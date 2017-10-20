Steam İndirimlerinin Tarihleri Belli Oldu!

Cüzdanlarınızı hazırlayın. Steam Halloween, Black Friday ve Kış İndirimlerinin tarihleri belli oldu.

Her yıl, yılın çeşitli dönemlerinde indirim etkinlikleri düzenleyen ve binlerce oyunda ciddi boyutlara varan indirimler ile karşımıza çıkan Steam, 2017 yılının son aylarına doğru üç önemli indirim etkinliği ile boy göstermeye hazırlanıyor.

Bu yıl için geride kalan Steam indirimlerinin Cadılar Bayramı, Kara Cuma ve Kış indirimleri olduğunu zaten biliyorduk. Bilmediğimiz şey ise söz konusu indirimlerin tarihleri ile alakalıydı. Fakat Reddit üzerinden sızdırılan ve çeşitli kaynakların doğruladığı bilgilere göre bu üç Steam etkinliğinin tarihlerini de artık biliyoruz.

2017’nin Steam açısından son üç indirim dönemi olacak söz konusu indirimler ve tarihleri şu şekilde:

Steam Cadılar Bayramı (Halloween) İndirimleri: 26 Ekim – 1 Kasım arası

Steam Black Friday (Kara Cuma) İndirimleri: 22 Kasım – 28 Kasım arası

Steam Kış İndirimleri: 21 Aralık – 4 Ocak arası

İndirimler başladığında hangi oyunların ne kadar indirimde olduklarını sizler ile paylaşacağız.