Steam verilerine göre en çok kullanılan işlemci ve ekran kartları

Steam, her ay gerçekleştirdiği “Donanım ve Yazılım Anketi“nin Nisan 2018 sonuçlarını paylaştı. Bu sonuçlarla beraber Steam kullanıcılarının en çok tercih ettiği işlemci, ekran kartı ve Mac donanım sahipliği gibi bilgiler paylaşıldı.

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Steam’de NVIDIA ve Intel dominesi

İlk olarak işlemci tercihleriden başlayacak olursak sonuçlara göre %84.02 ile Intel ciddi bir üstünlük sağlamış durumda. AMD ise %15.98’lik bir paya sahip. Steam anketine göre en çok kullanılan işlemciler 3.3 GHz ile 3.69 GHz arasında değişen saat hızlarına sahip.

Ekran kartı tarafında ise %75,26 ile NVIDIA‘nın ezici bir üstünlüğü bulunurken ikinci sırada %14.89 ile AMD ve üçüncü srıada dahili GPU’larıyla %9.69 oranıyla Intel geliyor. Platformun en çok kullanılan ekran kartları NVIDIA GeForce GTX 1060 ve 1050 Ti modelleri. Öte yandan AMD‘nin RX 580 modeli sadece %0,29 kullanım oranına sahip. Vega serisi ise listeye dahi girememiş durumda. AMD‘nin 16. sıradan listeye giren ilk ekran kartı modeli ise AMD Radeon R7 Graphics oldu.