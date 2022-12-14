Otonom teknoloji devi Tesla, Model S ve Model X otomobilleri için oyunseverleri çılgına döndürecek bir açıklama yaptı. Şirket, Model S ve X araçları için Salı günü “Holiday” güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme sayesinde kullanıcılar artık Tesla’da Steam oyunları oynayabilir. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Steam Oyunlarını Artık Tesla Araçlarında Oynayabilirsiniz

Temel olarak güncelleme birçok yeni özellik getiriyor. Ancak en önemli özellik, en çok üst segment oyunları satmasıyla bilinen Steam pazarının entegrasyonu. Yeni güncelleme ile kullanıcılar araçlarındaki devasa tablet ekranından oyun oynayabilecekler. Ancak asıl soru şu: Tesla araçları Steam’deki hangi oyunları çalıştırabilir ?

Steam güncellemesi sadece Tesla Model X ve Model S araçları için geçerli. Bilmeyenler için, Tesla Model X ve S, AMD RDNA 2 GPU ile eşleştirilmiş AMD Ryzen işlemciye sahip. Araçların sahip olduğu donanım AAA oyunları kusursuz bir şekilde çalıştırmak için gayet uygun. Bununla beraber şirketin diğer modelleri de X ve S araçlarının donanıma oldukça yakın. Yeni güncellemenin diğer araçlara da geleceğini tahmin ediyoruz.

Aslında Tesla, bir videoda aracın dokunmatik ekranında Cyberpunk 2077’yi çalıştırarak yeni özelliğin bir sınır tanmadığını resmi olarak açıkladı. Bilmeyenler için, Cyberpunk 2077 günümüz PC’ler için bile oldukça zorlu bir oyun. Bırakın iyi bir kare hızı sunmayı, pek çok bilgisayar bu oyunu çalıştıramıyor. Bununla birlikte, video bize Tesla’ların artık Bluetooth kontrol cihazlarına bağlanabildiğini de gösterdi. Bu da kullanıcılara oyunları oynarken yardımcı bir cihaz kullanmalarına olanak tanıdı.

Steam Oyunlarını Çalıştırabilen Modeller Sınırlı

Bahsettiğimiz gibi şu an Steam pazarı yalnızca yeni Model S ve X araçları için mevcut. Öte yandan şirket sürüm notlarında, ” Yeni özellik 16GB DDR belleğe sahip Model S ve X (2022+ yılı) araçlarında mevcuttur ve Premium bağlantı gerektirir.” cümlelerine yer verdi. Notlarda bahsedilen “Premium Bağlantı” aylık 9,99 ABD doları tutarında. Anlayacağınız üzere, uyumlu Tesla modellerinden birine sahip olsanız bile, yine de bu hizmete abone olmanız gerekiyor. Ayrıca, Tesla’da bulunan Steam marketinin Steam’in Windows versiyonu olmadığını da belirtmekte fayda var. Bunun yerine, notlar markanın Linux tabanlı sürümü kullanıma sunduğunu gösteriyor.

Araçlarda bulunan Steam, Linux tabanlı bir sürüm olduğundan platformda bulunan tüm oyunları çalıştıramayacaktır. Bunun yerine, entegrasyonun Steam Deck için doğrulanmış oyunları çalıştırması muhtemel. Peki, hangi oyunlar Steam Deck için onaylandı? Listede şu an Grand Theft Auto: San Andreas, Red Dead Redemption 2, God of War, Elden Ring ve Marvel’s Spider-Man Remastered yer alıyor. İlerleyen günlerde oyun listesinin çeşitleneceğini tahmin ediyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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