Valve, 2022 yılının sonunu geleneksel Steam Kış İndirimi ile kutluyor ve PC oyun mağazasında bulunan neredeyse tüm oyunların, DLC’lerin ve diğer öğelerin fiyatlarını düşürüyor. Ayrıca 2022 Steam Ödülleri oylamaları da nihayet sonuçlandı.

Mağaza, indirim başlangıcında istikrarlı olma konusunda önceki yıllara göre daha iyi durumda, ancak yine de kullanıcılar sunulan en son özel teklifleri görmek için Valve sunucularına fazla yoğunluk sağladığından bazı yanıltıcı fiyat dalgalanmaları meydana gelebilir.

Mağaza iki haftalık indirim etkinliği boyunca sunulan indirimler değişmeyecek olsa da, daha fazla oyun ve yayıncıya spot ışığı altında zaman vermek için ön sayfa her gün öne çıkan ürünlerini değiştirecek. İlk gün God of War, Rust, Modern Warfare 2, Kena, Guardians of the Galaxy, Madden NFL 23 ve daha birçok oyunun yanı sıra çeşitli türler ve oyun paketleri tanıtılacak.

Steam Sonbahar İndirimi geçtiğimiz ay Steam Ödülleri adaylarını topladı ve şimdi sıra kazananları seçmeye geldi. Oyuncular şimdi mevcut 11 kategoride kendi tercihleri için oy kullanabilirler ve finalistler burada sunuluyor. Sezona özel profil özelleştirmeleri isteyenler de Steam Puan Dükkanı’na giderek yeni bir dizi öğe alabilirler.

2022 Steam Kış İndirimi 5 Ocak 2023’te sona erecek.