PC oyuncularının favori platformlarından biri olan Steam, geçtiğimiz gün kullanıcıları sevindirecek yeni bir Steam Labs özelliğini duyurdu. Deneysel özelliklere erişebileceğiniz bu platform, size favori oyunlarınız için popüler eklenti seçenekleri sunabilen bir menüye kavuşuyor!

Steam Labs’a “DLC Keşif Merkezi” Özelliği Geldi!

Steam’in resmi haber kaynakları tarafından paylaşılan haber, çokça ilgi çekti. Yeni tanıtılan “DLC Keşif Merkezi” özelliği, kullanıcıların favori oyunları için yeni eklentiler bulmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Bu yeni menüde iki farklı sekmeye yer veriliyor. Bu sekmelerin ilkine “Oyunlarınız için popüler DLC’ler” başlığı verilmiş. Burada kütüphanenizde bulunan oyunların en popüler eklentilerini görebiliyorsunuz. Bunun kişiselleştirilmiş bir menüden ziyade eklentilerin indirilme sayısına göre belirlendiğini söylemekte fayda var. Bu sekmede kütüphanenizde bulunan ancak hiç oynamadığınız oyunların bile eklentilerini görebiliyorsunuz.

En çok dikkat çeken ikinci sekme ise daha ilginç. Öyle ki, bu sekme size kişiselleştirilmiş öneriler sunabiliyor. Bu sekmede halihazırda oynadığınız favori oyunlara ait eklentileri bulabiliyorsunuz. Ayrıca geçmişte çok sık oynadığınız ama şu sıralar pek oynamadığınız oyunlara ait eklentiler de sizi yeniden cezbetmek için burada gösteriliyor.

Steam, yeni özellikle ilgili “Favori oyunlarınız için heyecan verici eklenti içeriklerini kaçırmış veya unutmuş olabilirsiniz. Bu merkez, mevcut eklentileri keşfetmenize ve bu harika oyunlardan daha fazlasını elde etmenin yollarını bulmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İster bireysel karakter görünümleri, ister içerik paketleri, yeni oyun modları veya büyük genişleme paketleri olsun, ilginizi çekecek şeyler bulacaksınız.” ifadelerini kullanmış.

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Bu yeni özellik şimdiden birçok kullanıcının beğenisini kazanmış durumda. Kullanıcılar eski favori oyunlarının keyfini eklentiler sayesinde yeniden çıkarabilmekten memnun görünüyor. Bu deneysel özelliği yakında kararlı şekilde platformda görebiliriz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Steam Labs’ın yeni özeliiğini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!