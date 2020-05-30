Uzay - Bilim
SpaceX, insanlı ilk uzay aracını başarıyla fırlattı!
Elon Musk’ın kurduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Demo-2 adını verdiği görevin en büyük adımını bugün gerçekleştirdi. İçinde astronotları taşıyan uzay aracı, başarılı bir kalkış denemesi ile yörüngeye fırlatılmayı başardı!
İlginizi çekebilir: Android 11 için planlanan sanal tanıtım ertelendi!
SpaceX, astronotları başarılı bir şekilde uzaya gönderdi!
İlk olarak Çarşamba günü yapılması planlanan uzay seferi, kalkışa çok kısa bir süre kala hava şartlarının kötüleşmesi nedeniyle ertelenmişti. Erteleme haberinin ardından pek çok söylenti dolaşsa da kalkış denemesinin bugün gerçekleşeceği SpaceX tarafından açıklanmıştı. Saat 22:22’de yapılan kalkış işleminde herhangi bir sorun yaşanmadı ve Demo-2 adı verilen uçuş sorunsuz bir şekilde başladı.
Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen Crew Dragon adlı kapsül, atmosfere ulaştıktan sonra başarılı bir şekilde roketten ayrıldı. Daha sonra roketin okyanusun ortasında hazır bekleyen gemiye sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı görüldü. NASA astronotları Douglas Hurley ve Robert Behnken ise Crew Dragon’un içerisinde uzay yolculuğunu gerçekleştirmeye devam ediyor.
SpaceX tarafından gönderilen kapsülün uzay istasyonuna olan yolculuğu ise 18 saat olarak planlanıyor. Yani iki astronot herhangi bir aksilik olmazsa bugün 17:30 sularında Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenme işlemini gerçekleştirecek. Bu deneme bir test görevi niteliği taşıdığı için Hurley ve Behnken 1 ay sonra dünyaya geri dönecek.
Bu uçuş, aynı zamanda uzay çalışmaları kapsamında tarihi bir eşiğin daha geçildiğini gösteriyor. SpaceX, özel sektör tarafından uzaya ilk kez insanlı uçuş yapan şirket unvanının sahibi oldu. Kapsülün ilk gerçek görevi ise 30 Ağustos’ta 4 astronot ile yapılacak Crew-1 uçuşuyla gerçekleşecek.
Uzay - Bilim
NASA bilim insanları uzay araçlarını evden kontrol edebilecekler!
NASA evden çalışmanın tanımını değiştiriyor. Bünyesinde yer alan bilim insanları Mars yüzeyinde görev yapan “Merak” isimli arazi aracını evlerinden kontrol edebilecek.
İlginizi çekebilir; NASA uyduları Çernobil yakınlarında orman yangını görüntüledi!
Evden Merak kontrol edilebilecek!
NASA, Corona virüsü karşısında işlerini aksatmamak için gerekli çalışmaları sürdürüyor. Mars gezegeninde aktif görevlerini sürdüren uzay ajansına bağlı bir ekip, salgın nedeniyle evden çalışma modeline geçmek zorunda. 20 Mart tarihinde ilk uzaktan kontrollü uzay görevi gerçekleştirildi. Ardından gelen süreçte, Corona virüsünün şiddetinin artması nedeniyle “Merak” isimli arazi aracından sorumlu olan ekip için evlerinde çalışabilecekleri sistemler NASA tarafından ayarlandı. Belirli testlerin ardından bu çalışma sistemine geçiş için onay alan ekip an itibariyle evlerinden eş zamanlı olarak Merak‘ı kontrol ediyor. 2011 yılından bu yana uzayda olan Merak isimli uzay aracı Mars‘ın yüzeyinde görevini gerçekleştirmekteydi. Artık bu arazi aracı çalışanların evlerinde televizyon izlerken kontrol edebilecekleri bir seviyede çalışacak.
Bu çalışma sistemiyle birlikte belki de evden çalışmanın tanımını değiştiren uzay ajansı, işlerin aksamaması yönünde gayretlerini sürdürüyor. Belki de Corona virüsü salgınının bitiminin ardından bu tarz bir modele geçiş yapabilecek olan uzay ajansı, çalışanlarına mesaiye gelme zorunluluğunu kaldıracak. Dünya geneli yaşanan salgın nedeniyle artan evden çalışma modeli bakalım tüm bu hengame bittikten sonra ne durumda olacak. NASA gibi çalışma şartlarının hassas olduğu bir yerde bile uygulamasına başlanan bu sistem acaba gelecekte hayatımızın daha büyük bir parçası haline gelecek mi.
Genel
SpaceX ilk mürettebatlı uçuşunu 27 Mayıs’ta gerçekleştirecek!
Bugün NASA tarafından yapılan açıklamada SpaceX’in mürettebatlı ilk uçuşunu 27 Mayıs’ta yapacağı duyuruldu. SpaceX Mart 2019’da astronotlar olmadan Crew Dragon kapsülünü uzay istasyonuna başarılı bir şekilde ulaştırmış ve Dünya’ya geri getirmişti.
