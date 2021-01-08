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280 TL’lik Star Wars Battlefront II oyunu ücretsiz oluyor!
Star Wars Battlefront II: Celebration Edition, önümüzdeki hafta Epic Games tarafından ücretsiz bir şekilde indirmeye sunulacak. Normalde fiyatı 280 Türk Lirası olan oyunu pahalılığı sebebiyle alamayanlardansanız, önümüzdeki hafta gözünüzü dört açın ve Epic Games’i takipte kalın.
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Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Şimdiye kadar Torchlight 2, Jurassic World Evolution gibi popüler oyunları ücretsiz olarak dağıtan Epic, önümüzdeki hafta 280 TL’lik bir oyunu daha ücretsiz dağıtacak. Oyun severler arasında çok popüler olan Star Wars Battlefront II: Celebration Edition ücretsiz olarak önümüzdeki hafta indirilebilecek. Tam zamanın ise 14 Ocak 2021, saat 19:00 olduğunu ekleyelim.
Türkiye’de 280 TL’ye satılan oyun, 14-21 Ocak 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak indirmeye sunulacak. Epic Games oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya başlar başlamaz haberlerimizde Star Wars BattlefrontII: Celebration Edition oyununu ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi detaylı bir şekilde anlatacağız. Bu arada oyun hesabınıza eklendikten sonra tamamıyla sizin olacak. Yani deneme sürümü veya herhangi bir şekilde sınırlı süreyle hesabınıza tanımlı olmayacak, oyunu hesabınıza eklediğiniz zaman ömür boyu orada kalacak.
Star Wars Battlefront II: Celebration Edition sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim sistemi: 64-bit Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10
- İşlemci: AMD FX 6350 / Intel Core i5 6600K
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 60 GB
- DirectX sürümü: 11
- Ekran kartı: AMD Radeon™ HD 7850 2 GB / NVIDIA GeForce® GTX 660 2 GB
Önerilen
- İşletim sistemi: 64-bit Windows 10 veya daha yenisi
- İşlemci: AMD FX 8350 Wraith / Intel Core i7 6700 veya eşdeğeri
- Bellek: 16 GB
- Depolama: 60 GB
- DirectX sürümü: 11
- Ekran kartı: AMD Radeon™ RX 480 4 GB / NVIDIA GeForce® GTX 1060 3 GB
Star Wars Battlefront II: CelebrationEdition desteklenen diller: Seslendirme: İngilizce, İtalyanca, İspanyolca – İspanya, Fransızca, Almanca, Lehçe, Brezilya Portekizcesi, İspanyolca – Latin Amerika | Metin: İngilizce, İtalyanca, İspanyolca – İspanya, Japonca, Geleneksel Çince, Fransızca, Almanca, Lehçe, Brezilya Portekizcesi, Rusça, İspanyolca – Latin Amerika
Akıllı Ev
Robotik Ev teknolojileri alternatifleri
Karanlık çağlarda yaşamaktan sıkılmadınız mı? Sizin için tüm zor işi yapabilecek bir elektrikli süpürgeniz olmasını istemez miydiniz? Ya da akşam eve dönerken akıllı telefonunuzdan açabileceğiniz bir ısıtma sistemi? Modern teknolojinin görkemli dünyasına birkaç cesur adım atmanın zamanı geldi.
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Akıllı telefonlar
Aranızdaki en az teknoloji meraklısı bile muhtemelen zaten bir akıllı telefona sahiptir. Ancak gerçek şu ki, bazı akıllı telefonlar diğerlerinden çok daha akıllıdır. Cihazınızı beş yıldan daha uzun bir süre önce satın aldıysanız, muhtemelen yükseltme zamanı gelmiştir. Bu, özellikle evinizdeki aygıtları akıllı aygıtlara yükseltmeye başlamak üzereyseniz kritik önem taşımaktadır. Ev aletlerinizi bağlamak için iyi bir cihaza ihtiyacınız olacaktır. Hemen hemen tüm hayatınızı güçlü bir akıllı telefondan yönetebilirsiniz. Programları planlamak, evden çalışmak, ışıklarınızı açmak, arkadaşlarınızla görüntülü sohbet etmek, kapı zilinizi kimin çaldığını kontrol etmek, güvenli çevrimiçi ödemeler yapmak sağlık ve fitness hedeflerinizi takip etmek için kullanabilirsiniz. Robotik Ev teknolojileri ile uyumlu bir akıllı telefon hayata keyif katar.
