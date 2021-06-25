Oyun
Steam Yaz İndiriminde Alınabilecek 8 Oyun Önerisi! (2021)
2021 yılının Steam Yaz İndirimleri başladı. İşte Steam Yaz İndirimleri‘nde alınabilecek 8 popüler oyun önerisi ve fiyatları.
Oyun camiasını elinde tutan Steam, her sene gerçekleştirdiği indirim etkinliklerinden birini daha başlattı. Steam‘in yaza özel düzenlediği Steam Yaz İndirimleri dün itibarıyla başladı. Birçok oyunu indirime sokan Steam, şimdiden yoğun ilgi görüyor diyebiliriz. Peki hangi oyunları alacağınıza karar verebildiniz mi? Sizler için Steam‘de indirime giren 8 adet oyunu listeledik. İşte 2021 Steam Yaz İndirimleri oyun önerisi.
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İçindekiler
1. Cyberpunk 2077
CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve 2021 yılına damga vuran oyun Cyberpunk 2077 Steam Yaz İndirimleri’nden faydalandı. Çıkış yaptığı dönemde birçok sorun ile karşımıza çıkan Cyberpunk 2077, birçok sorunu çözdü ve Steam Yaz İndirimleri’nde oyunculara süper bir indirim ile karşımıza çıktı. 249TL fiyat etiketine sahip olan oyun şu anda Steam Yaz İndirimleri nedeiyle 166,83TL fiyat etiketine sahip.
2. Battlefield V
Yılların eskitemediği Battlefield serisinin son oyunlarından birisi olan Battlefield V, Steam’de indirime giren oyunlar arasında yer aldı. Savaş oyunu severlerin göz bebeği Battlefield V, Steam Yaz İndirimleri’nde tam tamına %75 indirime girdi. Normalde 419TL fiyat etiketine sahip olan oyun, şu anda Steam’de 104,99TL fiyat etiketine sahip. Kaçırmayın!
3. Forza Horizon 4
Araba yarışı severlerin en az bir kere oynadığı oyun Forza Horizon‘ın son versiyonu Forza Horizon 4, Steam’de indirime giren bir diğer oyun. Forza Horizon 5 çıkmadan uygun fiyatı ile cezbeden Forza Horizon 4 şu anda Steam üzerinde %50 indirimle 46,00TL fiyat etiketi ile satılıyor. Piyasanın en kaliteli yarış oyunlarından birisi olan Forza Horizon 4’ü almak istiyorsanız kaçırmayın diyebiliriz.
4. Red Dead Redemption 2
İlk olarak 2018 yılında karşımıza çıkan Red Dead Redemption 2, hala popülerliğini koruyan oyunlar arasında yerini alıyor. Tabi bu popülerliği onu Steam Yaz İndirimleri’nde oyuncularla buluşturuyor. Steam Yaz İndirimleri’nde %33 indirime giren Red Dead Redemption 2, şu anda 200,33TL fiyat ile Steam’de satışta.
5. Mount and Blade II: Bannerlord
Yine 2020 yılını kasıp kavuran oyunlardan birisi olan Mount and Blade II: Bannerlord da indirime giren oyunlar arasında yer alıyor. Eski dönem savaşlarını konu alan Mount and Blade II: Bannerlord çok büyük bir indirime girmese de fiyatı ile cezbediyor. Şu anda Steam’de %20 indirim ile satılan Mount and Blade II: Bannerlord 119.99TL fiyat etiketine sahip.
6. PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
3 yılı aşkın süredir oyun piyasasında ciddi bir yere sahip olan PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS yani kısa adıyla PUBG, Steam Yaz İndirimleri’nde yerini almayı unutmayan oyunlar arasında. Steam’de şu anda %50 indirim ile satılan PUBG, 43,50TL‘lik cazip fiyatı ile oyuncuları kendisine çekiyor. Siz de hala PUBG oynamadıysanız bu fiyatı kaçırmamanızı tavsiye ederiz.