İlginizi çekebilir: Google Meet hizmetine Gmail entegrasyonu ve yeni özellikler geliyor!
Nasa ve SpaceX’in işbirliğinin ilk mürettebatlı uçuşu 27 Mayıs’ta gerçekleşecek!
SpaceX ilk defa yolcu taşıyan bir fırlatma gerçekleştirecek. Bu fırlatma 2011 yılından itibaren Amerika’da astronot taşıyan ilk uçuş olacak. Crew Dragon Demo-2 olarak isimlendirilen bu testin başarılı olması halinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na düzenli Crew Dragon uçuşları yapılması bekleniyor. NASA bu test ve sonrasında olması muhtemel uçuşlar için astronotlarını belirledi bile. Demo-2 uçuşunun daha önce 7 Mayıs tarihinde yapılması planlanmıştı. Ancak söz konusu uzay uçuşları olduğunda bu tip ertelemelerin görülmesi çok normal. COVID-19 salgınını da göz önüne aldığımızda 2-3 haftalık bir gecikmenin küçük bir erteleme olduğunu söyleyebiliriz.
Planlanan fırlatma NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketi ile gerçekleşecek. Bu uçuşta uzay istasyonuna astronot Bob Behnken ve Doug Hurley seyahat edecek. Planlanan bu uçuş öncesinde motor ve fırlatma kaçış testleri de dahil olmak üzere birçok test tamamlandı. Yaklaşık 10 yıl süren bu uçuş hazırlığı sırasında Hurley ve Behnken, Demo-2 olarak adlandırılan test uçuşu için eğitim aldılar ve uzay istasyonunda birkaç ay boyunca konaklamaları öngörülüyor. Uzay istasyonundan ayrılma ve Dünya’ya dönüş aşamasında ise paraşüt destekli bir araç kullanacaklar ve Florida’nın doğusundaki Atlantik Okyanusu’na inecekler.
NASA yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Uzay aracı otonom olarak tasarlandı ancak uzay aracındaki astronotlar gerekli gördükleri durumlarda kapsülü kontrol edebilirler. Uzay istasyonuna yaklaşım ve kenetlenme gibi aşamalar astronotlar tarafından özenle gözlemlenecek ve gerekirse mekiğin kontrolünü ele alacaklar.”
Diğer
NASA uyduları Çernobil yakınlarında orman yangını görüntüledi
Ukrayna‘da Çernobil‘e yakın bölgede gerçekleşen orman yangınının etkisi sürüyor. NASA‘nın paylaştığı görüntülere göre nükleer reaktöre oldukça yakın bir noktada duman yoğunluğu gözlemlendi.
İlginizi çekebilir; Marvel Unlimited, mayıs ayına kadar ücretsiz!
Radyasyon dağılımının artmasından endişeleniliyor.
Orman yangınlarının etkileri bir kez daha tehlike yaratmakta. Geçtiğimiz hafta Ukrayna Çernobil yakınlarında gerçekleşen orman yangını bilim adamlarında paniğe neden oldu. Kontrol altına alındığı bilgisi Ukrayna devleti tarafından açıklansa da, nükleer reaktöre oldukça yakın bir noktada gerçekleşen yangının etkileri büyüyebilir. NASA‘nın bölgeye ait paylaştığı son uydu görüntülerinde, yangın sonrası oluşan duman bulutunun Çernobil nükleer reaktörünün oldukça yakınında bulunması, radyasyonun bulutlar ile taşınma ihtimalini gündeme getirdi. 8 Nisan 2020 tarihinde uydudan alınan görüntüler yangına ait kalıntıların reaktöre çok yakın olduğunu göstermekte. Uzmanlar ise bu yangın sonucunda reaktörün yaydığı radyasyon miktarının dumanlar sayesinde daha fazla olabileceği düşünmekte. Ayrıca bu dumanların, radyasyonu olabildiğinden daha uzak noktalara taşıyabileceği de ihtimaller arasında. Ukrayna ülke sınırları içerisinde radyasyon seviyesinin normal seyrinde olduğunu açıkladı. Ancak tehlike net bir şekilde geçti tarzında bir açıklama henüz yapılmadı.
1986 tarihinde gerçekleşen Çernobil nükleer kazasının ardından bölgede hala yoğun miktarda radyasyon salınımının olduğu bilinmekte. Çeşitli önlemlerle minimuma düşürülen bu salınımın orman yangınları sonrası artma ihtimali bilim insanları arasında endişeye neden oldu. NASA, kendi sitesi olan EarthObservatory üzerinden yayınladığı yazı ve görüntülerle durumun ciddiyetini aktardı. Bölgede orman yangınlarının her zaman ihtimal dahilinde olduğunu belirten uzay ajansı, dumanların yayabileceği radyasyon salınımının ciddi olabileceğini de iletti. Neyse ki Ukrayna orman yangınını kontrol altına alınarak, daha büyük felaketlerin önüne geçmiş oldu. Bakalım önümüzdeki günlerde bu yangının etkilerini konuşmaya devam edecek miyiz.