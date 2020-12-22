Genel
Steam “Kış İndirimi” başladı
Dünyanın en popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük “Kış İndirimleri” kampanyasını başlattı. Kampanya iki hafta boyunca devam edecek.
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Valve’nin, oyunseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Kış İndirimleri’i bugün itibarı ile başladı. Binlerce oyunun indirime girdiği Kış İndirimleri, 22 Aralık itibariyle TSİ 21.00’da başlayıp, 5 Ocak 2020 akşamı sona erecek.
Kış indirimlerinin başlamasıyla birlikte kaliteli oyunlar uygun fiyatlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Steam, sahip olduğu dolgun oyun kütüphanesiyle her oyuncu için bir içerik barındırıyor. Söz konusu kampanyadaki oyunların tamamını görmek için Steam’in resmi internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Steam “Kış İndirimi”ndeki başlıca oyunlar
- Resident Evil 3 — 85,47 TL
- Resident Evil 2 — 71,60 TL
- FIFA 21 — 207,19 TL
- PES 2021 Season Update – 32,50 TL
- NBA 2K21 – 203,50 TL
- Red Dead Redemption 2 — 200,33 TL
- BattleField V – 167,99 TL
- Fall Guys Ultimate Knockout — 30,40 TL
- Dark Souls III Deluxe Edition — 54,50 TL
- Sekiro: Shadows Die Twice — 187,35 TL
- Death Stranding — 199,50 TL
- Left 4 Dead 2 — 3,70 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition — 22,49 TL
- Euro Truck Simulator 2 — 9,75 TL
- Mortal Kombat 11 — 24,60 TL
- Devil May Cry 5 — 91,20 TL
- Metro Exodus — 99,60 TL
- Assassin’s Creed Odyssey — 80,70 TL
- Jurassic World Evolution — 17,10 TL
- Mount & Blade II: Bannerlord — 119,99 TL
- Rise of the Tomb Raider — 17,80 TL
- Farming Simulator 19 — 70,00 TL
Genel
Microsoft, McAfee ve büyük şirketler fidye yazılımlarına karşı beraber savaşacak!
Microsoft ve McAfee gibi büyük isimlerin başını çektiği 19 güvenlik şirketi, teknoloji şirketi ve kar amacı gütmeyen bir grup güvenlik anlamında yeni bir adım attılar. Artan fidye yazılımları tehditleriyle başa çıkabilmek için yeni bir koalisyon kurmayı planladıklarını duyurdular.
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Öncelikle fidye yazılımından bahsetmek gerekirse bir cihazı kilitleyebilen veya sahibinden para çekmek için içeriklerini şifreleyebilen kötü amaçlı yazılımlara fidye yazılımı denir.
Özellikle elektronik ödeme sistemlerinin ve internet üzerinden alışveriş işlemlerinin yaygınlaşmasıyla fidye yazılımı saldırıları giderek artıyor. Kullanıcılar bu konuyu kendi başlarına çözemiyorlar. Elbette böyle durumlarda güvenlik uzmanlarına başvuruyorlar. Ancak bağımsız şirketler bu konunun çözümüyle ilgili sonuçtan uzak farklı tavsiye ve çözümler sunabiliyorlar. Bu nedenle büyük şirketler endüstri fikir birliğine dayalı bir standart çerçeve sunmayı hedefliyorlar.
Microsoft, McAfee ve büyük şirketler ortak çalışacak!
Microsoft ve McAfee şirketlerinin başta yer aldığı 19 şirket Ransomware Task Force (RTF) yani “Fidye Yazılımlarıyla Savaşma Kuvvetleri” olarak adlandırılan grup bir fidye yazılı sırasında koruma sağlayan çözümleri değerlendirmeye odaklanacaklar.
RTF, konuyla ilgili uzman kaynaklarını değerlendirmeye alarak ve sektördeki paydaşları dahil ederek çözüme ortak etmeye çalışacaklar. Mevcut çözümlerde boşluklar varsa onlar belirlenecek ve nasıl doldurulması gerektiğiyle ilgili rapor hazırlanacak. Tüm sorunların üyeler arasında ele alınması için ortak bir yol haritası üzerinde çalışma yapılacak. Şirketin kuruluş amacı ve hedefleri bu şekilde sıralanıyor. Basit olarak anlatmak gerekirse kullanıcıların sorun yaşamaması için çalışma sağlayacak ekip olası sorunların neyden kaynaklandığını saptayacaklar ve bu boşlukları doldurmaya çalışacaklar.