7. Rainbow Six Siege
CS:GO’nun emsali olarak görülen Rainbow Six Siege, savaş oyunlarında yeni bir soluk arayanların ilk tercihi oluyor. Yıllardır popülerliğini koruyan Rainbow Six Siege, Steam Yaz İndirimleri’nde yerini almayı da unutmadı. Steam’de %60 indirime giren Rainbow Six Siege 35,60TL fiyatı ile çok satanlar arasında yer alıyor.
8. Pummel Party
Geldik listemizin son oyununa. Uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken Pummel Party, arkadaşlarınızla vakit geçirmek için birebir. Çok eğlenceli ve sürükleyici bir oyun olan Pummel Party bu indirimlerde fiyatını %40 oranında aşağıya çekti. Şu anda Steam’de 15,00TL‘ye satılan Pummel Party’i kaçırmayın.
Listemizin sonuna geldik. Bu listede hem popüler hem yeni hem de eğlenceli oyunları sizlere sunduk. Bu oyunlardan hangisini almayı düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Oyun
Cyberpunk 2077 yeniden PlayStation Store’da satışa sunuldu! İşte fiyatı
CD Projekt Red tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077 yeniden PlatStation Store‘da satışa sunuldu. Ancak oyunculara bir uyarı var. İşte haberin detayları…
2020 yılının sonunda 10 Aralık tarihinde piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 oyun piyasasında ciddi bir yankı oluşturmuştu. Oyunun grafikleri, hikayesi ve tarzı oyuncular tarafından o kadar beğenildi ki, oynanış sayıları Cyberpunk 2077‘yi zirveye taşıdı. Ancak oyun içerisinde oluşan bazı hatalar oyuncuları oyundan soğuttu.
Oyun esnasında hem konsol hem PC platformlarında birçok komik sorun oluşturan Cyberpunk 2077, artık oyuncuların canını sıkmaya başlamıştı. Konuya hızlı bir şekilde el atan Sony, Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store‘dan kaldırmıştı. Ancak şimdi Cyberpunk 2077 çok daha gelişmiş bir halde PlayStation Store’a geri döndü.
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Cyberpunk 2077 PlayStation Store’da! İşte fiyatı
CD Projekt Red, oyundaki sorunların çözümünde geri adım atmayacaklarını ve kullanıcılardan özür dilediklerini belirtmişti. PlayStation Store‘dan kaldırıldığı sürede kendini oldukça fazla geliştiren Cyberpunk 2077 aslında sorunların büyük çoğunluğunu çözdü. Ve PlayStation Store’a geri döndü.
Cyberpunk 2077 is now available at PlayStation Store. Work on the PS4 version continues, with fixes and updates to be released throughout the year: https://t.co/XWCfOEQrLS For the best experience on PlayStation, playing on PS4 Pro or PS5 consoles is recommended.
— PlayStation (@PlayStation) June 21, 2021
Daha öncesinde 60 Euro’ya satılan oyunu şu anda 40 Euro fiyat etiketi ile satışa sunan PlayStation Store, oyunu oyuncuların kullanımına sundu. Ancak Cyberpunk 2077‘nin yapımcılarından ciddi bir uyarı da geldi. Gelin o uyarıya da göz atalım.
CD Projekt’ten PS4 kullanıcılarına ciddi uyarı!
Oyunu PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ve PlayStation 5 için tekrar satışa sunan CD Projekt, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile yılın ikinci yarısında oyunculara sürprizleri olduğunu belirtti. Ancak hemen arkasında önemli bir uyarıda da bulundu.
#Cyberpunk2077 is now back on the PlayStation Store.
