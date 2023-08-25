Not: Bu ürün GIGABYTE tarafından tedarik edilmiştir.
GIGABYTE yeni nesil ürünlerini ülkemizde satışa sunuyor. Bu ürünlerden birisi de G7 MF modeli. 4000 serisi ekran kartıyla gücüne güç katan bilgisayarın detaylarına gelin hep beraber yakından bakalım.
GIGABYTE G7 MF Teknik Özellikleri
Tasarım
39.7 x 26.2 x 2.5 cm
2.53 Kg
1 x USB 2.0 port (Type A)
1 x USB 3.2 Gen 1 port (Type A)
2 x USB 3.2 Gen 2 port (Type C)
1 x Mini DP 1.4
1 x HDMI™ (with HDCP)
1 x 2-in-1 Audio Jack (Headphone / Microphone)
1 x Microphone Jack
1 x RJ-45 LAN port
1 x MicroSD Card Reader
15 Farklı Renkli Klavye
Ekran
17.3″ FHD
144Hz Display
Performans
12 Çekirdekli
i5-12500H Processor 4.5 GHz
NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 GPU 6GB GDDR6
Maximum Grafik Gücü 75W
16GB RAM 2x DDR4 Slots (DDR4-3200)
Gen4 512GB
Ses
2x 2W Speaker
DTS:X® Ultra Audio Technology
Batarya
Lityum iyon 54Wh
150W Adaptör
Bağlantı
LAN: 1GB
WiFi 6E
Bluetooth 5.2
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