CDPR , geleceğinin Polaris kod adlı yakında çıkacak “Witcher” serisinde yattığını belirterek büyük bir adım attı. Temmuz sonu itibarıyla 260 geliştiriciden oluşan güçlü bir ekip, şirketin önceki gişe rekorları kıran oyunu Cyberpunk 2077’nin gölgesinde kalarak bu yeni projeye odaklandı.

CEO Adam Kicinski, “Cyberpunk 2077: Phantom Liberty’nin Eylül ayında piyasaya sürülmesinin ardından ekibin çoğunluğunun Witcher projesine yöneleceğini açıkladı. Ancak, hayranlar arasında daha fazla Cyberpunk genişlemesi umutları suya düşecek çünkü bu teknolojik bir karardan kaynaklanıyor. Kicinski, “Dürüst olmak gerekirse, bu bir teknik karar. Red Engine üzerinde yapacağımız son geliştirme olacak.” dedi.

Fakat burada ilgi çekici olan nokta şu: Cyberpunk serüveni henüz sona ermedi. “Project Orion” adını taşıyan bir devam filmi, henüz erken aşamada olmasına rağmen planlamada görünüyor. Şirket, bu yeni devam filminin Epic Unreal Engine üzerinde geliştirileceğini ve bu durumun şirketin geliştirme stratejisinde önemli bir değişiklik olduğuna işaret etti.

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Bu durum neden bu kadar önemli? CD Projekt Red’in şirket içi Red Engine’den daha genel kabul görmüş Unreal Engine’e geçiş yapma kararı, oyun endüstrisindeki hızlı teknolojik değişimlere ayak uydurma niyetinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu, daha gerçekçi oyun dünyaları, daha akıcı oynanış ve hızlı geliştirme döngüleri anlamına gelebilir.

Yaklaşmakta olan “Cyberpunk 2077: Phantom Liberty”, Red Engine için bir veda gibi olacak; ancak yeni “Witcher” serisi, tüm ekibin katılımıyla yaklaşımıyla yeni bir başlangıç gibi görünüyor. “Phantom Liberty”, 26 Eylül’de PC, Xbox Series X/S ve PS5 platformlarında yayınlanacak.