You can play the game on PlayStation 4 Pro and PlayStation 5. Additionally, a free next gen upgrade will be available for all owners of the PS4 version of Cyberpunk 2077 in the second half of 2021. pic.twitter.com/RTkptIHOb4
— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 21, 2021
CD Projekt oyunu tekrar satın almayı düşünen PS4 kullanıcılarını uyardı ve oyunda hala sorunlar olduğunu belirtti. Yani PS4 kullanıcıları oyunu oynarken birçok hata ile karşılaşabilir. Ancak PS4 Pro ve PS5 için en iyi deneyimin sunulacağı söylendi.
Genel olarak baktığımızda Cyberpunk 2077‘nin PlayStation Store‘a geri dönmesi gerçekten heyecanlandırıcı oldu. Ancak PS4 platformunda hala sorunların devam etmesi üzücü. Umarız PS4 için de sorunlar kısa sürede çözülür. Bakalım oyuncular bu sefer nasıl bir deneyim yaşayacak.
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Oyun
Cyberpunk 2077’nin PlayStation’a geri dönüş tarihi resmi olarak açıklandı!
Son dönemin kuşkusuz en popüler oyunu olan Cyberpunk 2077 PlatStation‘a geri dönüyor. CD Projekt Cyberpunk 2077’nin PlayStation’a dönüş tarihini resmi olarak açıkladı. İşte Cyberpunk 2077’nin PlayStation’a çıkış tarihi.
2020 ve 2021 yıllarında oyun dünyasında yankı uyandıran Cyberpunk 2077, PlayStation platformuna geri dönüyor. 2020 yılında piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 hikayesi, grafikleri ve oynanış mekaniği ile oyuncuları heyecanlandıran bir oyun oldu. Oyun her ne kadar hikaye ve grafik anlamında kusursuz olsa da oyun içerisinde oluşan hatalar kullanıcıları oyundan soğutmuştu. FPS düşmesi, donma, kasma gibi birçok sorun ile birlikte gelen Cyberpunk 2077 oyun içi hatalar nedeniyle PlayStation Store‘dan kaldırılmıştı.
Geçtiğimiz aylarda bu konu ile ilgili açıklama yapan CD Projekt yetkilileri sorunların çözüleceğini açıklamışlardı ve bu konuda oyunculardan da özür dilemişlerdi. Hem PC hem de konsol platformlarında birçok sorunu çözen CD Projekt, görünüşe göre PlayStation‘a geri dönüyor. Bu da oyundaki birçok sorunun ortadan kalktığına işaret diyebiliriz.
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CD Projekt ve Sony tarafından gelen açıklamalarda Cyberpunk 2077‘nin PlayStation Store‘a tekrar ekleneceği doğrulandı. Hataların bir çoğunu düzeltmeyi başaran CD Projekt bu konuda hala süre istiyor diyebiliriz. Ancak hem PlayStation kullanıcılarının oyundan mahrum kalmaması hem de oyunun daha oynanılabilir bir hal alması nedeniyle Cyberpunk 2077 yakında PlayStation Store‘da yerini alacak. Peki oyun ne zaman PlayStation Store’a eklenecek? İşte cevabı…
Cyberpunk 2077 ne zaman PlayStation Store’a eklenecek?
CD Projekt ve Sony yetkilileri tarafından 17 Aralık 2020’de PlayStation Store’dan kaldırılan Cyberpunk 2077 çok yakın bir tarihte tekrardan mağazada yerini alacak. Aslında dün sabah PlayStation Store‘da yerini alan Cyberpunk 2077 henüz satın alınabilir durumda değildi. Zaten hemen ardından tekrardan mağazadan kaldırıldı. Ardından yapılan açıklama ile Cyberpunk 2077‘nin 21 Haziran‘da PlayStation Store’da yerini alacağı açıklandı. Yani 21 Haziran tarihinde oyunu mağazadan satın alabilirsiniz.
Oyunda hala hatalar var mı?