Robot Süpürgeler
Robotik ev teknolojileri dünyasına ilk adım olarak robot elektrikli süpürge tercihi iyi bir başlangıç noktası olabilir. Kurulumu ve kullanımı kolaydır ve siz dışarıdayken zeminlerinizi süpürmek için programlayabilirsiniz, böylece eve döndüğünüz zaman temiz bir eve ile karşılaşacaksınız. Bir robot elektrikli süpürgeden tam olarak yararlanmak için, güçlü olmasını, nesnelerin etrafında yolunu bulabilmesini ve pil azaldığında şarj etmek için kendi şarj istasyonuna (kendi başına) dönebilmesini istiyorsunuz. Satın almadan önce en iyi robot süpürgeler hakkında biraz araştırma yapmanızı ve incelemeleri okumanızı öneririz.
Akıllı Musluklar
Akıllı bir musluk (musluk) yılda 45.000 lt su tasarrufu sağlayabilir. Sadece çevreye büyük bir iyilik yapmakla kalmayacak, aynı zamanda kendi bütçenizide koruyacaksınız. Akıllı musluklar bir sensör yardımı ile çalışır, bu da kirli ellerin vanalarınıza dokunması konusunda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına gelir.
Kablosuz Kapı / Pencere Sensörü
Modern teknoloji, güvenlik seviyenizi bir sonraki seviyeye taşımanıza yardımcı olabilir. Evinizi daha güvenli hale getirmek için akıllı bir kapı / pencere sensörü kadar basit bir şey yeterlidir. Bir kablosuz sensör, pencerelerinizi ve kapılarınızı izler ve herhangi bir olağandışı etkinlik olduğunda sizi uyarır (metin veya e-posta yoluyla). Ayrıca, evden çıktığınızda tüm pencere ve kapılarınızı kilitlediğinizi iki kez kontrol edebilirsiniz. Bir adım daha ileri gitmek isterseniz, ön kapınıza aynı zamanda akıllı telefonunuza da bağlanan bir kamera kurabilirsiniz. Evde olmasanız bile kapınıza gelen kişileri görebilir ve onlarla iletişime geçebilirsiniz.
Robotik Çalar Saat
Bu sonuncusu biraz tartışmalı. Ya seveceksiniz ya da kesinlikle nefret edeceksiniz. Ancak sabah kalkmak için yardıma ihtiyacınız varsa, o zaman size yardımcı olacak olan teknoloji robotik çalar saattir. Bu alarm sabah çaldığında, ertelemenin bir yolu yoktur . Bir çalar saat çalıyor ve sonra kaçıp saklanıyor ve alarm çalmaya devam ediyor ve sizi kalkıp onu aramak zorunda kalıyorsunuz. Sinir bozucu bu saati bulduğunuzda, tamamen uyanmış olacak ve duş için hazır olacaksınız.
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Dizi/Film/Kitap
Azizler filmi, Netflix Orijinal İçeriği olarak yayına girdi
Azizler filmi, dijital yayın platformu Netflix tarafından bugün itibarıyla yayınlandı. Bütün hakları Netflix’e satılan film, “Netflix Orijinal Filmi” etiketiyle duyurulmuştu. Bir Başkadır dizisini yazıp yöneten Berkun Oya’nın kaleminden dökülen Azizler, şampiyonlar ligi gibi bir oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
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Azizler, pandemi nedeniyle vizyona giremedi; sonra Netflix satın aldı
Azizler filmi pandemi nedeniyle bir türlü vizyona girememişti. Bildiğiniz gibi koronavirüs salgınının derinden yaraladığı sektörlerin başında gelen sinema sektörü, 2020 yılında Türkiye’de ve global pazarda ünlü filmlerini vizyona sokamamıştı. Hatta bu durum nedeniyle Wonder Woman 1984 gibi yüksek bütçeli bir filmin dijital yayın platformu HBO Max’te yayınlandığına şahit olduk. Ancak pandemi nedeniyle dijital yayın platformlarında izleyicilerin karşısına çıkan tek film Wonder Woman 1984 değil.
