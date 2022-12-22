Bugün 2023 yılı için geçerli olacak asgari ücreti sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8500 TL olarak açıkladı. Biz de geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de yeni asgari ücretle alabileceğiniz akıllı telefonları listeledik. Bu listeye göre 8500 TL’ye alınabilecek akıllı telefonlar ise şu şekilde:

TECNO SPARK 9T: https://youtu.be/5iWxKL_tySM

TECNO SPARK 9 Pro: https://youtu.be/5iWxKL_tySM

General Mobile GM22 Pro: https://youtu.be/ZZFl6zKgkLk

realme 8: https://youtu.be/326jEeYGKrE

POCO M5: https://youtu.be/qVqvrExyWns

HUAWEI nova Y90: https://youtu.be/A0vARJ_EZds

Redmi Note 10S: https://youtu.be/AeYGrX394WQ

Redmi Note 11S: https://youtu.be/QlDCs5glX2k

Redmi Note 11 Pro: https://youtu.be/68nGfIQ7IsY

POCO M4 Pro: https://youtu.be/aDmLLj6LzuY

POCO M4 Pro 5G: https://youtu.be/qUMd35Zn8I4

vivo Y35: https://youtu.be/HCva0Jbjy6A

Peki sizler bu telefonlar arasından hangisi almayı tercih edersiniz? Ya da farklı bir marka model önerir misiniz? Yorumlar kısmında hem yeni asgari ücret hem de telefonlar hakkındaki kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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