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Steam ve CS:GO tüm zamanların anlık oyuncu sayısı rekorunu kırdı!
Steam ve CS:GO tüm zamanların anlık oyuncu sayısı rekorunu kırdı! Steam ve CS:GO aynı günde (9 Şubat), anlık online oyuncu sayısı toplamında rekor kırdı.
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9 Şubat günü, Steam kendi rekoru olan anlık toplam oyuncu sayısı rekorunu kırarak 19,107,803 oyuncuya ulaştı. Aynı gün CS:GO da anlık 901,651 oyuncu sayısına ulaşarak daha önce kendisinde bulunan rekoru geliştirdi. Bu oyuncu sayılarında Coronavirüs‘ün yarattığı panik ve korku nedeniyle kullanıcıların evden çıkmak yerine evde vakit geçirebilecekleri aktivitelere yönelmelerinin etkin rol olduğu düşünülüyor. Çünkü ulaşılan oyuncu sayıları gerçekten inanılmaz boyutta. 30 milyon Çinli Steam hesabının da bu rekorda katkısı tabii ki çok büyük.
Valve, Çin için Çin Devleti‘nin istediği şartlara uygun bir Steam hazırlıyor. Steam‘in bu özel versiyonunda açılış zamanında normalde 30 bin oyunluk kütüphanenin sadece 40 oyunu sunulacak. Bu durum da böyle bir rekorun yakın bir gelecekte kırılmasının imkansıza yakın olduğunu gösteriyor…
Diğer
Bugatti Chiron R, dev arka kanadıyla Cenevre’de boy gösterebilir!
Bugatti markasını birçok kişi Veyron adlı modeliyle tanıyor. Birbirinden eşsiz, özel sürümleriyle bir şekilde hayranlarının karşısına çıkan Veyron, 10 yıllık yaşamı boyunca Volkswagen Grubu‘nun 450 adetlik satış planını başarıyla tamamladı. Veyron’dan alışageldiğimiz özel sürüm geleneği Chiron için de sürdürülecek gibi görünüyor.
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Bugatti’ye ait olduğu bilinen üzeri örtülü birkaç model, yanlarında büyük bir kutu ile OR Tambo Uluslararası Havalimanı‘nda görüntülendi. Örtü altında tam olarak belli olmasa Chiron olduğu az çok belli olan dev arka kanatlı aracın, bir süre önce Bugatti’nin yayınladığı fotoğraftaki araç olma ihtimali oldukça yüksek. Elbette ki Bugatti’nin Divo ve Centodieci modelleri de bu şekilde arka kanatlara sahip fakat söz konusu aracın jant takımının farklı olması iddiaları güçlendiriyor. Kutudaki aracın ne olduğu hakkında ise henüz bir bilgi yok. 3 Mart 2020‘de kapılarını açacak olan 90. Cenevre Otomobil Fuarı‘nda bu gizemli aracıyla da boy göstereceği düşünülüyor.
Bugatti Chiron R ne gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor?
Chiron R‘ın, Chiron Sport ve rekor kıran Super Sport 300+ arasında konumlandırılması bekleniyor. Saatte 490,484 kilometre hız yaparak rekor kıran Chiron SS 300+ modelinden bilinen, 1500 beygir güç üretebilen 8.0 litrelik W16 motordan devşirme bir üniteyle gelmesi bekleniyor. Bugatti’nin daha gergin bir süspansiyon seti kullanmasıyla, Chiron R’ın daha keskin bir sürüşe sahip olması öngörülüyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin yaklaşık fiyatı belli oldu
Xiaomi Mi 10 modellerinin yaklaşık fiyatı belli oldu. Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin Çin’deki fiyat aralığı 444 ve 545 dolar aralığında. Modellerin Türkiye fiyatı ise henüz netlik kazanmadı.
Xiaomi Mi 10 modellerinin yaklaşık fiyatı belli oldu
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Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin yaklaşık fiyatı ne kadar?
Xiaomi Mi 10 Pro modelinin 12 GB RAM + 128GB depolama opsiyonuyla beraber Çin’de yaklaşık olarak 3,799 Yuan fiyatla satışa sunulması bekleniyor; yani yaklaşık olarak 545 Dolar‘lık bir fiyat etiketiyle çinliler bu telefona sahip olabilecekler. Mi 10’un standart modelinin ise 3,100 Yuan’lık başlangıç fiyatıyla başlaması bekleniyor, yani yaklaşık olarak 444 dolar. Bu fiyatlar satın almak istediğiniz RAM ve depolama seçeneklerine göre değişiklik gösterecektir.
