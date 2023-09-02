Bethesda’nın Fallout 4’ten sonra yaptığı en büyük çaplı oyunlardan biri olan Starfield geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun premium sürümünü satın alanların oynamaya başladığı oyun için şimdiye kadar birçok mod yayınlandı bile. Bugün ise Starfield Türkçe Yama indirime sunuldu. Oyunun resmi olarak Türkçe olması için bildiğiniz gibi sosyal medya üzerinde birçok kampanya düzenlendi. Ancak henüz Bethesda cephesi bu taleplere bir yanıt vermedi.

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Bu yüzden bünyesinde RPG öğeleri bulunduran son yılların en büyük yapımlarından olan Starfield’i ana dilimizde oynamak şimdilik 3. parti Türkçe yama ile mümkün. Bu yamanın makine çeviri ile yapıldığını belirtelim. Yani bazı diyaloglarda anlamsız cümleler olabilir. Yine de yama oyunu anlayarak oynamamızı sağlıyor.

Modu geliştiren kişi yamayı NexusMods üzerinden yayınladı. Ayrıca modun geliştirilmesi için kodları Github üzerinden de yayınlayacak. Bu sayede topluluk ile yamanın gelişiminde hızlı bir şekilde katkı sağlanmış olacak. Eğer Starfield’i Türkçe olarak oynamak istiyorsanız buradan yamayı indirebilirsiniz.

Yamayı indirdikten sonra Zip dosyasını indirip oyun klasörünün içerisine çıkartmanız yeterli olacak. Konu ile ilgili açıklama yapan mod yapımcısı;

“Türkçe bazı karakterler için başka fontlardan karakterleri ekledim. Font ile ilgili tavsiyeler için düzenlenmesini istediğiniz fontun olduğu bir ekran fotoğrafı, tavsiye ettiğiniz fontun adı ve özellikle hangi karakterler için değiştirilmesini istiyorsanız o karakterlerin listesi şeklinde yorum olarak atabilirseniz değerlendirebilirim.

Çeviriyi iyileştirmek için, bu çeviriyi GitHub’a yükleyip insanların oradan değişiklikler yapıp denetlenme sonrası uygunsa çeviriye eklenmesi şeklinde bir fikrim var bu konuyla ilgilenenler yoruma yazsın. Onun dışında çeviride düzenlemeler için lütfen yorumlarda talepte bulunmayınız.” ifadelerine yer verdi.