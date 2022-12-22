Bugün 2023 yılı için geçerli olacak asgari ücreti sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8500 TL olarak açıkladı. Biz de geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de yeni asgari ücretle alabileceğiniz akıllı telefonları listeledik. Bu listeye göre 8500 TL’ye alınabilecek akıllı telefonlar ise şu şekilde:
TECNO SPARK 9T: https://youtu.be/5iWxKL_tySM
TECNO SPARK 9 Pro: https://youtu.be/5iWxKL_tySM
General Mobile GM22 Pro: https://youtu.be/ZZFl6zKgkLk
realme 8: https://youtu.be/326jEeYGKrE
POCO M5: https://youtu.be/qVqvrExyWns
HUAWEI nova Y90: https://youtu.be/A0vARJ_EZds
Redmi Note 10S: https://youtu.be/AeYGrX394WQ
Redmi Note 11S: https://youtu.be/QlDCs5glX2k
Redmi Note 11 Pro: https://youtu.be/68nGfIQ7IsY
POCO M4 Pro: https://youtu.be/aDmLLj6LzuY
POCO M4 Pro 5G: https://youtu.be/qUMd35Zn8I4
vivo Y35: https://youtu.be/HCva0Jbjy6A
Peki sizler bu telefonlar arasından hangisi almayı tercih edersiniz? Ya da farklı bir marka model önerir misiniz? Yorumlar kısmında hem yeni asgari ücret hem de telefonlar hakkındaki kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.
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