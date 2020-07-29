Star Wars: Squadrons ön siparişte!

Simülasyon oyunu severler tarafından büyük bir ilgiyle beklenen Flight Simulator kapalı beta olarak oyunculara açıldı.

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Microsoft Flight Simulator’ın kapalı beta dönemi başladı!

Microsoft Flight Simulator alfa test sürecini tamamladı ve şimdi daha fazla oyuncuya ulaşabileceği kapalı beta sürecine geçti. Alfa testi aşamasına katılan kullanıcılar bu ayın başlarında kapalı betaya erken erişim elde ettiler. Şirket şimdi de kapalı beta sürecinin erken erişim aşamasını tamamladı ve yeni oyunculara erişim tanımaya başladı. Yeni sürümü olan 1.6.13 kapalı beta ile birlikte Flight Simulator kafa hareketlerini izleme çözümü olarak TrakIR desteğine sahip. Bu özellik hangar menüsünde, uçak içerisinde ve kovalamaca kamera açılarında kullanılabilir.

Bunların yanı sıra 9 yeni uçak tasarımı, dört uçuş eğitimi ve 22 iniş görevi de simülasyona eklendi. Eklenen görevler ve tasarımlar hakkında daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz. Kapalı beta sürümünde bulunan yeni uçakların listesi:

Aviat Pitts Special S2S

Extra 330LT

Flight Design CTSL

Icon A5

JMB Aircraft VL-3

Robin Cap10

Zlin Aviation Savage Cub

Textron Aviation Beechcraft King Air 350i

Textron Aviation Cessna Citation CJ4

Flight Simulator 18 Ağustos’ta Windows 10 için Microsoft mağazası aracığıyla satın alınabilecek. Mağaza üzerinde simülasyonun birden fazla sürümü satın alınabilir olacak. Oyun ayrıca PC için Xbox Game Pass aboneliğinde de mevcut olacak. Fiziksel sürümü ise 10 adet çift katmanlı DVD ve bir el kitapçığı ile birlikte Avrupa’da satışa sunulacak. Fiziksel sürümünün ülkemizde satışa sunulacağı ile ilgili henüz net bir bilgi yok.