RTF grubunda bulunacak şirketlerin tam listesi şu şekilde:
- Aspen Digital (politika belirleyici grup)
- Citrix (ağ ekipmanı satıcısı)
- The Cyber Threat Alliance (siber güvenlik sektörü paylaşım grubu)
- Cybereason (güvenlik firması)
- The CyberPeace Institute (siber saldırı mağdurlarına yardım eden kar amacı gütmeyen kuruluş)
- The Cybersecurity Coalition (politika belirleyici grup)
- The Global Cyber Alliance (siber riski azaltmaya adanmış kar amacı gütmeyen kuruluş)
- The Institute for Security and Technology (politika belirleyici grup)
- McAfee (güvenlik firması)
- Microsoft (güvenlik firması)
- Rapid7 (güvenlik firması)
- Resilience (siber sigorta sağlayıcısı)
- SecurityScorecard (uyumluluk ve risk yönetimi)
- Shadowserver Foundation (kar amacı gütmeyen güvenlik kuruluşu)
- Stratigos Security (siber güvenlik danışmanlığı)
- Team Cymru (tehdit istihbaratı)
- Third Way (düşünce kuruluşu)
- UT Austin Stauss Center (araştırma grubu)
- Venable LLP (hukuk firması)
Siber güvenlik en az ülke güvenliği kadar önemli bir konu haline geliyor. Daha önce Türkiye tarafından da 50 milyondan fazla kişinin kimlik bilgilerinin çalındığını görmüştük. Çok yakında ülkemizdeki teknoloji ve güvenlik şirketlerinin de benzer bir çalışma yapmasını umut ediyoruz.
Genel
ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti incelemesi | En mantıklı RTX 30 üyesi!
ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti incelemesi ile karşınızdayız. RTX 30 serisinin fiyat/performans odaklısı ve en mantıklı tercihi olan modeline göz atıyoruz.
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ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti incelemesi | En mantıklı RTX 30 üyesi!
RTX 3060 Ti test sonuçları
3D Mark
- Time Spy Extreme: 5 819
- Time Spy: 11 717
- Port Royal: 7 022
- Fire Strike Ultra: 7 543
- Fire Strike Extreme: 13 917
- Fire Strike: 26 451
- DLSS 1 (FHD): 53.24 FPS / 71.50 FPS
- DLSS 2 (FHD – Quality): 53.26 FPS / 88.09 FPS
- DLSS 2 (2K – Performance): 32.53 FPS / 80.34 FPS
RTX 3060 Ti oyun test sonuçları
- Cyberpunk 2077: 64 fps (FHD – RTX Ultra)
- Cyberpunk 2077: 54 fps (2K – RTX Ultra)
- Cyberpunk 2077: 23 fps (4K – RTX Ultra)
- F1 2020: 101 fps (4K – Ultra – DLSS)
- Crysis Remastered: 56 fps (FHD – Can You Run Crysis?)
- Forza Horizon 4: 99 fps (4K – Ultra)
Genel
Steam 2020 ödülleri aday listesi açıklandı
Steam, 2020 “Yılın Oyunları” için aday listesini açıkladı. Oyunlar kategori halinde kullanıcıların oylarına sunuldu. Aday gösterilen bazı oyunlar şaşkınlık yarattı.
Valve, Steam Ödülleri 2020’nin adaylarını nihayet tamamıyla açıkladı. 10 farklı kategoride 5 yapımı ödül için aday gösterdi. Düzenlenen yarışmada kazananlar Steam kullanıcılarının oylarıyla belirlenecek.
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Steam 2020 Yılın Oyunları adayları
YILIN OYUNU
Sizi etkileyen şey sürükleyici oynanışı, saran hikâyesi, oldukça iyi oluşturulmuş karakterleri, kusursuz tasarımı ya da bağımlılık yaratan çok oyunculu moduydu. Gerekçeniz ne olursa olsun 2020’un En İyi Oyunu ödülünü kazanan oyun tamamen harika bir oyun olacak.
- Red Dead Redemption 2
- Hades
- DOOM Eternal
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- DEATH STRANDING
YILIN VR OYUNU
Yılın VR oyunu normal gerçekliği taklit etmekle kalmıyor, gerçekliğimizi bir üst seviyeye taşıyor. VR platformunu tam anlamıyla kullanan bu oyun sanal diyarların sınırlarını zorluyor.
