SpaceX, Starlink uydudan hücreye hizmetini T-Mobile ile test etmeye başlamayı planlıyor. SpaceX’in Starlink kurumsal satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Jonathan Hofeller, Washington’daki Satellite 2023 konferansındaki bir panelde bunu doğruladı. Peki, Starlink Mobile ile yeni bir operatör mü doğuyor?

Telefonlara doğrudan giden uzay tabanlı veri hizmetleri pazarının, çeşitli uydu şirketlerinin karasal mobil ağ operatörleri veya MNO’larla ortaklık kurması ve cihaz üreticilerinin doldurması nedeniyle, geniş çapta kazançlı bir potansiyele sahip olduğu düşünülüyor. SpaceX, bugüne kadar yaklaşık 4.000 Starlink uydusu fırlattı ve son zamanlarda , önceki neslin kapasitesini dört katına çıkardığını söylediği daha güçlü V2 Mini uydularını piyasaya sürdü.

Hofeller Pazartesi günü yaptığı açıklamada, SpaceX’in Seattle yakınlarındaki tesisinde günde altı uydu ürettiğini ve şirketin artık önceki 1.5 serisi Starlink uydularını üretmediğine inandığını söyledi. Şirketin ayrıca günde binlerce kullanıcı terminali ürettiğini söyledi.

SpaceX daha da büyük ikinci nesil uydular yapmayı planlarken ve şimdiye kadar birkaç tane yaptıysa da, Hofeller bunları fırlatmanın şirketin henüz uzaya ulaşmamış yükselen roketi olan Starship ile çok yakından bağlantılı olduğunu vurguladı. Aralık ayında bu kilometre taşını geçen Höfeller, SpaceX’in 1 milyondan fazla Starlink kullanıcısına sahip olduğunu söyledi. Şirket geçtiğimiz günlerde Starlink işinin 2022′de nakit akışı pozitif bir çeyrek geçirdiğini ve birimin 2023′te para kazanmasını hedeflediğinin de altını çizdi.

İlginizi Çekebilir: Türkiye’de Starlink Kullanmak İsteyenlere Müjde!

Starlink Mobile muhtemelen sadece bir hizmet olarak sunulacak. GSM operatörleri Starlink ile el sıkışarak hücresel verinin yetersiz kaldığı noktalarda bu hizmetin devreye girmesini sağlayacak.