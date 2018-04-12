Steam üzerinde The Witcher ve Mount & Blade serisi için muhteşem indirim!

Steam’in başlıca indirim dönemleri dışında uyguladığı hafta içi ve hafta sonu indirimleri de dikkat çekiyor. Bu sefer hafta ortası için iki önemli seriye indirim uygulayan Steam, The Witcher ve Mount & Blade serisi ile ülkemizde kapış kapış gidebilecek oyunlara yer vermiş.

The Witcher ve Mount & Blade için Steam indirimi!

The Witcher serisi tarafında ilk oyun 2,70 TL, ikinci oyun 4,65 TL ve son oyunun GOTY versiyonu da 29,99 TL fiyatlandırmaya sahip. Mount & Blade tarafında ise tüm seriyi 23,79 TL gibi bir fiyata alabileceksiniz. Sonuç olarak elinizde bir efsanevi bir de ülkemizden çıkan en iyi yapımın tüm serisi olabilecek.

Buradaki bağlantıdan Witcher ve diğer indirimlere bakabileceğiniz gibi M&B için buradaki bağlantıya tıklamanız yeterli!