Xiaomi Mi 10 modelleri ne zaman raflarda olacak?
Şu anda ülkemiz için kesin bir tarih verememekle beraber muhtemelen Çin’de 13 Şubat tarihinde yapılacak lansman sonrası ürünler çinli kullanıcılar için ön siparişe açılacak. Dedikodulara göre ise Mi 10 Pro modeli lansman tarihinden 5 gün sonra yani 18 Şubat’ta Çin’deki raflarda yerini alacak.
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro Avrupa’da ne zaman satışa sunulacak?
Daha önce haberini yaptığımız üzere firma ürünün global lansmanını 23 Şubat tarihinde yani Mobile World Congress’ten 1 gün önce Barselona’da yapacak. Lansman sonrası alınan ön siparişlerin teslimi muhtemelen geçen sene Mi 9 modelinde olduğu gibi yaklaşık olarak 10 gün sonra müşterilere teslim edilecektir. Yani avrupalı kullanıcılar Mart’ın ilk haftasında Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerine kavuşacaklar diyebiliriz.
Xiaomi Mi 10 ve Galaxy S20 modelleri birbirlerine çok yakın tarihlerde duyurulacak
11 Şubat tarihinde Galaxy S20 serisinin lansmanı yapılacağı Samsung tarafından açıklanmıştı. Bu sene Xiami Mi 10 serisini Galaxy S20 lansmanının hemen sonrasına konumlandırarak Samsung’a bir gol atmaya çalışıyor olabilir. Galaxy S20 lansmanından tam 2 gün sonra Çin’de yapılacak Xiaomi Mi 10 lansmanını bekleyecek olan çok fazla kullanıcı Samsung’dan ön sipariş vermekten kaçınabilir. Bakalım bu sene Samsung ve Xiaomi arasında nasıl bir rekabet izleyeceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 tasarımı ve lansman tarihi netleşti
Xiaomi Mi 10 tasarımı ve lansman tarihi Xiaomi tarafından resmi olarak duyuruldu. Şirketin Weibo’daki paylaşımları ile durum netleşmiş oldu.
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Xiaomi Mi 10 ne zaman çıkıyor?
Xiaomi’nin Çin’de kullanılan sosyal medya platformu olan Weibo’daki paylaşımlarına göre Xiaomi Mi 10’un lansmanı 13 Şubat tarihinde sadece online olarak yapılacak. Muhtemelen firma Çin’de halihazırda devam eden 2019-nCoV virüs salgını dolayısıyla böyle bir tanıtım yapmayı uygun gördü.
Firma yeni amiral gemisinin Çin’de yapacağı tanıtımının ardından ürünün global pazardaki tanıtımını Barselona’da yapılacak olan Mobile Word Congress’den 1 gün önce; yani 23 Şubat tarihinde gerçekleştirecek.
Xiaomi hangi modelleri tanıtacak?
Lansmanda Xiaomi’nin bu yılki amiral gemisi serisi olacak olan Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro’nun tanıtılması bekleniyor. İlk açıklamalara göre Mi 10 ve Mi 10 Pro modelleri Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile satışa sunulacak. Ayrıca iki cihazda da 5G desteği standart olarak gelecek.
Xiaomi Mi 10’un tasarımı ise firmanın Weibo’daki paylaşımı ile ortaya çıktı.
Fotoğraftan anladığımız kadarıyla Mi 10 Pro daha önce Xiaomi’nin Note 10 modelinden tanıdığımız 108 MP’lik dörtlü kamera seti ile donatılmış. Bu kamera seti Samsung tarafından üretilmekteydi ve bir cihazda ilk kez aktif olarak Xiaomi tarafından Note 10 modelinde kullanılmıştı. Bizce Note 10 modelinde başarılı işler çıkaran bu kamera seti Mi 10 Pro’da da güzel işlere imza atacaktır. Mi 10’un standart versiyonunda ise 64 MP’lik kameranın bulunmasını bekliyoruz. Cihazın ön tarafına baktığımızda ise bizi 6.5 inç OLED bir ekran karşılayacak. Ayrıca sol üst köşede ön kameranın yer aldığı bir kamera deliği bulunacak.