Aslında her oyunda görünen hatalar Cyberpunk 2077‘de biraz daha fazla olsa da mevcut. Ancak bu sorunların çözümünde eskiye nazaran çok ciddi bir ilerleme olduğu aşikar. Yani oyun şu anda sorunsuz değil. Ancak oynanılmayacak durumda da değil. Zaten CD Projekt hem konsol hem PC tarafında sorunların çözülmesi için tam gaz çalışmaya devam ediyor.
Cyberpunk 2077‘nin PlayStation’a geri dönüyor olması gerçekten sevindirici bir haber. Bakalım PlayStation kullanıcıları bu sefer nasıl bir Cyberpunk 2077 deneyimi yaşayacaklar. Siz Cyberpunk 2077 PlayStation‘a çıktığında satın alacak mısınız? Konu hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Oyun
Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri Açıklandı!
Yarış oyunu kategorisinde en üst sıraya yerleşecek olan Forza Horizon 5‘in sistem gereksinimleri açıklandı. İşte Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri.
Son dönemin popüler yarış oyunu olan Forza Horizon 4, oyun kategorisindeki yerini üst sırada tutmaya devam ediyor. Oyuncuların büyük bir kısmı tarafından tüm platformlarda beğeni kazanan Forza Horizon 4, yarış oyunu kategorisindeki yerini yine kendi geliştiricilerinden bir oyun olan Forza Horizon 5‘e bırakacak gibi gözüküyor.
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İlk görselleri ile oyuncuları cezbeden Forza Horizon 5 şimdiden merak edilen bir oyun olmayı başardı. Tabi bu durum oyunun sistem gereksinimlerini de merak edilir hale getirdi. Ancak bu konuda açıklamalar gecikmedi. İşte Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri.
Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimleri!
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz ya da Intel i5 750 @ 2.67Ghz
- RAM: 8 GB RAM
- Grafik: NVidia 650TI ya da AMD R7 250x
- Depolama: Minimum 80 GB kullanılabilir alan
- DirectX 12
Forza Horizon 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri!
- İşletim Sistemi: Win 10 64
- İşlemci: Intel Core i7-3820 4-Core 3.60GHz / AMD Ryzen R5 1400
- RAM: 16 GB RAM
- Grafik: AMD Radeon RX 470 4GB or NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
- VRAM: 4GB
- Depolama: 80 GB ya da daha fazla boş alan
- DirectX 12
Turn 10 Studios tarafından geliştirilen Forza Horizon 5, piyasada adının anılmasından beri oldukça konuşulan bir oyun oldu. Önceki serileri ile beğeni toplamayı başaran Forza Horizon, doğal olarak yeni gelecek olan Forza Horizon 5‘in de ilgi çekmesini sağladı. Peki bu oyunu bu kadar çekici kılan nedir? Gelin önce bu konuyu tartışalım. Hem de oyunun ilk görüntülerine göz atalım.
Forza Horizon 5‘i bu kadar ilgi çekici kılan aslında önceki serilerde yakalanılan başarı diyebiliriz. Özellikle Forza Horizon 4 ile yeni bir kapı açan Turn 10 Studios ilk olarak oyunun grafik kalitesi ile kullanıcıların ilgisini çekmişti. Grafiklerin bu denli kaliteli olması oyuna gerçekçi bir hava katıyor. Bu durum da oyunun sürükleyici olmasına yol açıyor.
Öte yandan insanların bir çoğunda bulunan araba tutkusu çeşitli nedenlerden dolayı bu oyunları çekici kılıyor. Tabi Forza Horizon 4’ün birçok otomobil modeline sahip olması ve hepsine geliştirme ve modifikasyon sunması da kullanıcıları bünyesinde toplamasını sağladı.
Forza Horizon 4’ü güzel kılan tüm bu özelliklerin daha iyileştirilmiş halde yeni bir oyun olan Forza Horizon 5’de sunulacak olması da doğal olarak insanları heyecanlandırdı. Bakalım Forza Horizon 5 beklentileri karşılayacak mı? Sizce Forza Horizon 5‘in fiyatı ne kadar olacak?
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