilde ilerlemesi sağlanacak. Bu fonla öğrencilerin yeteneklerini göstermesine, iş bulmasına ve yetenek arzı ile talep arasındaki verimli eşleşmeyi yakalamasına yardımcı olacak tüm paydaşların birlikte çalışması hedefleniyor.
Daha fazla akademi ile daha fazla eğitim
Huawei Kurumsal İş Grubu Hizmet Başkan Yardımcısı Hank Stokbroekx, konferans kapsamında yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Her yıl 600 ila 1.000 adet Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi kuracağız. Bu akademilerle, dijitalleşen dünyada daha fazla öğretmene ve öğrenciye fayda sağlamayı, daha fazla insanın eşit ve kaliteli eğitimden yararlanmasını, dijital becerilerini geliştirmesini ve sektöre yeni bir ivme kazandırmasını amaçlıyoruz.
Bu program aynı zamanda, Huawei’nin ekosistem gelişiminin yeni bir aşamasını da işaret ediyor. Marka gelecekte, endüstrilerin dijital dönüşümünü teşvik etmek için ekosistemdeki tüm paydaşlarla iş birliğini derinleştirecek, yatırımları artıracak ve çok yönlü, tam zamanlı sürdürülebilir bir yetenek ekosisteminin inşasını hızlandıracak.”