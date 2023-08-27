Bu haftanın başlarında, Starfield’ın çıkışını dört gözle bekleyen hayranlar, oyunun erken bir kopyasının sızdırılmasıyla ilk 40 dakikasına göz atmış oldu. Sızıntının ardından, sızdıran kişi oyunu incelemeye başladı ve bu süreci videolar halinde kaydetti. Ancak, eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmesi de gecikmedi.

Starfield’ın alt klasörlerine göre, sızdıran kişi dün, 24 Ağustos’ta, esrar bulundurmak ve 2.500 ile 10.000 dolar arasında mal hırsızlığı yapmaktan tutuklandı. Sızıntı yapan kişi, sosyal medya ve videolarında Bethesda’nın beklenen oyununun, birden fazla kopyasını içeren depodan mal çalmak amacıyla çalıştığını itiraf etti.

Sızıntı yapanın tutuklanması ve oyunun piyasaya sürülmesine yaklaşması nedeniyle, büyük ölçekli Starfield sızıntılarının pek olası olmadığını söyleyebiliriz. Yine de, şu ana kadar resmi olarak yayınlanan görüntülere göre, kısa bir karşılaştırma videosu da dahil olmak üzere oyunun açılış bölümünün önceki yıla göre görsel olarak büyük bir iyileşme gösterdiği görülüyor. Bu nedenle, hayranlar oyunu deneyimlemek için bekledikleri sürprizleri karşılayabilirler.

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Starfield resmi olarak 6 Eylül’de PC, Xbox Series X ve Xbox Series S platformlarında çıkacak. Erken erişim hakkına sahip olan oyuncular ise önümüzdeki hafta, yani 1 Eylül’de oyunu oynamaya başlayabilecekler.