Steam, Ekim ayından itibaren, oyunların Sony’nin DualSense veya DualShock kontrol cihazlarını destekleyip desteklemediğini öğrenmenizi kolaylaştıracak bir güncelleme getiriyor. Bu güncelleme, Steam’in sahibi olan Valve tarafından sunuluyor ve platformun daha fazla kontrol cihazı dostu olmasını hedefliyor.

Ayrıca, Steam, bazı oyunları PlayStation denetleyicileri için daha kullanıcı dostu hale getiriyor. Geliştiriciler, oyunlarının Xbox ve Sony’nin DualShock ve DualSense gibi farklı kontrol cihazlarıyla uyumlu olup olmadığını belirlemek için Valve tarafından sağlanan Steamworks araçlarını kullanacaklar. Bu bilgi, yeni bir oyun satın alırken Steam mağazasında doğrudan görülebilecek.

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Bu adım, Steam’de Sony kontrol cihazlarını kullanan kişi sayısının artması nedeniyle atıldı. 2018’de Steam’deki oyun oturumlarının yalnızca %11’inde Sony kumandaları kullanılıyordu, ancak bu oran şu anda %27’ye yükseldi. Toplamda, 87 milyon Steam kullanıcısı, 2017’den bu yana çeşitli kontrol cihazları kullanarak oyun oynadı. Xbox kontrol cihazları en yaygın olanlardı, ancak önemli bir sayıda kullanıcı PlayStation kontrol cihazlarını ve diğerlerini de tercih etti.

Bu güncelleme, Steam’i farklı kontrolcü türleri için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir dizi değişikliklerin ilki olarak dikkat çekiyor. Bu sayede, oyunları seçerken sahip olduğunuz kontrol cihazlarıyla uyumlu olanları daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz.

Sonuç olarak, eğer Sony kumandasıyla hangi oyunların çalışacağından emin değilseniz, Steam bu kararı vermenizi kolaylaştıracak bir yol sunuyor. Bu, farklı donanımları kullanan oyuncular için oyun deneyimini iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.