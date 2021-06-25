Steam Yaz İndiriminde Alınabilecek 8 Oyun Önerisi! (2021)

2021 yılının Steam Yaz İndirimleri başladı. İşte Steam Yaz İndirimleri‘nde alınabilecek 8 popüler oyun önerisi ve fiyatları.

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Oyun camiasını elinde tutan Steam, her sene gerçekleştirdiği indirim etkinliklerinden birini daha başlattı. Steam‘in yaza özel düzenlediği Steam Yaz İndirimleri dün itibarıyla başladı. Birçok oyunu indirime sokan Steam, şimdiden yoğun ilgi görüyor diyebiliriz. Peki hangi oyunları alacağınıza karar verebildiniz mi? Sizler için Steam‘de indirime giren 8 adet oyunu listeledik. İşte 2021 Steam Yaz İndirimleri oyun önerisi.

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1. Cyberpunk 2077

CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve 2021 yılına damga vuran oyun Cyberpunk 2077 Steam Yaz İndirimleri’nden faydalandı. Çıkış yaptığı dönemde birçok sorun ile karşımıza çıkan Cyberpunk 2077, birçok sorunu çözdü ve Steam Yaz İndirimleri’nde oyunculara süper bir indirim ile karşımıza çıktı. 249TL fiyat etiketine sahip olan oyun şu anda Steam Yaz İndirimleri nedeiyle 166,83TL fiyat etiketine sahip.

2. Battlefield V

Yılların eskitemediği Battlefield serisinin son oyunlarından birisi olan Battlefield V, Steam’de indirime giren oyunlar arasında yer aldı. Savaş oyunu severlerin göz bebeği Battlefield V, Steam Yaz İndirimleri’nde tam tamına %75 indirime girdi. Normalde 419TL fiyat etiketine sahip olan oyun, şu anda Steam’de 104,99TL fiyat etiketine sahip. Kaçırmayın!

3. Forza Horizon 4

Araba yarışı severlerin en az bir kere oynadığı oyun Forza Horizon‘ın son versiyonu Forza Horizon 4, Steam’de indirime giren bir diğer oyun. Forza Horizon 5 çıkmadan uygun fiyatı ile cezbeden Forza Horizon 4 şu anda Steam üzerinde %50 indirimle 46,00TL fiyat etiketi ile satılıyor. Piyasanın en kaliteli yarış oyunlarından birisi olan Forza Horizon 4’ü almak istiyorsanız kaçırmayın diyebiliriz.

4. Red Dead Redemption 2

İlk olarak 2018 yılında karşımıza çıkan Red Dead Redemption 2, hala popülerliğini koruyan oyunlar arasında yerini alıyor. Tabi bu popülerliği onu Steam Yaz İndirimleri’nde oyuncularla buluşturuyor. Steam Yaz İndirimleri’nde %33 indirime giren Red Dead Redemption 2, şu anda 200,33TL fiyat ile Steam’de satışta.

5. Mount and Blade II: Bannerlord

Yine 2020 yılını kasıp kavuran oyunlardan birisi olan Mount and Blade II: Bannerlord da indirime giren oyunlar arasında yer alıyor. Eski dönem savaşlarını konu alan Mount and Blade II: Bannerlord çok büyük bir indirime girmese de fiyatı ile cezbediyor. Şu anda Steam’de %20 indirim ile satılan Mount and Blade II: Bannerlord 119.99TL fiyat etiketine sahip.

6. PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

3 yılı aşkın süredir oyun piyasasında ciddi bir yere sahip olan PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS yani kısa adıyla PUBG, Steam Yaz İndirimleri’nde yerini almayı unutmayan oyunlar arasında. Steam’de şu anda %50 indirim ile satılan PUBG, 43,50TL‘lik cazip fiyatı ile oyuncuları kendisine çekiyor. Siz de hala PUBG oynamadıysanız bu fiyatı kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

7. Rainbow Six Siege

CS:GO’nun emsali olarak görülen Rainbow Six Siege, savaş oyunlarında yeni bir soluk arayanların ilk tercihi oluyor. Yıllardır popülerliğini koruyan Rainbow Six Siege, Steam Yaz İndirimleri’nde yerini almayı da unutmadı. Steam’de %60 indirime giren Rainbow Six Siege 35,60TL fiyatı ile çok satanlar arasında yer alıyor.

8. Pummel Party

Geldik listemizin son oyununa. Uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken Pummel Party, arkadaşlarınızla vakit geçirmek için birebir. Çok eğlenceli ve sürükleyici bir oyun olan Pummel Party bu indirimlerde fiyatını %40 oranında aşağıya çekti. Şu anda Steam’de 15,00TL‘ye satılan Pummel Party’i kaçırmayın.

Listemizin sonuna geldik. Bu listede hem popüler hem yeni hem de eğlenceli oyunları sizlere sunduk. Bu oyunlardan hangisini almayı düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.