Azizler ve 9 Kere Leyla adlı iki Türk filmi de Wonder Woman 1984’le aynı kaderi paylaşıyor. Türkiye’de vizyona bir türlü giremeyen bu filmlerin tüm yayın haklarını satın alan Netflix, aralık ayında öncelikle 9 Kere Leyla’yı yayınlamıştı. Şimdiyse Netflix, Azizler filmini de bugün itibarıyla kullanıcılarının beğenisine sundu.
Azizler filminin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Engin Günaydın’ın yanı sıra Bir Başkadır’dan tanıdığımız Fatih Artman yer alıyor. Zaten sinema sektörünün duayeni olan bu isimlerin bir araya geldikleri zaman ortaya çıkan bir filmin izlenebilir olmama şansı yok. Hani soğan, biber ve domatesi tencereye atıp üzerine ne eklersen yemek oluyor ya, işte bu oyuncularımız da tam öyleler. Haluk Bilginer, Engin Günaydın ve Binnur Kaya işin içinde olunca otomatikman muhteşem bir içerik mutlaka ortaya çıkacaktır.
Azizler filmi oyuncuları
- Engin Günaydın
- Haluk Bilginer
- Binnur Kaya
- Öner Erkan
- İrem Sak
- Fatih Artman
- Gülçin Santırcıoğlu
- İlker Aksum
- Hülya Duyar
- Göktuğ Yıldırım
- Helin Kandemir
Azizler filmi konusu: Tekdüze yaşamından ve çevresindeki herkesten bunalan Aziz, saplanıp kaldığı kısır döngüden çıkmak için bir oyun oynamak zorunda. Komik ve trajik bir kaçış hikâyesi. Filmin türü ise Netflix’te kara-komedi ve dram olarak belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
Honor V40 5G Dimensity 1000+ İşlemcisiyle 18 Ocak’ta Tanıtılacak!
Honor’un 5G destekli yeni modeli Honor V40, için tanıtım tarihi geldi. Honor V40, 18 Ocak’ta geliyor.
Bir süre önce Huawei ile yollarını ayıran Honor, yeni modelleri ile piyasada adını duyurmaya devam ediyor. Yeni 5G destekli modeli V40 ile karşımıza çıkan şirket, cihazın tanıtım tarihini ortaya çıkardı. İşte V40 hakkındaki bilinen tüm detaylar.
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Honor V40’ın özellikleri!
Daha öncesinde 12 Ocak tarihinde piyasaya sürüleceği söylenilen Honor V40, bu tarihi biraz daha ileriye taşıdı. 18 Ocak‘ta karşımıza çıkacak olan V40, 5G desteği ile birlikte gelecek. Üzerinde 6.72 inç büyüklüğünde Full HD+ görüntü kalitesine sahip kavisli OLED bir ekran taşıyan V40, bu ekran sayesinde 120Hz yenileme hızı ve 1.07 milyar renk görüntüleme gibi özelliklere sahip.
Arka kısmında 50MP‘lik Sony IMX766 ana kameraya ek olarak 8MP geniş açı, 2MP‘lik derinlik sensörü ve 2MP‘lik makro sensöre yer veren V40, ön kısmında 32MP‘lik bir selfie kamerası taşıyacak. Gücünü Dimensity 1000+ yonga setinden alan Honor V40, bu işlemciyi 8GB LPDDR4X Ram bellek ile destekleyecek.
Depolama tarafında 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan V40, 4000mAh’lik bataryasını 65W kablolu, 45W kablosuz hızlı şarj desteği ile kolayca doldurabilecek. Ekrana gömülü parmak izi sensörü ve yüz tanıma özelliği ile gelecek olan V40, Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 işletim sistemi ile çalışacak.
Honor V40 hakkında bilinenler şimdilik bu kadardı. Şimdilik fiyatı bilinmeyen V40, 18 Ocak‘ta yapılacak olan tanıtımda tüm detayları ile karşımıza olacak. Bakalım V40, daha ne gibi özellikler sunuyor.
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