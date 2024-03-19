Steam, oyuncular arasında popülerlik kazanan ve aileler arasında oyun paylaşımını kolaylaştıran Steam Aile Paylaşımı özelliğinde büyük bir revizyona gidiyor. Artık basitçe “Steam Aileleri” olarak adlandırılan bu yeni sistem, oyunculara daha esnek ve kullanışlı bir deneyim sunacak.

Öncelikle, en büyük değişiklik, aynı ailedeki farklı kullanıcıların artık kütüphanelerini aynı anda kullanabilmesidir. Artık farklı oyunlar oynadığınız sürece siz ve ailenizdeki diğer üyeler aynı anda çevrimiçi olabilirsiniz. Dahası, aynı aile içinde birden fazla kişinin aynı oyunu sahip olması durumunda, her biri oyunu aynı anda oynayabilir. Örneğin, aynı ailede iki kişi Portal 2’nin bir kopyasına sahipse, her iki kişi de oyunu aynı anda oynayabilir.

İlginizi Çekebilir: Apple Vision Pro SteamVR oyunlarını oynatabiliyor

Valve’nin açıklamasına göre, bir Steam Ailesine katıldığınızda, aile üyelerinizin sahip olduğu tüm paylaşılabilir oyunlara otomatik olarak erişebileceksiniz ve onlar da sizin kütüphanenizdeki paylaşılabilir oyunlara erişebilecekler. Bu, oyuncuların kendi kayıtlı oyunlarını oluşturmasına, Steam başarılarını kazanmasına ve atölye dosyalarına erişmesine olanak tanıyarak, oyun deneyimlerini daha kişiselleştirmelerine olanak tanıyacak.

Ancak, bu yeni özellikle birlikte bazı sınırlamalar da geliyor. Steam Aileleri, 6’ya kadar yakın aile üyesinden oluşan bir hane için tasarlanmıştır ve Valve, bu sınırlamayı zaman içinde ayarlayabilir. Ayrıca, farklı ülkelerden insanları ailelere eklemek konusunda bazı sınırlamalar olabileceğini belirten bazı geri bildirimler de bulunuyor.

Bu değişiklikler, Steam kullanıcıları arasında büyük bir heyecan yarattı ve oyuncuların birlikte oyun deneyimini paylaşma şeklini kökünden değiştirebilecek potansiyele sahip. Steam aileleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve desteklenen oyunların listesine göz atmak için Steam’in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Steam aile paylaşımı özelliğinin geç de olsa olması gerektiği gibi olması oldukça sevindirici bir haber.