- Half-Life: Alyx
- Phasmophobia
- The Room VR: A Dark Matter
- Thief Simulator VR
- STAR WARS: Squadrons
AŞK İLE DEVAM ETTİRİLEN
Bu oyun çıkalı çok oldu. Geliştirici ekibin, yaratıcı fikirlerini hayata geçirdikleri göz bebeklerini duyurduğu ilk günün üzerinden uzun zaman geçti ama geliştiriciler, tıpkı iyi birer anne ve baba gibi eserlerini desteklemeye ve büyütmeye devam etti. Bu oyun, geçen tüm yıllara inat, bugün bile yeni içerik almaya devam ediyor.
- Counter-Strike: Global Offensive
- Among Us
- Terraria
- The Witcher 3: Wild Hunt
- No Man’s Sky
ARKADAŞLARLA DAHA ZEVKLİ
Bazı harika oyunlar, tek başına oynandığında o kadar da harika olmayabilir. Arkanızı kollaması için belki de birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Belki de sırtından bıçaklayabileceğiniz birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Her iki şekilde de bu oyunları oynamak için arkadaşlarıyla toplananları neşe beklemektedir.
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Sea of Thieves
- Borderlands 3
- Deep Rock Galactic
- Risk of Rain 2
EN YENİLİKÇİ OYNANIŞ
Bu oyunun tasarımcıları getirdikleri yeni perspektifler ve akıllara durgunluk veren sürprizler ile yenilikçi deneylerin birer neferi konumundalar. Bu oyun, içerdiği yenilikler ile daha önce hiç olmadığı kadar eğlendirdi ve ilham verdi.
- DEATH STRANDING
- Control Ultimate Edition
- Superliminal
- Noita
- Teardown
Steam 2020 ödülleri oylaması saat 21:00’da başlayacak
Steam 2020 Yılın Oyunları ödüllerini kazananları oyuncuların oylarıyla belirlenecek. Oylama 22 Aralık itibariyle TSİ 21.00’da Kış İndirimleri’yle birlikte başlayacak. 3 Ocak 20.00’e kadar sürecek. İki hafta sürecek oylama sonucunda kazananlar belli olacak. Steam sayfasına giderek oylarınızı kullanabilirsiniz.
ZENGİN HİKÂYEYE SAHİP ÜSTÜN OYUN
Bazı günler sadece hikâye yönü ağır basan oyunlar sizi tatmin edebilir ve bu oyun da tam böylesi bir oyun. İzlediğiniz en etkileyici diziler kadar sizi içine çekecek ve çığır açıcı diziler kadar da cesur bir hikâyeye sahip. Bizi derinden etkilediğin için çok teşekkürler!
- Red Dead Redemption 2
- Detroit: Become Human
- Mafia: Definitive Edition
- Metro Exodus
- Horizon Zero Dawn Complete Edition
KÖTÜ OLDUĞUNUZ EN İYİ OYUN
Bu, inatçılığı ödüllendiren oyun sinirlerine hâkim olamayanlar için hiç uygun değil. Sevdiğimiz en zor oyun.
- Apex Legends
- Crusader Kings III
- Ghostrunner
- EA SPORTS FIFA 21
- GTFO
ÜSTÜN GÖRSEL STİL
Görsel stil gerçek dünyadaki görselliği hedef almaz (kendi içinde asil bir ülkü olsa da)… Görsel stil, bütün bir oyunu dolduracak belirgin görünüm ve hissi yansıtır.
- Ori and the Will of the Wisps
- Battlefield V
- There Is No Game: Jam Edition 2015
- Marvel’s Avengers
- Black Mesa
EN İYİ ALBÜM
Bu oyuna eşlik eden harikulade müzikler sizi mest etti. Daha iyisi yok!
- DOOM Eternal
- Halo: The Master Chief Collection
- Helltaker
- Need for Speed Heat
- Persona 4 Golden
ARKANIZA YASLANIN VE RAHATLAYIN
Bu oyun yorucu bir günün âdeta panzehri. Bu akıcı ve rahatlatıcı oyun sayesinde bütün dertleriniz uçup gidiyor. Bu oyun size dinginliği yaşatıyor.
- The Sims 4
- Microsoft Flight Simulator
- Satisfactory
- Untitled Goose Game
- Factorio
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