EA, Star Wars Jedi: Survivor’ı önümüzdeki yıl 17 Mart’ta yayınlayacak. Oyun ayrıca PlayStation 5, Xbox Serisi konsollar ve PC’de yayınlanacak.

Star Wars Jedi: Survivor’da oyuncular artık bir Padawan değil, bir Jedi Şövalyesi olan Cal Kestis rolünü tekrar üstleniyor. Kestis sonuç olarak, fragmanda önizlemesi yapılan ek Güç güçleri kazanıyor. Örneğin, oyuncu zamanı yavaşlatabilir, düşmanları kendine doğru çekebilir ve silahlarını kullanabilir. Daha önce sızdırılan tanıtım materyallerinde Kestis kılıf içinde bir blaster taşırken görülebiliyor.

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Fragman ayrıca oyuncuların oyun dünyasında hayvanlara binmek gibi yeni yollarla hareket edebileceklerini gösteriyor. Kestis ayrıca ışın kılıcıyla yeni şekillerde savaşabilir. Örneğin ilk oyunda, oyuncu belirli saldırı kombinasyonlarında yalnızca iki ayrı ışın kılıcı kullanabiliyordu, ancak fragmanda Kestis iki ayrı ışın kılıcıyla serbestçe dolaşıyor. Işın kılıçları da orijinalinden daha fazla şekilde özelleştirilebilir.

EA ayrıca oyuncuların Jedi: Survivor’da yeni gezegenlere ve düşmanlara sahip olacağını ve mekanların ilk oyuna göre daha büyük olduğunu söylüyor. Dahası, yayıncıya göre, görevlerin dışında da bu gezegenlerde keşfedilecek daha çok şey var. İlk oyunda olduğu gibi Jedi: Survivor’ın geliştirilmesinden de Respawn Entertainment sorumlu. Jedi: Fallen Order 2019 yılında yayınlandı.